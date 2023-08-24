今日大事(8月25日)

反對黨批評原住民之聲公投系統混亂

反對黨領袖達頓（Peter Dutton）批評原住民之聲的公投系統，他形容為混亂。





澳洲選舉委員會（AEC）發出的投票指示中將明確指出，投票紙將要求投票人士在方格內寫上「贊成」(yes)或「反對」(no)一詞。





但選舉專員羅傑斯 (Tom Rogers) 向天空新聞表示，正式投票時將接受打勾為表示「贊成」，但不會接受打叉來表示「反對」，他的言論引起了爭議。





達頓向九號台表示，如果打勾可以表示「贊成」，那麼打叉就應該可表示「反對」。





達頓表示，他只是認為澳洲人希望在民主社會中，有一個自由、公正的投票。無論是贊成還是反對，重點是過程是否公平。達頓又指，總理對細節已隱瞞數個月，他認為已令澳洲人感到憤怒和懷疑，而現時又看到過程中，一個打勾可以表示「贊成」，但打叉卻不能表示「反對」。



特朗普將成首個要拍下監獄照的美國前總統

美國前總統特朗普 (Donald Trump) 正前往亞特蘭大監獄投案，將會成為第一位，要拍下監獄照的美國前總統。預計照片將會在特朗普的支持及反對者之間「廣泛流傳」。





特朗普被控涉嫌操控2020 年佐治亞州大選的點票工作，，預計特朗普將當地周四傍晚到達監獄，但他一直試圖推翻有關指控。 特朗普總共面臨 91 項犯罪指控， 而涉及同特朗普的控罪有關的所有 19 名被告、都要在當地時間周五前自首。





此前，富爾頓縣地方檢察官威利斯 (Fani Willis) 在一份法庭文件中，一度提議將開庭日期定於 10 月 23 日，但馬上就遭到特朗普的律師反對。





特朗普的前政治助理紐曼 (Omarosa Manigault Newman) 向第九號新聞表示，富爾頓縣監獄已明言，特朗普將被視作普通人，不會有特殊優待。





紐曼指，當你犯法就要面對這個情況，而特朗普現時在富爾頓縣面臨19 項指控，亦是他不足五個月內第四次受審。大家最關心仍然是、這位曾經在國家最高領導人、同最高級公職人員的前總統特朗普，到底是不是確實有犯法。



昆州議會推動針對青少年罪犯改革法案 引多方反對

昆州議會推動一項具有爭議的改革法案，容許警署拘留中心和成人監獄，用作青少年拘留中心。





昆州州長帕拉謝伊（Annastacia Palaszczuk）政府，為這項針對青少年罪犯的法律，在州議會上提出「緊急」修正案辯護，而昆州反對派和綠黨就批評，工黨未有經適當公眾諮詢，便在議會匆忙通過。





青年司法倡導者擔心，這項修例將會剝奪兒童在青少年司法系統中的基本人權。





原住民和非原住民盟友組成的正義聯盟「Change the Record」執行總監穆恩（Maggie Munn）表示，政府有更好的解決方案可用，實施更嚴厲的保安法，並不是打擊青少年犯罪的解決辦法。





穆恩表示，讓知道解決方案的人來領導今次的修例，「這是一場危機，我們的孩子，值得比政府不斷指責批評以外更好的對待。」



獨立報告：新州《生物多樣性保護法》正加劇危機

一份獨立報告發現，新州的《生物多樣性保護法》正加劇危機。





這份報告由獨立專家顧問小組撰寫，是對新州的《生物多樣性保護法》進行為期五年法定檢討的一部分。





昨天（8 月 24 日）提交上新州議會的檢討報告發現，該法案「沒有達到維持健康、高效和可令環境迅速恢復為主要目的」，反而加劇環境變得更差。



議員促聯邦政府關注眼前生活開支問題

財長查默斯（Jim Chalmers）公佈的「跨代報告」，概述了澳洲40年後出現人口老代問題。





泰勒表示，大家不會考慮這麼遠。





泰勒指，現在大部分澳洲人，並不關注40 年後的情況，他們關注的是如何度過未來的40 天、甚至是未來的40小時。目前，生活開支問題正為澳洲每個家庭帶來壓力。





但財長查默斯就強調規劃未來的重要性。



新州新法：日後洩露政府機密稅務資料 最高可被罰數百萬元

新州議會通過新法例，日後洩露政府機密稅務資料，或隱瞞同事違規行為的私人顧問，最高會被罰款高達數百萬元。





新州議會昨天（8 月24 日）通過這項新法例，違規者個人最高罰款110 萬元、企業最高罰款550 萬元。



研究：澳洲自殺率高社區難獲精神健康服務

一項最新研究發現，難以獲得精神健康服務的社區，青少年自殺率比其他社區高八倍。





報告指，精神健康支援熱線每年都會收到數百萬個求助個案。





這項調查由Telethon Kids Institute、墨爾本大學和科廷人口健康學院合作進行，負責領導這項調查的希爾博士（Nicole Hill）表示，結果證明精神健康支援服務的重要性。





