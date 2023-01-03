海洋世界直升機意外 4 死者姓名公開

在意外中死去的直升機機師 Ash ‘Jenko’ Jenkinson。 Credit: facebook 所有死者和重傷者，都來自其中一架升空不久的直升機。另一架肇事直升機雖然機頭嚴重受創，但仍能安全降落在沙洲上。



警方和消防員去到沙洲救人。 Source: AAP / DAVE HUNT 死者包括 40 歲的機師 Ash ‘Jenko’ Jenkinson。他是一位經驗豐富的機師，是 Sea World Helicopters 的首席機師和營運主管。





另外 3 位死者，包括一對來自英國利物浦的遊客夫妻，他們分別是 65 歲和 57 歲的 Ron 及 Diane Hughes，於 2021 年 8 月才結婚，有親友居於黃金海岸附近。



其中一架受損直升機被車拖走。 另一位死者，是來自雪梨 Glenmore Park 的 Vanessa Tadros，她是一位母親，今年 36 歲。她和 10 歲兒子 Nicholas 一起參與這趟死亡之旅。Nicholas 目前送到黃金海岸大學醫院搶救，目前情況危殆。





另外兩名同是情況危殆的傷者，是一名 33 歲的女子和她 9 歲兒子。





除此之外還有 3 名傷者，但傷勢無礙。





意外發生於昨日下午兩點左右，一架直升機起飛後不及 20 秒，便和另一架正在降落的直升機相撞。那架起飛不久的直升機損毀嚴重，螺旋槳和變速箱在空中與機身脫離，之後，整架機墜落一個細小沙洲 (sandbank) 的地面。





至於那架正在降落的直升機，雖然機頭受損，但機師仍能把它安全降落在沙洲上。該機上包括 52 歲的機師，和 5 名年齡介乎 27 至 48 歲的乘客。其中 4 名乘客受了輕傷，另一人則完全沒有受傷。





該兩架直升機的部份殘骸目前仍在沙洲上面，今日善後工作繼續。





有關事發經過，請收聽溫楚良和盧婉霞這節時事報道。

