【救命技能】澳洲移民社區掌握的人卻不多 點解？

一項新研究顯示，澳洲海外出生移民接受過心肺復甦法（cardiopulmonary resuscitation; CPR）訓練的比率，遠低於澳洲本地出生居民的比率。





進行心肺復甦法對於搶救院外心臟驟停患者格外重要。院外心臟驟停是澳洲人主要的死亡原因之一。





心臟病專家、雪梨大學（（University of Sydney）韋斯特米德應用研究中心（Westmead Applied Research Centre; WARC）的周花影（Clara Chow）教授在接受SBS中文訪問時表示，她在研究發現，調查的受訪者，只有56%的移民曾經接受過心肺復甦法訓練。





與此同時，當聚焦到東亞出生的群體時，接受過心肺復甦法培訓的比例降到了48%，而在南亞出生的人中，只有35%接受過培訓。與之相比，在澳洲本地出生的人中，有77%的人曾經接受心肺復甦法培訓。



心肺復甦法提高存活率一倍

心臟驟停患者在醫院外的存活率很低，只有10% 左右。維州聖約翰救護車服務（St John Ambulance Victoria）的數據顯示，院外心臟驟停患者的死亡率依舊高達90%。





在澳洲，每年約有 25,000名院外心臟驟停患者由輔助醫護人員處理。而這些輔助醫護人員進行心肺復甦或使用自動心臟除顫器（automated external defibrillator; AED），將只有10%的存活率提高了一倍以上。



心臟病專家周花影表示，當一個人在醫院外發生心臟驟停時，「他們身邊是否有人會做心肺復蘇術，是預測他們是否能堅持到醫院的一個重要因素」。 Source: Supplied 周花影教授解釋說：「當一個人在醫院外發生心臟驟停時，他們身邊是否有人會做心肺復甦法，是預測他們是否能堅持到醫院的一個重要因素。」





她指出：「如果心臟停止跳動，越快進行心肺復甦，患者就越有可能生存，而救護車來得永遠不夠快。這就是為甚麼心肺復甦法很重要。」





該研究的第一作者、雪梨大學韋斯特米德應用研究中心項目經理穆諾特（Sonali Munot ）表示：「儘管澳洲移民的教育水平很高，但我們的調查發現，他們在出生國沒有機會學習心肺復甦法。」





作為心臟病專家，周花影在數據中也發現了這一現象。她注意到，西雪梨地區的居民在出現院外心臟驟停後的情況下，病情更不易好轉。





她表示，這一現象促使她就移民對心肺復甦技能的掌握程度進行研究。



移民難有機會學心肺復甦法

周花影指出：「這些人（移民）中的大多數已經在澳洲生活了10 多年。但儘管如此，他們還沒有接受過心肺復甦法的培訓。」她認為，是由於很多移民錯過了澳洲學校教育的心肺復甦法培訓，在工作中也沒有接觸這項技能的機會。





亞裔女工互助會（Asian Women at Work）的社工王蓉從中國移民到澳洲後，掌握了心肺復甦的技能。





王蓉表示：「我平時就是做社區服務的，（心肺復甦法）對我們工作人員來說是一項必須的技能。」





她認為，心肺復甦法是一項非醫療專業的普通人，都可以經過培訓而掌握的技能，能夠在關鍵時刻救助自己的親人甚至陌生人。





王蓉指出：「等救護車是來不及的，（等待）會浪費救命最寶貴的時間。」



針對社區所開展的心臟復甦術培訓。 Source: Supplied / Asian Women at Work

接受心肺復甦法培訓的難點何在？

王蓉表示，對於華人社區來說，接受心肺復甦法培訓的難點，在於語言問題，一些人可能無法通過英文教學來掌握技能。針對這一問題，她所在的機構已經在去年舉辦了兩次以普通話教授的心肺復甦法培訓。





她說：「華人社區的接受度非常高，大家都覺得這個非常有用。」





周花影表示，研究發現，雖然有部份華人社區成員會受到文化影響，對是否可以安全進行心肺復甦心存顧慮，但是華人社區接受心肺復甦的培訓率低，主要是因為學習機會較少。





她指出：「在不同的文化和社會經濟背景下，我們發現尚未學習心肺復甦法的人非常願意學習，只是他們沒有機會。」





她說：「這意味著公共衛生宣傳可以很容易地調整和定制心肺復甦法培訓模塊，提高這些社區的響應率。」





除了提供實體合作培訓，維州救護中心開始提供多語言的線上資源來滿足這一需求，包括普通話、粵語和阿拉伯語等。





穆諾特表示：「提高對早期干預有效性的基本認識非常重要。說到心肺復甦法，任何嘗試都比不嘗試要好。」





她說：「自動體外除顫器也很安全，即使沒有受過培訓的人也可以很容易地使用…每個人都做好準備並有信心做出反應至關重要」。





兩位學者表示，每四宗心臟驟停個案中，有三宗發生在家或私人住宅區，掌握好心肺復甦法技能就是在幫助自己的家人。



