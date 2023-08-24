【2063年的澳洲】跨代報告：面臨更酷熱生產力下降威脅

根據《跨代報告》，全球暖化可能在未來幾十年對澳洲的勞動生產力、農業和旅遊業產生重大影響，該報告的其中一項重要議題，聚焦於預測氣候變化作為對 2060 年代初期的影響。





氣候變化和國際能源轉型也將對澳洲的資源業產生廣泛影響，對動力煤（thermal coal）的需求大幅下降，以及對重要礦物的需求將大幅增加。





報告預測了未來40年，強調需要有效緩解氣溫進一步上升的趨勢，並有針對性地投資於適應措施。





根據《巴黎協定》，各國承諾將全球平均氣溫升幅，控制在工業化前水平以上不超過攝氏2度，並努力將升幅限制在1.5度以內。





財長查默斯發表的報告稱，過了未來 40 年，如果到了2100 年全球氣溫上升攝氏3度，澳洲的平均氣溫預計將上升1.7度。但不同地區會有差異。





西澳中部和北部，部份地區的平均氣溫預計將上升 攝氏1.8度，但塔州預計僅上升1.3度。





報告稱：「這表明西澳可能比澳洲其他一些州和地區，更直接地受高溫而影響勞動生產力。」





「同樣，一些偏遠城鄉市鎮，包括原住民和托勒斯島民社區，預計將特別容易受較高溫度的影響。」





如果全球氣溫上升攝氏3度或超過4度，而不改變現有的工作方式，到 2063 年，澳洲整體的勞動生產力水平可能會下降 0.2%至0.8%。





由於氣溫上升對勞動生產力的直接影響，這段時期的經濟生產，將減少 1,350 億至 4,230 億元（以今天的澳元計算）。





相比之下，如果全球採取行動將氣溫上升限制在 攝氏2度 以內，與氣溫上升至 3度的情況相比，澳洲國內生產總值(GDP)可能會額外增加 1,550 億元。報告稱，這相當於 2063 年增加 2600萬 至 4100 萬小時的工時。





報告指，投資於減低工人暴露在高溫的措施，例如植樹或改變建築設計以增強被動冷卻，也可以在一定程度上減輕高溫對勞動生產力的影響。





如果全球採取行動將氣溫上升限制在攝氏 1.5度，到 2063 年，國際對動力煤需求的減少可能會使澳洲的動力煤出口量削減至目前水平的不到 1%。





但如果本世紀氣溫上升限制在攝氏 2度 以內，澳洲動力煤出口量預計到 2063 年將下降 50%。





報告稱，如果全球未能採取行動落實《巴黎協定》，導致本世紀氣溫升高攝氏2度以上，國際對澳洲動力煤的需求下降速度將會放緩。





如果全球採取行動仍未能將本世紀氣溫上升控制在 攝氏3度 以下，而不採取適應性措施，到 2063 年，澳洲的農產量可能會下降 4%。如果全球氣溫上升幅度低於 2度，這些產量的下跌在很大程度上是可以避免的。





報告稱，可以透過在特定地區改變種植的農作物和提高用水效率等措施，來減輕對農產量的一些影響。





報告亦指出，澳洲附近的其他國家可能更容易受到氣候變化的影響，這可能會導致對澳洲農產品出口的需求增加。





澳洲的服務業也將受到氣溫上升的影響，遊客會調整旅行的地點和時間。





報告指出：「澳洲有大量自然景點面臨環境退化的風險，在全球氣溫較高的情況下，這些景點可能會吸引更少的遊客。澳洲的沙灘海岸線是旅遊業的主要吸引力，但至少 50% 的海岸線正面臨氣候變化帶來的侵蝕威脅。」





「澳洲很多的頂級景點也位於可能越來越容易受到自然災害影響的地區，從而令遊客面臨行程中斷和聲譽受損的風險。例如，在2019至20 年山林大火發生後，估計有80,000 名遊客取消或推遲了旅遊活動。」



