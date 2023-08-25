【原住民之聲公投】達頓：應接受「✓」 和「X」

在野兩黨聯盟領袖達頓 (Peter Dutton) 加入關於 「原住民之聲」公投出乎意料的爭議，涉及公投選票上應否接納「✓」剔號或「X」交叉。

Peter Dutton wearing a suit and standing inside next to an Australian flag

在野兩黨聯盟領袖達頓 (Peter Dutton) 表示，如果剔號被視為投贊成票，交叉應被視為投反對票。 Source: AAP / Lukas Coch

要點
  • 達頓指交叉應被視為對「原住民之聲」投反對票。
  • 澳洲選舉委員會表示，某些剔號會被點算在內，但交叉則不會。
  • 澳洲人要在選票寫上「是」（Yes）或「否」（No）。
在野兩黨聯盟領袖達頓表示，選民應該可以在「原住民之聲」公投的選票上，有效地用「✓」剔號或「X」交叉，並指責贊成陣營試圖「扭曲」選票。

較早前，選舉專員羅傑斯 (Tom Rogers) 對天空新聞 台(Sky News) 說，「『剔號』會被接受為正式的贊成票，但『交叉』則不被接受為正式投票」，出乎意料的引發爭論。

總理艾巴尼斯 (Anthony Albanese) 將於下周中旬在阿德雷德宣佈舉行公投的日期。

選民要在選票的方格內填寫「是」（Yes）或「否」（No）。澳洲選舉委員會（Australian Electoral Commission； AEC）公佈的指示中會有明確說明。
A hand putting a form into a ballot box. The backdrop is the Australian flag
澳洲人要在選票寫上「是」或「否」， 但填寫其他答案亦可能有效。 Source: SBS
 支持投反對（No）票的達頓表示，將致函羅傑斯，要求澄清其言論。

達頓周四（8月24日）向2GB 電台表示：「如果『剔號』被視為贊成（Yes），『交叉』就應被視為反對（No）。這一點很清楚。」

「否則，贊成的一方會佔有非常大的優勢。」

這位在野兩黨聯盟領袖聲稱，贊成陣營一直千方百計拉票。

他說：「在我看來，他們每次都在利用機會拉票，但澳洲人只想要一場公平的選舉，而不是一場狡猾的選舉。」

達頓又表示支持政府在公投前立法，澄清這個問題。

預計公投於 10 月 14 日舉行。 

選民要在選票寫上「是」或「否」

澳洲選委會表示，公投的正式投票指示是用英文，清楚地完整寫上Yes（是）或 No（否）。

選委會預計選民會遵守這些指示，就像 1999 年那樣，當時因為未完成或錯誤填寫成為廢票，比率只有 0.86%。

選委會長期以來一直有關於「剔號」和「交叉」的法律意見。

此外，「保留條款」使選委會能夠在選民未遵守指示，但意圖明確的情況下，將其選票計算在內。

許多政府和商業表格都允許使用「交叉」或「剔號」來表示贊成，以致投票站監票員可以有不同的解讀或質疑。

「剔號」也可能有不同的解讀，亦可能不被點算，視乎該「剔號」在選票上的清晰程度。在方格內只寫「Y」或「N」亦一樣。

監票員會在公投當日的點票期間，會在場監察整個過程。

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Published 25 August 2023 10:10am
Source: AAP, SBS
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