【插班微留學報道】華人社區引發爭議：濫用澳洲納稅人金錢？

要點 微留學報道引發爭議，有讀者認為濫用納稅人金錢並向教育署投訴。

越來越多中國家長趁暑假帶年幼子女到澳洲小學微留學。

在上個月7月，維州有 728名短期插班海外學生，新州有138名持訪問簽證學生插班就讀。

對於澳洲教育當局目前容許海外學生，短期「插班借讀」，從中國來澳洲22年的張可為表示，是濫用來自澳洲納稅人的教育資源，她並向新州教育署投訴。





SBS中文獲得的數據顯示：





新州



有138名持訪問持訪問簽證的學生通過《臨時居民計劃》在新州公立學校就讀，比2019年同期增長三成（106名）。



排頭三名的來源國為中國（40人）、菲律賓（14人）、印度（9人）。

維州



現有728名短期插班生。



排名前三的生源國是中國、印度和越南。

維州針對短期中小學留學生2023年學費收取標準 Credit: Victorian Department of Education 張可為向SBS中文表示，她早在2001年，以技術移民澳洲時，女兒作為本地居民，入讀小學是免費，其實是由納稅人支付教育經費。現在這種持旅遊簽證的兒童插班，她認為是濫用納稅人的錢。





她表示：「我不是反對海外留學生，但是我覺得這種臨時簽證或者旅遊簽證來到澳洲，然後只是註冊（入讀）一個月或兩個月，一周交300元，這個就是濫用納稅人的錢。」



張可為向新州教育署及所屬選區的聯邦議員投訴。 張可為寫電郵向新州教育署及所屬地區的聯邦議員投訴，質疑這政策，並要求公立學校向這些短期插班學生，收取較高的費用。





張可為並向SBS中文提供新州教育署給她的回應。教育署在回應表示：



內政部簽發的訪客簽證（visitor visas）允許簽證持有人最多學習 3 個月。 因此，全澳各州及領地的公立學校都允許持有訪客簽證的學生入學。



持有訪客簽證的學生可以根據學校校長的決定入讀新州公立學校。 然而，校長必須優先考慮招收本地學生，並且在確保為本地招生意料之外的增加提供緩衝後，而學校有多餘的學額下，才可接受訪客簽證持有者的學生入讀。



在新州，訪客簽證持有者學生的每周教育費，與全額付費國際學生的每周教育費相同。

張可為認為，雖然教育當局回應傳媒，保證海外學生沒有佔本地學生名額，但他們使用「我們的學校，老師教（他們）英語，要額外付出時間或者精力」。



是可以收（短期插班學生）但一周不能收這麼少的錢，一 周（只收）300元，我覺得至少要1,000元。 張可為

她向SBS中文解釋，收取較高的費用，可以用作有關插班學生就讀的學校，改善學校資源，例如改善教學，提供師資。





張可為表示，會繼續向內政部求證，如果訪客來澳洲是讀書，是否應該辦學生簽證。



張可為認為，持旅遊簽證的兒童插班，是濫用澳洲納稅人金錢。 Credit: supplied/ Kewei



另外也香港移民在社交媒體帖文，表示短期留學對有意透過「香港渠道」（Hong Kong Stream）移民澳洲的港人有利。因為如果他們有年幼子女，可以插班入讀澳洲的學校。





移民代理關慧君接受SBS中文訪問時就解釋，利用「香港渠道」的，通常是指持香港特區護照或英國國民（海外）護照（BNO）的香港人，到澳洲留學畢業後取得畢業簽證485，之後會申請189 技術移民或191鄉鎮技術移民的香港渠道配額。





關慧君表示，而學生簽證持有人的子女，入讀澳洲公立中小學，通常都要支付海外學生的學費，而且就讀時間會較長，並非一兩個月。



持訪客簽證可插班入讀全澳學校

目前在澳洲持有訪客簽證 600類別，都可以註冊入學，並可以申請各州政府運營的針對國際學生的短期學習項目，或直接聯繫學校。





新州的「臨時居民計劃」（ Temporary Residents Program） 允許合格的申請者在學校就讀不超過13週，維州的「臨時國際學生計劃」（ Temporary International Student Program ）則允許留學生就讀8至10周。



