【被指吸引未成年飲酒】受歡迎汽水品牌酒精版 營銷手法捱轟

一款新的汽水酒遭到投訴，批評人士聲稱這種汽水酒的品牌，可能吸引未成年人飲酒。

A can of Hard Solo and regular Solo side by side.

有人擔心新推出的酒精飲品 Hard Solo 可能會吸引未成年消費者。 Source: Supplied / Asahi

要點
  • 包括釀製啤酒的飲品製造商朝日 (Asahi)， 就廣受歡迎的檸檬味汽水 Solo，推出酒精版。
  • 酒精版Hard Solo 只售給成年人，但其營銷手法已受到關注並遭到投訴。
  • 酒精版Hard Solo 只售給成年人，但其營銷手法已受到關注並收到投訴。
廣受歡迎的Solo汽水推出了酒精版後備受關注，重新引發了關於酒精營銷推廣的討論。

Hard Solo 只能在酒鋪發售，並帶有 18+ 標誌，但有國會議員表示擔憂，並對此飲品與廣受歡迎的汽水有關連而作出投訴。

批評者指其品牌包裝可能會吸引年輕人，並呼籲收緊有關巿場營銷的法規。

Hard Solo是什麼？為何引起擔憂？

Solo 是由朝日啤酒廠 (Asahi Breweries) 生產的檸檬味汽水，包裝設計主要是黃底帶黑。

現在，該公司推出了名為 Hard Solo的酒精版，包裝設計主要是黑底帶黃。

Hard Solo的酒精濃度為4.5%，即每375毫升提供約1.3杯標準酒量 (standard drinks)。

西澳癌症委員會（Cancer Council Western Australia）已向酒精飲品廣告管理局（Cancer Council Western Australia）作出有關該飲品的投訴。

西澳癌症委員會酒精項目經理史德福 (Julia Stafford) 表示，酒商在設計和巿場營銷方面「有自己一套規則」。

她說：「這就是為甚麼我們見到一些會吸引年輕人的產品，譬如這種酒精版汽水，我們知道甜味、果味飲品會吸引年輕人。」

她指多年來年輕人一直喝 Solo，並可能對其酒精版有興趣。

「當酒精產品看起來和汽水一模一樣，而且在品牌包裝上使用相同的顏色、相同的名稱時，自然會吸引年輕人。」
Kylea Tink speaks during Question Time
北雪梨獨立議員廷克 (Kylea Tink) 對酒精的巿場營銷和監管表示關注。 Source: AAP / Lukas Coch
獨立議員凱莉·廷克 (Kylea Tink) 在主持與聯邦獨立及少數黨派議員的會談時，討論了加強對酒精飲品巿場營銷的監管。

她向澳洲廣播公司ABC電視台表示：「這是一種以汽水為名的產品，包裝看似汽水罐，味道也像汽水，但有酒精成份。」

「澳洲人會購買（預先混合飲品）……因為飲品罐很有型或者名字很有型；他們經常在出門前喝，因為出門後買不起飲品。」

衛生部長畢勒 (Mark Butler) 被問到有關 Hard Solo 的問題時稱，已就該產品徵求意見，但尚未收到回覆。

他說政府致力保護年輕人免受不健康產品營銷手法的影響。

他說：「我今天重申，作為一般原則，我們的政府致力確保年輕人免受不健康產品的巿場營銷、諷刺政治（和）有針對性的營銷，尤其是對未成年人。」

「過去幾個月我講過多遍我決心處理電子煙的營銷手法，這些營銷明顯是針對年輕人，在某些情況下甚至是針對非常非常年輕的人。」

朝日有關Hard Solo的回應

「酒精飲品廣告守則計劃」 (Alcohol Beverages Advertising Code Scheme ，ABAC) 禁止向未成年人推銷酒精飲品。

朝日的子公司卡爾頓聯合啤酒廠（Carlton & United Premium Beverages ）表示，該公司「強烈否認」Hard Solo 可能與一般 Solo 混淆以及針對未成年人推銷的指控。

該公司發表聲明說：「Hard Solo 以截然不同的黑色罐裝出售，罐的正面有明顯的酒精標示，上面寫明『酒精檸檬』(Alcoholic Lemon)，以及18+ 標誌、標準酒量 (standard drinks) 和酒精含量，字體大而明亮。」

「這是我們的酒精產品，包裝正面首次出現18+標誌，進一步證明了我們竭力將 Hard Solo 與普通 Solo 區分開來。」

據卡爾頓聯合啤酒廠稱，Solo 的慣常消費者中有 85% 是成年人，預計購買 Hard Solo 的主要是 25 至 50 歲的人。
Hard Solo 僅在酒鋪向成年人發售。

卡爾頓聯合表示，Hard Solo 並非以傳統的戶外廣告、電視或電台推行宣傳推廣。

亦沒有在 Facebook、Instagram、Twitter、Snapchat 或 YouTube 等社交媒體平台上賣廣告。

酒精生產商也被禁止在 TikTok 上投放廣告，但內容創作者已開始發佈關於該飲品的評論。 

是否有向未成年人推銷酒精？

議員廷克稱並非想「打擊 」這個行業，而是想討論自我監管和責任。

她表示：「總括來說，我主要擔心的是這產品是通過自我監管而批准的，我認為這的確是明顯違反了自律守則的原意。」

這並非首次有人提出監管酒精巿場營銷的問題。

今年4 月，有40 多個組織聯署一封公開信，呼籲政府主導對澳洲酒類巿場營銷的監管，獨立於酒類行業。

公開信由酒精研究及教育基金會（Foundation for Alcohol Research and Education）發表，指酒業一直通過 「酒精飲品廣告守則計劃」，「定下自己一套廣告規則」。

公開信說：「業界為自己制定的規則很薄弱，而且漏洞百出。」

「社會上的投訴經常被駁回，即使違規行為得到證實，也不會有任何後果。」

公開信聲稱，社會「沒有足夠的保護」免受酒精廣告的危害。

信中又說：「這是一個很大的問題，因為兒童接觸酒精的推廣宣傳，會增加他們在年輕時開始飲酒的風險，並在日後形成更有害的飲酒模式。」

今年5月，獨立及少數黨派議員聯手，促請政府制定更嚴格的法規，堵塞關於酒精、賭博、垃圾食品和化石燃料等有害產品營銷手法的漏洞。

他們引述「系統地以兒童為目標」，以及這些產品在導致疾病和「增加澳洲醫療保健系統負擔」方面的角色。
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Published 11 August 2023 1:28pm
By Jessica Bahr
Source: SBS
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