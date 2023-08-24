【雪梨文物大火】縱火調查探員起訴兩名13歲男童

Key Points 四名青少年早在5月被警方問話，當時未有人被控。

大火焚毀燒毀七層高的前亨德森帽廠。

其中一名被告男童，也被起訴在發生火警當日，在附近商店高買的罪名。

兩名被告13歲男童，涉嫌與今年5月，雪梨市中心Surry Hill蘭德爾街（Randle Street），一棟歷史文物多層建築發生大火有關。





當時，超過100名消防員到場，奮力撲救。這場被稱為十年一遇的火警，燒毀七層高的前亨德森帽廠（Henderson Hat Factory）。





新州警方表示，周三（8月23日），兩名13歲的男童被控多項罪名，包括以火燒毀財物和無合法理由進入建築物。



The fire quickly took hold of the heritage-listed former hat factory in Sydney's Surry Hills. Source: AAP / Dean Lewins 其中一名被控男童也被控起訴多兩項高買罪名，涉及火警現場附近伊利沙伯街（Elizabeth Street）的一家雜貨店。





大火發生後的幾天內，三名青少年自首。火警導致數十人要從附近建築物撤離，至少100人被迫離開這個地區。



發生大火的建築在1921年建成，最初是RC Henderson公司的廠房，用以生產女性帽子及頭飾，產品在全澳及海外均有出售。





1957年，該工廠大樓易手，在1970年代初，分層租予不同帽子及成衣製造公司。





1978年大樓再轉手，並發展為辦公室及健身室。





大樓幾年前被列為受保護歷史文物，當時已經空置。





2020年獲批裝修發展為有123間房的酒店，計劃耗資4,000萬元。





不過大樓在今年5月底大火嚴重焚毀。





警方表示，在大火造成該區的混亂，需要專業團隊將受影響的整個建築結構及周圍建築物拆除，之後他們與多名十幾歲的青少年談話。



