【新氣象？】Coles 旗下 Coles Express 最快下月成歷史

去年，本台曾報道 Coles 通知股東，將出售旗下加油站 Coles Express 的業務。





受影響的加油站遍佈全澳，數量達 710 間。



在有關計劃發展近一年後，再取得進展，如果燃油生產商兼零售商Viva Energy獲得競爭監管機構的合併批准，與新興的快餐便利品牌On The Run合併，Coles Express將於下個月開始逐漸成為歷史。





據報，這一間燃油提煉公司正在迅速建立一個遍佈全國的便利加油站網絡，佔據著各地的黃金地段，計劃將這些店鋪重新打造成OTR品牌。





此外，該公司還計劃推出快速電動車充電站，以在化石燃料銷售下降的情況下實現業務多元化和未來發展。





Viva energy 的總裁 Scott Wyatt 表示正進行網絡評估，確定哪些店舖需要先處理，以便能夠盡快推進這個計劃。





他指在未來，那些完全依賴銷售燃油的零售加油站...會發現要生存變得困難。





目前這筆交易正在等待澳洲競爭和消費者公署以及外國投資審查委員會批准，預計將在九月底前獲得批准。





早在五月份 , Viva energy 已收購了 Coles Express 的零售業務。





在未來的三年內，該集團的目標是在澳洲建立一個近1000間的便利店網絡，以及250多家特色店，僱用超過12,000人。



