大學導師變土木工程師 Bruce因「子華神」愛上棟篤笑

大學導師變土木工程師 Bruce因「子華神」愛上棟篤笑

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【人物專訪】大學數學導師變土木工程師，Bruce因「子華神」愛上棟篤笑。

倪培正 Bruce 在墨爾本Monash 大學以雙學位畢業，主修數學及土木工程。自小熱愛數學的他，認為從數學角度看世界，讓他找到不少樂趣。不少人害怕數學，但 Bruce 說，數學並不只是計數，而是尋找 Pattern 規律。他亦說，數學的英文是Mathematics，其實是一個古希臘文。
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Bruce 自小熱愛數學。 Source: Supplied / Bruce Ni
在大學任教數學五年後，他轉職成為土木工程師。Bruce 說土木工程師其實就是「民生工程師」。他解釋土木工程師實際上的工作是什麼的。 
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訪談中，他細說從小是一個憤世嫉俗的青年。 Source: Supplied / Bruce Ni
訪談中，他細說從小是一個憤世嫉俗的青年，經常認為政治是污衊的事，不希望接觸，又覺得社會亂七八糟，什麼都不想知道。但因為「子華神」黃子華的表演，令他改變睇法，亦愛上棟篤笑。 
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Bruce 因為子華神黃子華改變睇法，亦愛上棟篤笑。 Source: Supplied / Bruce Ni
詳情請收聽這節由蔡苡雯主持的這節人物專訪。

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