希爾博士指，這項研究主要發現在澳洲自殺率高的社區，所得到的精神健康服務的機會明顯較低，或者是我們所說的自殺率和年輕人的比例，明顯地高過預期。」



澳洲昨天開始批准法國豬肉入口

澳洲經過多年衛生認證後，昨天開始批准法國豬肉入口，為目前經常出現波動的中國進口豬肉，提供多一個新的供應市場。





法國肉類工業協會 Culture Viande 表示，法國與丹麥和美國等其他豬肉出口國，一起打入澳洲市場，每年進口約20萬噸豬肉。





法國是歐盟最大的農業生產國，澳洲目前正與歐盟討論潛在的貿易協定。



新研究發現子宮內膜癌與睾酮水平有關

科學家在子宮內膜癌方面取得突破性進展，他們發現疾病與睾酮水平有關。





根據昆州QIMR伯格霍夫醫學研究所（QIMR Berghofer Medical Research Institute）的科學家最新研究，荷爾蒙水平較高的女性，患上子宮內膜癌的風險更大。





由於其他治療選擇很少，子宮切除手術是常用的治療方法，但手術是高度入侵性，並且會影響年輕患者的生育能力，因此希望新發現可以改變這種情況。





研究的資深作者奧瑪拉(Tracy O'Mara)博士表示，對於發現睾酮水平很可能是一個風險因素，令人鼓舞，因為人的睾酮是可以被調整。



警方搗破墨爾本高檔非法賭場 拘21人

警方在一次突擊行動中發現墨爾本一家工廠中，有懷疑高檔非法賭場經營，行動中拘捕21人，並且查獲現金、毒品、酒精和各種設備。





這個非法賭場的入場費最低需要8000元，據稱賭場沒有牌照，每晚接待多達50名玩家。





一家無牌酒吧提供酒精飲品，警方稱賭徒們也帶毒品進場。





警察帶著搜查犬，並有無人機部隊，以及賭博和賭場控制委員會（Gambling and Casino Control Commission）的人員支援，於星期四晚上突擊這家工廠，查獲毒品和現金。





一名35歲男子是涉嫌經營者，預計將被指控涉嫌進行未經授權賭博、宣傳未經授權賭博，以及未經許可出售和儲存酒精等罪名。





預計警方會對另外20名涉嫌賭博人士提出指控，罪名包括進入未經授權的賭博場所、在無牌場所飲酒以及持有毒品。



瓦格納領袖普利戈聿遇空難 普京表示哀悼

普京指，對於今次的空難，他想向所有遇難者家屬、表達最誠摯的哀悼。如果證實這架飛機，是載有瓦格納集團的人員，他亦只想強調、這批人士曾為俄羅斯打擊烏克蘭新納粹政權的共同事業、作出過重大貢獻。





普京表示他們正在調查這宗，他形容為「航空悲劇」的事件，調查委員會主席已向他匯報，他們已經對事件展開初步調查。普京指，毫無疑問調查將會全面進行到最後。





當局表示，涉事飛機在莫斯科附近墜毀，機上 10 人全部遇難。英國國防消息人士向英國廣播公司BBC表示，飛機有好大機會是由「俄羅斯聯邦安全局情報機構」擊落。





美國國防部表示，目前沒有任何息信表明，有導彈擊落據報載有瓦格納僱傭兵的領袖普利戈聿的飛機。





五角大樓發言人萊德（Patrick Ryder）准將在新聞發布會上發表有關言論，但沒有提供更多的細節或證據。





萊德表示，首先他們的初步評估是，普利戈聿很可能被殺害，他們正在繼續評估情況。



烏克蘭指正對被俄吞併的克里米亞地區執行特別行動

烏克蘭表示，正開始對「俄羅斯吞併的克里米亞地區」執行「特別行動」。





官方提供的照片顯示，烏軍部隊已登陸當地、並懸掛國家旗幟，但消息尚未獲第三方證實。





當地的星期四(8月24)亦正值烏克蘭脫離蘇聯獨立32週年，烏克蘭總統澤連斯基亦借此機會向公民所作的犧牲表示敬意。





澤連斯基( Volodymyr Zelenskyy)表示，他們慶祝烏克蘭獨立32 週年，而這個日子，亦反映所有烏克蘭人的價值觀，他們亦係為此而奮鬥，而在當年的戰鬥中對所有烏克蘭人都好很重要。澤連斯基又指，當年大家是為大家都珍視的一件事而戰，就是爭取烏克蘭獨立。



