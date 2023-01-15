【黃金海岸直升機事故】生還男童已甦醒且毋須依賴儀器維生

在黃金海岸發生致命的直升機相撞事故後，一名處於昏迷狀態的男童現已甦醒過來。



一個引述塔德羅斯 (Nicholas Tadros) 的父親西門 (Simon) 的社交媒體貼文稱，這名 10 歲孩子已經毋須使用儀器維生，但仍然需要使用呼吸機。





貼文指：「他們有時會減輕他的鎮靜劑劑量，看看他是否有反應。他現在已甦醒，還能夠藉點頭或搖頭來回答一些問題。」



「......他又會握住我的手，但他的腿仍不能動彈，可能是由於他雙腿骨折。」





「因為他感到痛楚、悲傷和焦慮，他們現在不得不再次為他開鎮靜劑。」





該貼文感謝支持者的愛心和代禱，並表示塔德羅斯上周在昆士蘭兒童醫院接受了一連串手術，未來一周還要接受更多手術。



月初，黃金海岸海洋世界有兩架直升機在半空中相撞，36 歲的雲妮莎 (Vanessa Tadros) 不幸身亡。 Source: Facebook 男童的36 歲母親雲妮莎 (Vanessa Tadros) 在 1 月 2 日的事故中喪生，當時兩架直升機相撞並墜落海洋世界附近的沙洲。





一對英國夫婦朗尼 (Ron) 和戴安 (Diane Hughes) 以及機師詹金森 (Ashley Jenkinson) 同告遇難。



來自維州的33 歲母親雲妮 (Winnie de Silva) 和 9 歲的兒子施華 (Leon) 正在醫院接受治療，情況穩定。





40 歲的詹金森的葬禮於周五在南港基督教堂 (Southport Church of Christ) 舉行；雲妮莎的葬禮定於周一在雪梨舉行。





航空運輸安全局 (Air Transport Safety Bureau) 的調查人員預計要到 2024 年 9 月才能完成對事故的調查。



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