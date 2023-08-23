【自建風險大？】維州再有建築商進入自願託管

再有澳洲建築商陷入困局，但建築商表示「並未破產」，望能完成剩下合同。

Builders

維州再有建築商進入自願託管。 Source: AAP

在新冠疫情後，澳洲房地產市場進入一波不確定的浪潮，澳洲的建築商接連破產、倒閉，但令不少受影響苦主「半天吊」。

而近日，另外一間澳洲的建築商又陷入困境。

位於維州的建築公司 Harmac Group 已經在周三（8月23日）確認他們已經進行自願託管，並召集管理。

當有關消息可能影響不少客戶之際，Harmac Group 表示將與管理公司 CorCordis 合作，並已任命 Shaun Matthews和Barry Wight來重組業務。

該集團承認面臨經濟挑戰，但強調他們並未破產，並在一封信中告知客戶，他們計劃使業務「恢復正軌」，以完成建造房屋。
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Harmac Homes在一份聲明中寫道：「我們理解這對我們的客戶來說是令人失望的消息，但我們希望他們以及我們的工人、供應商和其他利益相關者知道，Harmac Homes並未破產，也未處於清算中。」

Harmac Homes 表示：「我們的意圖是與管理人密切合作，制定一個計劃，使業務站穩腳跟，並建造客戶的房屋。 」

該公司告知客戶，在接下來的五個星期內，所有建築工作將停止。

董事總經理Paul McMahon和Bryan Milne在一封信中表示：「這只是暫停，而不是停工。」

據了解，約有50個房屋將受到影響。
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【專家話你知】建築商倒閉 買家應如何收拾殘局

SBS Chinese

24/07/202230:50
Harmac Group是墨爾本和維州地區的經驗豐富的新居建築商，在Bendigo、Werribee、Ballarat、Donnybrook、Mickleham、Sunbury和Leopold設有樣板房。

管理人將審查Harmac旗下四間子公司，包括：Harmac Homes；Harmac Constructions；Harmac Urban Living；以及Ridge Homes。

據了解，集團已解僱 23 名員工，但仍有 15 個職位仍保留。
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Published 23 August 2023 1:46pm
By Tracy Lo
Source: SBS

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