引起今次讀者對這類短期學習課程的爭議，是來自之前SBS中文報道，有來自中國大陸家長上個月7月初，趁暑假帶子女到澳洲，插班入讀官立小學。





其中來自海南島的倪曉菁成功安排7歲兒子Mason Liu，插班入讀墨爾本一間官立小學。





該小學於7月開始的第三學期，有大約30名插班生，基本都是來自中國。





倪曉菁表示，早於5月份，已經向維州超過100間小學發郵件，為兒子申請短期插班入讀，到6月份收到三間學校入學通知。



大部份的（澳洲）學校是不收短期的學生的，尤其是排名特別靠前的私立和公立學校。 中國家長倪曉菁

倪曉菁在中國社交媒體平台「小紅書」，分享兒子在澳洲插班的體驗。帖文在幾日內，獲得超過8,000個讚和評論。





有網友回應：「這聽起來太棒了！我也想明年暑假帶孩子去澳洲插班學習。」



倪曉菁表示，今次兒子來澳洲小學插班讀短期課程，是「值得的」。 Credit: Tracy Ni 倪曉菁隨後建立了多個討論群，許多家長表現出濃厚興趣。





為這次為期六星期的澳洲之行，倪曉菁透露共花費大約兩萬澳元，包括機票、房租、租車以及每星期約300澳元的學費。





她表示這是「值得的」。





倪曉菁接受SBS中文採訪時坦言，自己首次得知澳洲學校允許國際學生持旅遊簽證在本地學校插班時，她「眼前一亮」。





倪曉菁解釋：「它（插班學習）跟普通的夏令營不一樣，你能夠真正深入到本地孩子的學習和生活當中去，所以能夠感受到不一樣的文化和氛圍。」



來自上海的徐藝晗，由母親陪同在墨爾本的小學短期插班就讀四星期。 Credit: Ziqiao Sun 同樣來墨爾本小學插班的徐藝晗，在今個月8月4日結束為期四星期的一年級學習生活。





母親孫梓喬接受SBS中文採訪時，表示7歲女兒經過四星期的插班學習，變得自信大方。





她表示，女兒在中國是「比較害羞」，但在墨爾本插班就讀的小學，就主動要求在集會上表演，是完全沒有預料到。





即使徐藝晗在上海就讀的是國際學校，母親孫梓喬表示：「（中國）國內學校也會有這種（表演）機會，但是他們可能一定要優中選優，會去要求（小朋友）不要出洋相。」





孫梓喬說：「這邊給小孩子表達的機會更多，（哪怕）小朋友講得不好，也鼓勵你上台，只要你上去自信大方地表達自己就好。」





她表示，之前是有計劃女兒高中會去英國留學，但經過今次澳洲的旅程，會考慮送女兒來澳洲升學。



本地學生與海外生文化交流

雪梨大學（University of Sydney ）教育與社會工作學院（School of Education and Social Work）院長海斯（Debra Hayes）教授向SBS中文表示，國際插班生對澳洲來說，利大於弊。





「雖然公立學校明顯存在資金不足的問題，但對於本地學生和國際學生來說，文化交流的好處可能會超過或平衡其成本。」



本地家長Angel Weisbach（右二）表示，這學期安排過超過30名來自中國的學生，在維州學校插班短期就讀。 Credit: Angel Weisbach 新州教育署在回應SBS中文的查詢郵件中指出，接納持訪客簽證的學生到澳洲就讀，對本地學生的好處包括擴大其國際視野、培養學生對多元文化的溝通和理解，以及增強其對全球問題的興趣和理解。





維州教育署一位發言人向SBS中文表示，政府歡迎並鼓勵國際學生來澳留學。





該發言人並指出，學校必須優先為居住在其學區內的本地學生提供入學機會。



