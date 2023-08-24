【雪梨文物大火】縱火調查探員起訴兩名13歲男童

雪梨市中心歷史文物建築大火案，縱火組探員起訴兩名13歲男童。警方認為火警起因可疑。大火導致被列為歷史文物的前製帽廠焚毀，並造成市中心交通混亂。

BUILDING FIRE SYDNEY

雪梨Surry Hills 歷史文物建築今年5月發生大火，當時30架消防車共超過120名消防員到場撲救。 Credit: FRNSW MEDIA/PR IMAGE

Key Points
  • 四名青少年早在5月被警方問話，當時未有人被控。
  • 大火焚毀燒毀七層高的前亨德森帽廠。
  • 其中一名被告男童，也被起訴在發生火警當日，在附近商店高買的罪名。
兩名被告13歲男童，涉嫌與今年5月，雪梨市中心Surry Hill蘭德爾街（Randle Street），一棟歷史文物多層建築發生大火有關。

當時，超過100名消防員到場，奮力撲救。這場被稱為十年一遇的火警，燒毀七層高的前亨德森帽廠（Henderson Hat Factory）。

新州警方表示，周三（8月23日），兩名13歲的男童被控多項罪名，包括以火燒毀財物和無合法理由進入建築物。
The wall of a brick building on fire collapses
The fire quickly took hold of the heritage-listed former hat factory in Sydney's Surry Hills. Source: AAP / Dean Lewins
其中一名被控男童也被控起訴多兩項高買罪名，涉及火警現場附近伊利沙伯街（Elizabeth Street）的一家雜貨店。

大火發生後的幾天內，三名青少年自首。火警導致數十人要從附近建築物撤離，至少100人被迫離開這個地區。
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發生大火的建築在1921年建成，最初是RC Henderson公司的廠房，用以生產女性帽子及頭飾，產品在全澳及海外均有出售。

1957年，該工廠大樓易手，在1970年代初，分層租予不同帽子及成衣製造公司。

1978年大樓再轉手，並發展為辦公室及健身室。

大樓幾年前被列為受保護歷史文物，當時已經空置。

2020年獲批裝修發展為有123間房的酒店，計劃耗資4,000萬元。

不過大樓在今年5月底大火嚴重焚毀。

警方表示，在大火造成該區的混亂，需要專業團隊將受影響的整個建築結構及周圍建築物拆除，之後他們與多名十幾歲的青少年談話。

兩名被告男童將於10月4日在兒童法庭提堂。
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Published 24 August 2023 12:15pm
Source: AAP
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