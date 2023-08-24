【更多人受惠】州政府大大降低太陽能板補助門檻

為了鼓勵澳洲民眾採用可再生能源，各州都推出不同的太陽能板補助方案，以減低民眾在轉用太陽能的一次性開支。





隨著能源危機，能源價格大幅上升，民眾改用更「可負擔」能源的需求就更迫在眉睫。





維州政府為了鼓勵更多維州家庭安裝太陽能板，將大大降低補助門檻，使更多人能受惠。





維州能源和資源廳長丹布羅西奧( Lily D'Ambrosio )周三（8月23日）宣佈將太陽能房屋計劃（Solar Homes Program）的家庭綜合收入門檻由目前的18 萬每年提升至每年 21 萬，使這個價植 13 億澳元的太陽能計劃受惠人士增加一萬多個家庭。



合資格的家庭將能獲得 1400 元的太陽能板回贈，而在安裝太陽能板後，預料每年可以為他們減省 1200 元的能源開支。





另外，如果家庭想安網家用儲電裝置，可以獲得 8800 元的無息貸款。





同時擁有太陽能板和電池的家庭每年可節省約1,500元的能源費用。





2018年成立太陽能房屋計劃時，超過 85%的維州業主有資格獲得回贈。在之後五年，比例下降到82%。





而是次的變更將大大提高受惠家庭的比例。





自2018年以來，此計劃已幫助逾 26 萬個維州家庭過渡至太陽能發電。



