【疑點重重】瓦格納首領已墜機身亡？

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俄羅斯當局表示，瓦格納集團僱傭兵首領普利戈聿好可能已於莫斯科北部的私人飛機墜毀事故中身亡。 Source: AAP / AP

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俄羅斯當局表示，瓦格納集團僱傭兵首領普利戈聿好可能已於莫斯科北部的私人飛機墜毀事故中身亡。

俄羅斯國家通訊社援引國航局的消息指，乘客名單中，有與普利戈聿同名同姓的人士，但路透社無法確認普利戈聿是否真的身處失事飛機上。

據悉，飛機出事時正從莫斯科飛往聖彼得堡，在莫斯科北部的村落「庫任基諾」附近墜毀，據稱機上當時共有10人，其中包括3名機組人員，根據初步消息，當中無人生還。

俄羅斯航空局的官員已證實，有關的飛機當地昨晚（周三）在莫斯科北部的特維爾地區墜毀，當時正在莫斯科和聖彼得堡之間飛行。

名為「飛行雷達 24」 網上飛機追踪頻道顯示，一架由巴西航空工業公司制造、飛機編號為 「RA-02795」的萊格賽 600型私人飛人飛機，於下午 6 點 11 分從雷達上消失。

有人於社交媒體上發布一段未經核實短片、顯示一架類似私人飛機撞向地面。

另一個未經核實的短片，亦顯示地面上仍在燃燒的飛機殘骸，短片可以見到、現場至少有一具屍體。

10 people die, including Wagner head Prigozhin, in private jet crash in Russia's Tver region
The private jet allegedly carrying Wagner head Yevgeny Prigozhin and other passengers crashed in Russia's northwestern Tver region, Russia on Wednesday. Source: Getty / Wagner Telegram account
俄羅斯調查委員會表示，已根據俄羅斯刑法第263條（管轄交通安全和航空運輸運營的條例）、對墜機原因展開刑事調查，而應急人員則已經完成現場的搜索。

據報，特維爾州州長魯德尼亞已接管調查。

但根據英國廣播公司BBC引述同瓦格納相關的 Telegram 頻道「灰色地帶」的報導就指，飛機是被俄羅斯軍方擊落，但帖文並無提供實際證據去支持呢個講法。

現年62 歲的瓦格納集團首領「普利戈聿」，於今年 6 月 23 日至 24 日帶頭發動針對俄國陸軍高層的軍事叛變，試圖策動推翻俄羅斯國防部長紹伊古及總參謀長格拉西莫夫；俄羅斯總統普京亦一度擔心，情況可能會令俄羅斯陷入內戰。

Yevgeny Prigozhin is seen in khaki clothing during a video addresses.
Prigozhin, 62, spearheaded the mutiny against Russia's top army brass on 23-24 June. Credit: Prigozhin Press Service
兩日軍事叛變最終透過談判結束，普利戈聿及瓦格納集團亦與克里姆林宮達成一項協議，包括，普利戈聿不能留在俄羅斯，要接受自願移居到鄰國白俄羅斯的條件，但事後，普利戈聿被人見到曾於俄羅斯境內自由行動。

但俄羅斯的國防部或克里姆林宮並無就呢個消息發表評論。

烏克蘭駐澳洲大使梅羅什尼琴科（Vasyl Myroshnychenko）對九號台表示，如果說俄羅斯總統普京要對今次墜機事件負責，他並不感到驚奇，但目前還不清楚這一消息將對俄烏戰爭構成什麼影響。

「對俄羅斯來說，這是非常典型的事件。獨裁者會這樣做，這是一個極權主義政權。任何挑戰上司的人，他們都不會有好的下場。大家要看看事件會不會引發大混亂？」

美國總統拜登則對普利戈津死於墜機的報導並不感到驚訝，並說，在俄羅斯發生的很多事情都與總統普京脫不了關係。

「在俄羅斯發生的事情中，不多不少是由普京在幕後操縱的，但(對這事)我也沒有答案。」

耐人尋味的是，普利戈聿剛在今個星期一發布一段「視象講話」，暗示拍片時他正身處非洲。而由俄羅斯媒體發布一段有未經證實消息亦指，普利戈聿的得力助手「烏特金」當時亦在場，相信兩人相信正一同參加俄羅斯國防部官員的會議。

但俄羅斯的國防部或克里姆林宮並無就呢個消息發表評論，路透社亦無法證實此消息的真偽。

網上飛機飛行數據亦顯示，在失事飛機出事後不久，第二架相信同屬普利戈聿的私人飛機、亦疑似一度飛往其大本營「聖彼得堡」後、返回莫斯科降落。


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