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海洋世界直升機意外 4 死者姓名公開

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Two helicopters are seen following a collision near Seaworld, on the Gold Coast, Monday, January 2, 2023. Four people are dead and another 13 injured after two helicopters collided before one crashed into the Broadwater on the Gold Coast.

黃金海岸海洋世界的 Main Beach 周一發生嚴重空中意外，釀成 4 人死、3 人重傷的慘劇。 Source: AAP / DAVE HUNT

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Published 3 January 2023 at 2:21pm, updated 41 minutes ago at 2:27pm
Presented by Aaron Wan, Tracy Lo
Source: SBS

位於昆士蘭黃金海岸主題公園 Sea World 的 Main Beach 昨日下午發生兩架觀光直升機相撞意外，釀成 4 死 3 重傷的慘劇。

Published 3 January 2023 at 2:21pm, updated 41 minutes ago at 2:27pm
Presented by Aaron Wan, Tracy Lo
Source: SBS
Ashley Jenkinson.jpg
在意外中死去的直升機機師 Ash ‘Jenko’ Jenkinson。 Credit: facebook
所有死者和重傷者，都來自其中一架升空不久的直升機。另一架肇事直升機雖然機頭嚴重受創，但仍能安全降落在沙洲上。
Police and Fire and Rescue personnel inspect a helicopter at the scene of a helicopter collision near Seaworld, on the Gold Coast, Monday, January 2, 2023.
警方和消防員去到沙洲救人。 Source: AAP / DAVE HUNT
死者包括 40 歲的機師 Ash ‘Jenko’ Jenkinson。他是一位經驗豐富的機師，是 Sea World Helicopters 的首席機師和營運主管。

另外 3 位死者，包括一對來自英國利物浦的遊客夫妻，他們分別是 65 歲和 57 歲的 Ron 及 Diane Hughes，於 2021 年 8 月才結婚，有親友居於黃金海岸附近。
A damaged Helicopter is towed away on the Broadwater, on the Gold Coast.
其中一架受損直升機被車拖走。
另一位死者，是來自雪梨 Glenmore Park 的 Vanessa Tadros，她是一位母親，今年 36 歲。她和 10 歲兒子 Nicholas 一起參與這趟死亡之旅。Nicholas 目前送到黃金海岸大學醫院搶救，目前情況危殆。

另外兩名同是情況危殆的傷者，是一名 33 歲的女子和她 9 歲兒子。

除此之外還有 3 名傷者，但傷勢無礙。

意外發生於昨日下午兩點左右，一架直升機起飛後不及 20 秒，便和另一架正在降落的直升機相撞。那架起飛不久的直升機損毀嚴重，螺旋槳和變速箱在空中與機身脫離，之後，整架機墜落一個細小沙洲 (sandbank) 的地面。

至於那架正在降落的直升機，雖然機頭受損，但機師仍能把它安全降落在沙洲上。該機上包括 52 歲的機師，和 5 名年齡介乎 27 至 48 歲的乘客。其中 4 名乘客受了輕傷，另一人則完全沒有受傷。

該兩架直升機的部份殘骸目前仍在沙洲上面，今日善後工作繼續。

有關事發經過，請收聽溫楚良和盧婉霞這節時事報道。
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