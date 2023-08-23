【自建風險大？】維州再有建築商進入自願託管

在新冠疫情後，澳洲房地產市場進入一波不確定的浪潮，澳洲的建築商接連破產、倒閉，但令不少受影響苦主「半天吊」。





而近日，另外一間澳洲的建築商又陷入困境。





位於維州的建築公司 Harmac Group 已經在周三（8月23日）確認他們已經進行自願託管，並召集管理。





當有關消息可能影響不少客戶之際，Harmac Group 表示將與管理公司 CorCordis 合作，並已任命 Shaun Matthews和Barry Wight來重組業務。





該集團承認面臨經濟挑戰，但強調他們並未破產，並在一封信中告知客戶，他們計劃使業務「恢復正軌」，以完成建造房屋。



Harmac Homes在一份聲明中寫道：「我們理解這對我們的客戶來說是令人失望的消息，但我們希望他們以及我們的工人、供應商和其他利益相關者知道，Harmac Homes並未破產，也未處於清算中。」





Harmac Homes 表示：「我們的意圖是與管理人密切合作，制定一個計劃，使業務站穩腳跟，並建造客戶的房屋。 」





該公司告知客戶，在接下來的五個星期內，所有建築工作將停止。





董事總經理Paul McMahon和Bryan Milne在一封信中表示：「這只是暫停，而不是停工。」





據了解，約有50個房屋將受到影響。



LISTEN TO 【專家話你知】建築商倒閉 買家應如何收拾殘局 SBS Chinese 24/07/2022 30:50 Play

Harmac Group是墨爾本和維州地區的經驗豐富的新居建築商，在Bendigo、Werribee、Ballarat、Donnybrook、Mickleham、Sunbury和Leopold設有樣板房。





管理人將審查Harmac旗下四間子公司，包括：Harmac Homes；Harmac Constructions；Harmac Urban Living；以及Ridge Homes。



