政府「機密稅務計劃」被洩 著名會計師樓前主管被查

澳洲著名會計師樓前主管已被移交給警方進行刑事調查。

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在提交給議會的電子郵件中，包含來自稅務從業者委員會調查的詳細證據。 Source: AAP / Mick Tsikas

要點：
  • 這位普華永道高層已被移交給澳洲聯邦警察(Australian Federal Police)以進行刑事調查。
  • 據報道，他向客戶和員工洩露機密的政府稅務計劃。
  • 財政部次長肯尼迪（Steven Kennedy）證實，他的部門已將此事提交由澳洲聯邦警察調查。
普華永道會計師樓 (PricewaterhouseCoopers) 的澳洲前國際稅務主管因曾經向客戶和員工洩露政府機密稅務計劃，而被移交澳洲聯邦警察進行刑事調查。

財政部次長肯尼迪 （Steven Kennedy）周三（5月24日）晚上發表聲明，證實他的部門已將此事轉交澳洲聯邦警察調查是否應該提出刑事檢控。
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他說：「普華永道澳洲前國際稅務主管柯林斯(Peter Collins)不當地使用聯邦機密資料。」

「稅務從業者委員會 (Tax Practitioners Board) 於 2023 年 5 月 2 日提交給議會的電子郵件中，指出有「嚴重擅自披露聯邦政府機密資訊的情況，而普華永道內部有廣泛人員直接或間接獲得機密資訊」。

「鑑於最近這些洩露和這種不當行為的嚴重性，財政部已將此事提交澳洲聯邦警察考慮展開刑事調查。」
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在提交給議會的電子郵件中，包含來自稅務從業者委員會 (TPB) 調查的詳細證據，表明柯林斯與公司內的客戶、員工和合夥人分享政府打擊跨國避稅計劃的機密資料。

稅務從業者委員會已禁止柯林斯在明年之前擔任稅務從業員。

主張將此事提交給澳洲聯邦警察的綠黨參議員波科克（Barbara Pocock）對此消息表示歡迎。

「現在我們需要知道工黨何時會承諾終止普華永道的合約，支持全國反腐委員會(National Anti-Corruption Commission )進行全面調查，並終結大型顧問機構的政治捐款。」

「更大的問題仍然存在，我們看到的只是冰山一角嗎？大型顧問行業正在發生甚麼事？」

「就顧問誠信度作出聆訊，參議院仍然有重要的工作要做。」
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Published 25 May 2023 12:48pm
Source: SBS
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