【繼續捱！】最新調查指近 500 萬澳洲人需工作更多以維生

在過去一年， 食品和能源價格繼續飆升，對於有房貸或需繳交租金的人來說， 生活變得越來越困難。





該項由比較網站 Finder 所做的調查， 訪問了接近1,100 （1,078）人， 顯示現時有四分一（24%）的澳洲人（相當於 480 萬人）正在做兩份工作又或者需要增加工作時間或從退休中回到工作，以維持生計。





調查發現有百分之 7的人士（相當於 140 萬人）需要從事第二份工作以賺取額外收入。有百分之14的人表示，需工作更長時間，以賺取更多的錢。另外，亦有百分之3 的人承認他們別無選擇，只能從退休中恢復工作以維持生計。





Finder 的 發言人梅金森（Sarah Megginson ）說：『對許多人來說， 單單是節儉地生活是不足夠的，因為支付日常基本開支已經是一項不可能完成的任務。』





她又說：『隨著通脹增加令百物騰貴，許多家庭不得不設法增加收入以降低生活壓力。』





另外，該項研究還發現，有五分之一的澳洲人正考慮尋找額外工作來維持生計。





梅金森說，大家可以有幾種方法來增加收入。





『例如幫別人看顧寵物又或者與其他人共享汽車，又或者可以當雜工等，無論你的技能或經驗如何，你都可以探索一些增加收入的選項。』





梅金森又說，開源的另一面便是節流，大家需要檢討家庭開支，例如貨比三家將能夠為你節省大量的家庭開支。



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