【校園性暴力】雪梨中學教師偷拍女學生裙底 最少判監半年

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一名雪梨中學老師因在教室以手機偷拍女學生裙底被捕，現獲准保釋，正等待上訴。





29 歲的 Eric Wong 曾在 Crows Nest 的 Cammeraygal High School 任職科學教師，早前承認兩項未經同意拍攝他人私隱部位的罪行，周三（19日）被判監禁 14 個月，最低刑罰 6 個月。





而在兩個小時後，Wong 向地方法院提出上訴後獲釋。



地方法官向 Wong 強調，他「濫用了權威和多名受害者對他的信任」，必須為他的行為制定「一定程度的規劃」。





米喬維奇指，「學校範圍內，受害者及其家人有權感到安全，免受掠奪性行為的侵害。」





他又表示，作為一名老師，Wong 靠近女學生，拍攝裙底的身體部位，是「（對學生）嚴重的背叛」，「絕非僅僅投機取巧」。



律師吉沃什納向法庭呈上一份心理報告，指 Wong 患有自閉症譜系障礙。他表示，如果被告被判監禁，他將失去從社區治療計劃中獲得所需治理的機會。





在律師尋求心理健康評估後，Wong 的判決曾在 5 月被延期。





主控官此前曾反對延遲判刑的申請，「主要因為這些事件為相關高中社區的學生造成了持續的困擾」。



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一名 16 歲的學生被要求在課後留下完成一份問卷，期間撞到了課室內的智能板，暴露出一部精心隱藏的手機，用於拍攝。





Wong 隨即彎腰撿起手機，稱自己在上課前把手機放置該處，並在女學生質問時轉移話題。





警方搜查他家時發現 90 條片段和 300 張照片，皆涉及拍攝穿著制服的學生，其中包括從上面和下面拍攝校裙的照片。





這些檔案顯示他在課堂上「隨機走動」，針對女學生拍攝。Wong 走到女學生旁邊或身後，在監督她們功課之際，謹慎地拍攝校服下的私處。





一些片段顯示，他在重新放置手機之前先看了一眼手機，地方法官表示，這顯示他的犯罪行為經過一定程度上的計劃，並且已發生了一段時間。



如果您是性侵犯的受害者或認識某人是性侵犯的受害者，您可以撥打 1800 RESPECT 尋求幫助。





如果您需要精神支援，可以聯繫生命熱線（Lifeline）13 11 14 或 Beyond Blue 1800 22 46 36。



