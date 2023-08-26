旅遊博主因光明正大「犯錯」 被罰$1878

著名旅遊博主在澳洲機場因犯一個「基本錯誤」被罰 2000 元。

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著名旅遊博主在澳洲機場因為一個「基本錯誤」被罰 2000 元。

旅遊博主 Lays Laraya 抵達澳洲珀斯機場，但卻因犯了一個基本錯誤，將一朵玫瑰花從飛機帶進澳洲而被罰近 2000 元。

Lays Laraya 的網名為Skywardsfreak，她搭乘卡塔爾航空從居住的杜拜前來澳洲。她表示在飛往澳洲前，卡塔爾航空人員向她送上玫瑰花，她不以為然便將玫瑰一起帶往澳洲。

在她抵達珀斯機場，她仍是手持鮮花，因為好「以為沒有甚麼可隱藏的」。

然而，兩名便衣官員很快走近她，要求查看她的入境申報卡並搜查她的行李。

Lays Laraya 描述事件經過，指「她（便衣官員）把申報卡放在她面前，問：『這張申報卡是你的嗎？』

便衣官員查問申報卡是否由她親自填報與是否確定內容真確無誤等。

Lays Laraya 答案確定，亦表示當刻仍不認為會因玫瑰惹上麻煩。

之後，人員再引導她閱讀有關植物一欄的問題。她才明白手中「玫瑰可能屬於植物這個類別」。

而她因「故意提供虛假或誤導性信息而被罰款1878元。」

她表示，官員檢查過這朵玫瑰後，實際上將玫瑰還給了她，並剪掉了花莖。

她指正尋求對這項違規進行上訴。

農業、漁業和林業部發言人向澳媒表示：「如果一名旅客『未申報已知具有高生物安全風險的物品』並提供虛假信息，違規通知的罰款將從幾百元增加至1878元。」

「我們的生物安全系統在邊境和國內都有效，以預防和應對害蟲到來和有害的疾病傳播」，「這些害蟲害可能會破壞我們的農業、自然環境和國民經濟。」

「不符合我們的生物安全標準（或無法證明符合標準）的食品和成分，是有關威脅常見和高風險途徑。」

發言人補充，一旦滿足所有生物安全要求，將物品退還給旅客是很常見的做法。
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Published 26 August 2023 10:28am
By Tracy Lo
Source: SBS

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