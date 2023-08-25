澳航盈利破紀錄 財長：不應該向政府「回水」

要求 澳洲最大的航空公司宣佈在 22/23 的財年「轉虧為盈」，盈利達數十億。

行政總裁喬伊斯（Alan Joyce）表示消費者在「生活成本壓力」下，仍願意花費去旅行

聯邦財長表示澳洲航空（Qantas）不應該被要求退還在疫情期間獲得的納稅人「資助」。

周三（8月23日），澳航公佈了自新冠疫情過後 22/23 年度的年度表現，錄得歷史的的盈利。





過去財政年度基本盈利成 24.7 億元，與前一年虧損了近 20 億元產生鮮明對比。





然而，在澳航公佈了有關喜訊後，傳來聲音要求澳航退回在新冠疫情期間從聯邦政府處獲得的納稅人補助。





澳航在新冠大流行期間從納稅人處獲得了 27 億元，其中包括來自保就業（ JobKeeper ）計劃的 9 億元。





但聯邦財長查默斯（Jim Chalmers）認為不應該作出這樣的要求。



盈利報告出爐之際，澳洲航空及其總裁喬伊斯（見圖）因被加價、客戶退款和政府提供的紓困措施而面臨嚴厲批評。 Source: AAP 航空公司的行政總裁喬伊斯表示，在當時距離破產只有11個星期的時間。





查爾默斯表示，澳洲航空的利潤顯示旅遊業在疫情後正在實現強勁的復甦。





他在周五(８月25日）接受澳洲廣播公司（ABC Radio）的電台訪問時表示：「在以前政府提供這些資金時，並沒有提出或達成協議指需要以某種形式償還這些資金。」





他說：「（利潤）反映了澳洲旅遊業對我們的經濟作出重要貢獻，這是一件好事。」



這（澳航）是我們經濟中的一個重要僱主。 查默斯

喬伊斯表示，政府提供的保就業津貼（JobKeeper）資金是用於支付員工薪酬。





他在澳洲廣播公司（ABC）的早晨節目 7.30中表示：「隨著我們盈利，我們將支付公司稅，並且更快地實現這一目標。」





「我們那些得到JobKeeper資金的員工應該退還嗎？」





「我會說不，因為這要求他們在一個困難的時期內退還資金，所以我們應該退還哪些錢？」



喬伊斯（Joyce）已被傳召在下周出席澳洲參議院的生活成本調查，他表示自去年機票價格12月達到高峰以來，經濟艙位價格已下降了12%。





反對黨領袖達頓（Peter Dutton）表示，在包括疫情在內的困難時期，喬伊斯在帶領該航空公司方面做得很好。





他在九號台 Nine's Today 節目中表示：「對於那些航空公司來說，能夠在有許多納稅人的支持下，在那段時間內保持公司的運轉是一件困難的事情，我想那將是（喬伊斯先生）會看重的一件事。」



是甚麼因素推動澳洲航空的創紀錄利潤？

2022-23財政年度的利潤有數個因素，其中包括燃油價格下跌、旅遊需求高企和高票價。這些利潤還與該航空公司在前一年因疫情引發的旅遊放緩而造成的18.6億元虧損形成鮮明對比。





喬伊斯形容這一結果是一個「令人驚訝的逆轉」。





他表示：「從根本而言，旅遊需求非常強勁……儘管面臨生活成本壓力，調查數據顯示民眾在未來六個月內計劃在旅行上花費更多，而減省在家居用品、裝修甚至酒精上的花費。」



基於盈利強勁，澳洲航空表示將向股東 5 億，並向所有員工發放價值 500元的旅行代金券。





澳洲競爭與消費者公署（ACCC）於6月發佈的一份報告顯示，與新冠疫情前水平相比，澳洲經濟艙國際航班的平均返程價格上升了超過50% - 從2019年的1213元平均價格飆升至1827元。





該報告還指出，澳洲航空（也擁有捷星）和維珍澳洲之間的雙頭壟斷方導致機票價格居高不下。



一份澳洲競爭與消費者公署（ACCC）的報告指出，澳洲航空和維珍航空並未有其他有力競爭對手。 Source: AAP / Con Chronis 五月份，得知澳航預計本年盈利約有25億後，運輸工人工會（Transport Workers Union，簡稱TWU）呼籲該航空公司退還在疫情期間獲得的政府支持資金，而在此期間該公司也解僱了數千名員工。





運輸人員工會全國秘書長凱恩（Michael Kaine）當時表示：「這種令人震驚的盈利預測是澳洲航空管理層在工人、乘客和納稅人身上榨取利益的結果。」





澳航還面臨一個關於因疫情取消航班的退款政策而引起的集體訴訟，這導致客戶被分配旅行信用而不是現金退款。





在這個集體訴訟中，律師們指稱這使該航空公司將客戶的錢視為超過「10億元的無息貸款」，並指責該公司「不正當地通過保留大量應該退款的客戶資金而受益」





SBS 新聞已聯絡澳航置評。







