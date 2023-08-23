【國家糧倉】聯邦宣佈「保護」梅利達令盆地新計劃

要點 環境及水務部長普莉貝絲最新宣佈一項經修訂、耗資 130 億元的梅利達令盆地計劃。

該計劃不包括維州，但普莉貝絲表示歡迎該州加入。

回收450千兆升(450 gigalitres) 環境用水的時間表，已推遲到 2027 年底。

聯邦政府最新宣佈一項耗資130億元的計劃，以復興梅利達令盆地的水利系統，該計劃將把更多的水重新注入環境中，但時間跨度比最初提議的要長。





經過多年的過度使用和毀滅性的千禧年旱災後，2012 年政府制定一個 12 年計劃，以恢復這個澳洲最大、最複雜的河流系統，該河系橫跨四個州共數十個城鎮。





今年早前，由於河流系統缺氧，新州西北部的鄉郊小鎮Menindee附近，有數百萬條魚死亡，2019 年達令巴卡河（Darling-Baaka River）的同一河段，也發生類似的魚類死亡事件。



更多內容 新州西面 Menindee 出現大規模魚類死亡事件

新協議將要求新州停止反對水回購，以換取更多時間實施節水項目。





水回購是指政府向種植者購買水權，以確保減少水在河流系統中流失。





環境及水務部長普莉貝絲表示，聯邦政府與新州、南澳、昆州和首都領地政府達成的協議，是在下一次乾旱「即將來臨」的關鍵時刻達成。





她周二(8月22日)在雪梨向記者表示：「我們建議的是更多的時間、更多的資金、更多的選擇和更多的問責制。」





「我們不能袖手旁觀，讓我們受威脅的物種、我們的河流、我們的沼澤區以及依賴這個河流系統獲取飲用水的三百萬人，對下一個旱季的來臨毫無準備。」





普莉貝絲表示，該協議對於任何關心環境的澳洲人來說都很重要。





「梅利達令河為我們國家的中心地帶注入了生機。」



梅利達令盆地橫貫四個州及首都領地。 Credit: commons, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons 「如果我們現在不採取行動保護它，我們的流域附近的城鎮將無法應付乾旱，我們的本土動物將面臨滅絕的威脅，我們的河流生態系統將面臨環境崩潰的風險，我們生產的食物和纖維將變得不安全和不可持續。」



新的梅利達令盆地計劃是甚麼？

回收450千兆升河水的時間表，已推遲到 2027 年底，水利基建項目則推遲到 2026 年底，而最初 2024 年 6 月的目標因為未能如期達成而要延遲。





新計劃限制從流域抽取的水量，包括以更多其他的選擇和資金來輸送剩餘的水，例如通過自願回購。





梅利達令盆地管理局（Murray-Darling Basin Authority）過去曾表示，到 2024 年 6 月，水資源短缺量將達 750 千兆升（gigalitres)，約為目標的四份一。





普莉貝絲表示，自願回購水將補足基建項目，並且仍然開放所有的選擇。





她說：「很明顯，目前正進行的（措施）沒有效的。」





「我對這450千兆升水量的建議是，我們也將開放購水，而不是依賴一些至今尚未實現且將來不太可能實現的神話項目。」





但普莉貝絲表示，她希望謹慎處理回購河水的細節，例如政府將提供多少資金，因為這有可能扭曲市場。





她說，將加大對節水項目的投資，以限制需要購買的水量。



維州過去反對回購河水，現在是唯尚未簽署新計劃、涉及盤地的政府，但普莉貝絲表示，她的大門仍然打開，簽署新計劃對維州有重大好處。



為甚麼梅利達令盆地對澳洲如此重要？

梅利達令盆地面積超過 100 萬平方公里，佔澳洲大陸面積的 14%，是澳洲最大的河流系統。





河流源頭從昆州開始，流入新州和首都領地，然後穿過維州和南澳，包括77,000公里的河流和25,000多個沼澤地區。





這個地區稱為盤地，是因為許多溪流、小河和河流匯聚至一個共同的點。





政府將該盆地描述為「國家糧倉」，並指出依賴其的農業每年總值 220 億元。





政府指出：「超過三百萬人可以從流域獲得新鮮、清潔的飲用水。」



綠黨和在野兩黨聯盟對梅利達令盆地計劃有何意見？

綠黨正在與政府談判，以使法案在參議院獲得通過，南澳參議員漢森楊格(Sarah Hanson-Young)表示，需要加強監督，以確保更新後的計劃得以實施。





她說：「我們已經浪費 12 年時間，所以再花四年時間，除非你進行一些真正能實現供水的改變，否則就只是浪費時間。」





「我們想要一些保證。」





但漢森楊格沒有透露綠黨是否會推動增量目標、修改用水量或針對回收450千兆升河水的政策。



在野兩黨聯盟水務發言人戴維(Perin Davey)表示，延長期限受到「謹慎歡迎」，但警告政府不要立即採取回購。





也是國家黨副黨魁的戴維表示：「資金問題仍然存在，特別是考慮到並非所有州都已簽署。」





環保組織維州環境(Environment Victoria)抨擊州政府沒有簽署協議，行政總監瑙茲(Jono La Nauze)表示，回購是「最具成本效益和可行的解決方案」。





他說：「我們擔心維州將錯過參與該協議的一些好處，包括為偏遠的社區提供大量聯邦撥款。」



