【校園性暴力】雪梨中學教師偷拍女學生裙底 最少判監半年

Eric Wong 任職中學教師期間偷拍女學生裙底，承認兩項未經同意拍攝他人私隱部位的罪行，被判監禁 14 個月，最低刑罰 6 個月。

ERIC WONG COURT

高中教師 Eric Wong 早前承認兩項未經同意拍攝他人私隱部位的罪行。 Source: AAP / From left: JUNG YEON-JE/AFP via Getty Images/Kenta Harada/Getty Images/Thananuwat Srirasant/Getty Images

內容警告：本文含有關性暴力內容。

一名雪梨中學老師因在教室以手機偷拍女學生裙底被捕，現獲准保釋，正等待上訴。

29 歲的 Eric Wong 曾在 Crows Nest 的 Cammeraygal High School 任職科學教師，早前承認兩項未經同意拍攝他人私隱部位的罪行，周三（19日）被判監禁 14 個月，最低刑罰 6 個月。

而在兩個小時後，Wong 向地方法院提出上訴後獲釋。
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據《雪梨晨鋒報》報道
，Wong 的律師吉沃什納（Peter Givorshner）辯稱，被告應該獲判加強矯正令（intensive correction order）作為替代刑罰，但地方法官米喬維奇（Alexander Mijovich）表示，被告此犯罪行為「已經明確地逾越界線」。

地方法官向 Wong 強調，他「濫用了權威和多名受害者對他的信任」，必須為他的行為制定「一定程度的規劃」。

米喬維奇指，「學校範圍內，受害者及其家人有權感到安全，免受掠奪性行為的侵害。」

他又表示，作為一名老師，Wong 靠近女學生，拍攝裙底的身體部位，是「（對學生）嚴重的背叛」，「絕非僅僅投機取巧」。
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律師吉沃什納向法庭呈上一份心理報告，指 Wong 患有自閉症譜系障礙。他表示，如果被告被判監禁，他將失去從社區治療計劃中獲得所需治理的機會。

在律師尋求心理健康評估後，Wong 的判決曾在 5 月被延期。

主控官此前曾反對延遲判刑的申請，「主要因為這些事件為相關高中社區的學生造成了持續的困擾」。
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26/04/202307:30
據《九號台》報道
，警方將 Wong 的行為描述為「厚顏無恥、掠奪性和投機取巧」。

一名 16 歲的學生被要求在課後留下完成一份問卷，期間撞到了課室內的智能板，暴露出一部精心隱藏的手機，用於拍攝。

Wong 隨即彎腰撿起手機，稱自己在上課前把手機放置該處，並在女學生質問時轉移話題。

警方搜查他家時發現 90 條片段和 300 張照片，皆涉及拍攝穿著制服的學生，其中包括從上面和下面拍攝校裙的照片。

這些檔案顯示他在課堂上「隨機走動」，針對女學生拍攝。Wong 走到女學生旁邊或身後，在監督她們功課之際，謹慎地拍攝校服下的私處。

一些片段顯示，他在重新放置手機之前先看了一眼手機，地方法官表示，這顯示他的犯罪行為經過一定程度上的計劃，並且已發生了一段時間。
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Published 20 July 2023 1:30pm
By Pui Yan Rachel Hui
Source: AAP

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