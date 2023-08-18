【全澳退休年齡繼續攀升】早期移澳港人不言「休 」

有朋友對我說：你已經63歲，為甚麼還要做全職工作？應該可以退休。 香港移民周佩儀

目前於雪梨一個退休邨社區中心任職助理經理的周佩儀，接受SBS中文採訪時表示：「63歲仲好後生」。她說不覺得很老，63歲如果依然對社會有貢獻，她會繼續全職工作。



周佩儀（右）與退休邨中心同事。 Credit: SBS Chinese/ Ranky Law

澳洲人退休年齡40年最高

新研究顯示，全澳退休年齡延長，達到超過40年的最高。





畢馬威會計師事務所（KPMG）的新經濟分析顯示，在2022年澳洲人退休年齡延長，是1970年代初以來的最高水平：



男性預計退休年齡為66.2歲，是1972年以來最高。



女性預計退休年齡為64.8歲，是1971年以來最高。

事務所城市經濟分析師羅恩斯利（Terry Rawnsley）在研究報告表示，過去20年，澳洲人退休年齡持續提高，男性從63.2歲延長至66.2 歲，女性從61.7歲延長至64.8歲。





報告顯示，2019年以來， 雪梨 的平均退休年齡提高的幅度，比全國平均大：



預計男性平均退休年齡自2019年延長1.3年，達到66.5歲。



預計女性平均退休年齡自2019年延長10個月，達到64.9歲。

墨爾本 的預計退休年齡也較全國平均高：



男性66.7歲



女性65.1歲

報告指出，由於疫情後勞動力短缺，引發重投職場的「逆退休潮」（Great Unretirement）。在2019年至2022年，全澳增加接近537,000名工作人員，其中179,000人年齡超過55歲。



過去30年，我們看到從體力要求較高的工作，轉向以服務為基本的趨勢。 畢馬威城市經濟分析師羅恩斯利

周佩儀在飲食業工作28年。 Credit: Supplied/ Becky 周佩儀也是從體力要求較高的飲食業，轉為現在向長者提供服務的工作。





「飲食業很幸苦，會周身骨痛。我做了28年在飲食行業，突然去照顧老人家，有很大的轉變。」



賣點心兩元一個鐘

周佩儀早於1983年從香港到雪梨，第一份工作就是在華埠賣點心。





「兩元一個鐘，後來洗碗10元四個鐘。」





周佩儀在飲食業做過「企堂」（侍應生）、百貨公司餐廳經理、運輸公司向高層提供餐飲的廚師、以至做老闆在雪梨市中心開咖啡室餐廳。



周佩儀即使在子女年幼，也盡量工作。 Credit: supplied/ Becky 她也是當年做飲食業，在餐館認識前夫，並誕下女兒及兒子。





之後她曾經一邊照顧年幼女兒，一邊做家居託兒服務，照顧另外四個兒童，幫補家用。



照顧兩子女並打兩份工持續九年

其中有九年時間，周佩儀打兩份工，早上7點到下午3點，在一間餐廳當經理，一星期有4晚在俱樂部的餐廳兼職，從下午5點到10點甚至11點。





她解釋：「當時需要支持家庭，兩個子女逐漸長大很多開支，以及要供屋（按揭還款）。」





「有時（晚上）到11點（放工），翌日6點起床，打理子女返學，然後7點開工。」



周佩儀在女兒及兒子仍在讀書時，持續打兩份工九年，維持家庭開支。 Credit: supplied/Becky 周佩儀表示，她兩個子女現在還記得當年媽媽因為返兩份工，準備兩姐弟叫做「軍人飯」的晚餐，留待兩人放學回家，在微波爐加熱。





「最方便快捷的煮一些碎牛肉，加入急凍青豆、紅蘿蔔及粟米粒 ，放一起炒熟 ，再加醬汁。」





從香港來澳洲後，周佩儀幾乎沒有停過做工，但她也有進修為自己增值，曾經到工藝及教育延續學院TAFE修讀管理文憑課程。





「做媽媽 (照顧子女），讀全日制課程很辛苦，有一段時間差不多要放棄。」





由於讀全日制課程，當年周佩儀到酒店做散工，令她經歷職場其中難忘時刻，就接待過前總理霍克（Bob Hawk）以及澳洲歌手兼藝人Delta Goodrem。



周佩儀曾經一邊照顧子女，一邊修讀管理文憑全日制課程，並且工作。 Credit: supplied / Becky

教育程度越高越遲退休

畢馬威有關澳洲人退休年齡的研究報告顯示，教育程度越高的澳洲人，退休年齡就越推遲。





經濟分析師羅恩斯利在報告解釋，由於「知識密集」的工作靈活性提高，同時勞動力市場緊張，找工作變得容易。





報告指出，在2022年:



有研究生學位的澳洲工作者，比其他人士遲退休，退休年齡超過67歲。



學士畢業人士，包括通常較不靈活的職業，如教育和護理，預期的退休年齡約為66歲。



完成10年級或以上學歷的打工仔，預計在過了65歲不久後就退休。

住在退休邨的Sharon Rothstein（右）盛讚周佩儀（左）工作盡心盡力服務。 Credit: SBS Chinese / Ranky Law 對於周佩儀，她繼續做全職工作的動力，是來自她提供服務的對象，一群老人家。





「子女已經大了，其實沒有壓力，無需做全職…(目前的工作) 不當是一份工，是當我屋企的一部份…住在退休邨的長者，是我屋企人。」





她並且說：「63歲我不覺得好老，因為現在退休邨的老人家80多90歲。」





周佩儀有時放假，也會返回退休邨，陪伴邨內的老人家，另外也會到其他護老院做義工，聆聽住院長者的心聲，又在教會，為殘障教友的每個月一次的聚會，煮調準備餐食。



考慮退休有更多時間做義工

也是因為希望有更多時間去做義工，周佩儀考慮67歲退休。





「凡事都有兩面，（退休有）好處，工作可以給有需要的人…也可以有多些時間給兩個子女，以前做太多工。」



周佩儀考慮退休的其中原因，是希望想有更多時間做義工。 Credit: SBS Chinese / Ranky Law 周佩儀也計劃未來兩年減少工作，令她有更多時間做運動。





「希望到自己七八十歲時，要好像他們（退休邨長者）一樣要獨立。」





周佩儀並且呼籲如果退休人士去做義工，例如去醫院陪伴病患者。「如果每個人能將少少時間貢獻出來，我想這個社會得益的人會多很多。」

