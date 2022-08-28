雪梨雨量破接近60年紀錄 澳洲東岸春天料繼續多雨

澳洲還有幾日踏入春天，氣象局預測東岸地區未來一星期落雨。





一度冷鋒及低氣壓今日（8月28日）橫過南澳，預計明日星期一會與東部的不穩定天氣相撞，令北領地東部、昆州西南部、新州西部和南部、維州北部和塔州北部的大部分地區；落雨，預計部分地區的降雨量將高達 80 毫米。





氣象局預測後日星期二，新州北部和昆州南部內陸，將有大雨及風暴。





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氣象局對新州的 Macquarie, Bogan, 及 Murrumbidgee 。



氣象局數據顯示，雪梨今年頭8個月，錄得超過兩米的雨量記錄，是自1963年以來最高。





雪梨汁1800年代開始記錄雨量，最多的一年是在1950年，錄得2,194毫米雨量。





氣象局已經預計，澳洲有70%機會，會連續第三年受拉尼娜（La Nina）現象影響，帶來豪雨天氣，部份地區更會水浸。





至1900年以來，澳洲經歷19次拉尼娜現象，其中12次導致東部地區水浸。



