【疑點重重】瓦格納首領已墜機身亡？

俄羅斯國家通訊社援引國航局的消息指，乘客名單中，有與普利戈聿同名同姓的人士，但路透社無法確認普利戈聿是否真的身處失事飛機上。





據悉，飛機出事時正從莫斯科飛往聖彼得堡，在莫斯科北部的村落「庫任基諾」附近墜毀，據稱機上當時共有10人，其中包括3名機組人員，根據初步消息，當中無人生還。





俄羅斯航空局的官員已證實，有關的飛機當地昨晚（周三）在莫斯科北部的特維爾地區墜毀，當時正在莫斯科和聖彼得堡之間飛行。





名為「飛行雷達 24」 網上飛機追踪頻道顯示，一架由巴西航空工業公司制造、飛機編號為 「RA-02795」的萊格賽 600型私人飛人飛機，於下午 6 點 11 分從雷達上消失。





有人於社交媒體上發布一段未經核實短片、顯示一架類似私人飛機撞向地面。





另一個未經核實的短片，亦顯示地面上仍在燃燒的飛機殘骸，短片可以見到、現場至少有一具屍體。





The private jet allegedly carrying Wagner head Yevgeny Prigozhin and other passengers crashed in Russia's northwestern Tver region, Russia on Wednesday. Source: Getty / Wagner Telegram account 俄羅斯調查委員會表示，已根據俄羅斯刑法第263條（管轄交通安全和航空運輸運營的條例）、對墜機原因展開刑事調查，而應急人員則已經完成現場的搜索。





據報，特維爾州州長魯德尼亞已接管調查。





但根據英國廣播公司BBC引述同瓦格納相關的 Telegram 頻道「灰色地帶」的報導就指，飛機是被俄羅斯軍方擊落，但帖文並無提供實際證據去支持呢個講法。





現年62 歲的瓦格納集團首領「普利戈聿」，於今年 6 月 23 日至 24 日帶頭發動針對俄國陸軍高層的軍事叛變，試圖策動推翻俄羅斯國防部長紹伊古及總參謀長格拉西莫夫；俄羅斯總統普京亦一度擔心，情況可能會令俄羅斯陷入內戰。





Prigozhin, 62, spearheaded the mutiny against Russia's top army brass on 23-24 June. Credit: Prigozhin Press Service 兩日軍事叛變最終透過談判結束，普利戈聿及瓦格納集團亦與克里姆林宮達成一項協議，包括，普利戈聿不能留在俄羅斯，要接受自願移居到鄰國白俄羅斯的條件，但事後，普利戈聿被人見到曾於俄羅斯境內自由行動。





但俄羅斯的國防部或克里姆林宮並無就呢個消息發表評論。





烏克蘭駐澳洲大使梅羅什尼琴科（Vasyl Myroshnychenko）對九號台表示，如果說俄羅斯總統普京要對今次墜機事件負責，他並不感到驚奇，但目前還不清楚這一消息將對俄烏戰爭構成什麼影響。





「對俄羅斯來說，這是非常典型的事件。獨裁者會這樣做，這是一個極權主義政權。任何挑戰上司的人，他們都不會有好的下場。大家要看看事件會不會引發大混亂？」





美國總統拜登則對普利戈津死於墜機的報導並不感到驚訝，並說，在俄羅斯發生的很多事情都與總統普京脫不了關係。





「在俄羅斯發生的事情中，不多不少是由普京在幕後操縱的，但(對這事)我也沒有答案。」





耐人尋味的是，普利戈聿剛在今個星期一發布一段「視象講話」，暗示拍片時他正身處非洲。而由俄羅斯媒體發布一段有未經證實消息亦指，普利戈聿的得力助手「烏特金」當時亦在場，相信兩人相信正一同參加俄羅斯國防部官員的會議。





但俄羅斯的國防部或克里姆林宮並無就呢個消息發表評論，路透社亦無法證實此消息的真偽。



