旅遊博主因光明正大「犯錯」 被罰$1878

旅遊博主 Lays Laraya 抵達澳洲珀斯機場，但卻因犯了一個基本錯誤，將一朵玫瑰花從飛機帶進澳洲而被罰近 2000 元。





Lays Laraya 的網名為Skywardsfreak，她搭乘卡塔爾航空從居住的杜拜前來澳洲。她表示在飛往澳洲前，卡塔爾航空人員向她送上玫瑰花，她不以為然便將玫瑰一起帶往澳洲。





在她抵達珀斯機場，她仍是手持鮮花，因為好「以為沒有甚麼可隱藏的」。





然而，兩名便衣官員很快走近她，要求查看她的入境申報卡並搜查她的行李。





Lays Laraya 描述事件經過，指「她（便衣官員）把申報卡放在她面前，問：『這張申報卡是你的嗎？』





便衣官員查問申報卡是否由她親自填報與是否確定內容真確無誤等。





Lays Laraya 答案確定，亦表示當刻仍不認為會因玫瑰惹上麻煩。





之後，人員再引導她閱讀有關植物一欄的問題。她才明白手中「玫瑰可能屬於植物這個類別」。





而她因「故意提供虛假或誤導性信息而被罰款1878元。」





她表示，官員檢查過這朵玫瑰後，實際上將玫瑰還給了她，並剪掉了花莖。





她指正尋求對這項違規進行上訴。





農業、漁業和林業部發言人向澳媒表示：「如果一名旅客『未申報已知具有高生物安全風險的物品』並提供虛假信息，違規通知的罰款將從幾百元增加至1878元。」





「我們的生物安全系統在邊境和國內都有效，以預防和應對害蟲到來和有害的疾病傳播」，「這些害蟲害可能會破壞我們的農業、自然環境和國民經濟。」





「不符合我們的生物安全標準（或無法證明符合標準）的食品和成分，是有關威脅常見和高風險途徑。」