伊朗和沙特阿拉伯已正式獲邀申請加入金磚國家集團

金磚國家集團南非峰會的最後一天，伊朗和沙特阿拉伯已正式獲邀申請加入金磚國家集團。





阿拉伯聯合酋長國、阿根廷、埃及和埃塞俄比亞，亦會在明年（2024）年開始加入這個集合「發展中經濟體」集團組織，令「金磚成員國」的規模，幾乎增加一倍。





沙特外交大臣費薩爾親王(Faisal bin Farhan Al Saud)表示，加入金磚國家集團，可以加深同其他成員國原本已經牢固的地緣政治關係。





費薩爾親王指，沙特與金磚國家集團所有成員國，都擁有牢固的友誼、以及貿易同戰略夥伴關係，沙特亦為成為集團在中東最大的貿易夥伴而感到自豪。





北京外交部證實，中國國家主席習近平，在南非出席金磚國家會議期間，亦應邀與印度總理莫迪會面，並就當前中印關係和共同關心的問題坦誠、深入地交換意見。





發言人引述習近平的言論，呼籲兩國應從改善關係的大局出發，妥善處理邊界問題，共同維護邊境地區的和平與安寧，並指，中印改善關係，符合兩國及人民的共同利益，也有利於世界和地區的和平穩定與發展。



日本昨核廢水 中國禁止所有日本海產進口

日本昨日正式向太平洋釋放福島核電站經處理的「核廢水」後，中國宣布會立即全面禁止所有日本海產進口。





中國海關昨日發表的相關聲明，表示中國正高度關注日本食品及農產品會會構成的「放射性污染」風險。





中國外交部發言人汪文斌批評，日本並無充分考慮有關安排的後果。





汪文斌指，日本強行啓動向大海排放核廢水的計劃，是極其自私同極不負責任的行為。他又指，所有利益相關方都有責任，採取必要的預防措施。





日本首相岸田文雄回應消息時表示，日本已循外交途徑，向中方表達關切，並提出解除禁令的要求。





至於有關核處理水排海所帶來的影響，岸田文雄就話，日本希望交由專家作基於科學根據的討論，並已向中國政府表達立場。





香港和澳門日前亦已宣布，禁止從福島及日本其他九個縣的海產進口。





今次的排海計劃，是福島第一核電站在 2011 年被海嘯摧毀後，逐步退役的關鍵第一步。





日本政府兩年前簽署呢項具爭議性的計劃，並於上個月已獲得聯合國的「核能監查機構」批准。



泰國新任總理賽塔昨與即將卸任總理巴育會面

泰國新任總理賽塔，昨日已到總理府與即將卸任的總理巴育會面，就未來施政交換意見，約一小時的會面期間，巴育亦帶賽塔參觀總理府。





塞塔強調，會上沒有討論下任國防部長人選問題，只是就如何推動國家向前交換意見，而討論係在友好氣氛下進行。賽塔引述巴育指，建議他保持冷靜及耐性，關顧泰國三大支柱，包括國家、宗教及君主，並要延續現屆政府的好政策，他亦形容巴育是一名受尊敬的人物。



體育消息

西班牙足總主席魯比奧斯（Luis Rubiales）因為親吻女球員而要接受紀律調查後，他今早（周五）已表示有計劃辭職。





魯比奧斯在西班牙勝出世界杯的頒獎禮上，親吻球員埃爾莫索(Jenni Hermoso)的嘴唇，事件引發了西班牙國內外的憤怒，包括政府部長在內的許多人要求他辭職。





國際足協昨日亦宣布就事件展開紀律調查，以裁定魯比奧斯是否作出違反基本守則的「失禮行為」，但目前未有就調查期限定下時間表。而國際足協係有關聲明中亦指，會嚴懲此類行為、亦絶不姑息。







