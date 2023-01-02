SBS 新聞簡報（1月2日）

衛生部長：要求中國入境者檢測並不過分

衛生部長畢勒表示，此舉是因為對中國的疫情數據缺乏透明度而感到擔憂。他說澳洲希望見到來往中國的旅行恢復，但同時也要保護國民健康和本地經濟，因此需要達致平衡。





不過當局尚未決定採用核酸檢測或快速抗原檢測。畢勒表示，澳方要求可以核實和穩健的檢測結果，稍後會公佈有關細節。



財政部長：澳洲經濟狀況好但難免全球下滑

財政部長查默斯表示，面對俄烏戰爭和中國疫情，澳洲將會特別受到能源價格上升和通脹的壓力。他預計在這兩個難題解決之前，情況都無法好轉。





查默斯指，雖然澳洲有低失業率，工資開始增長，出口表現良好，但不應該因此而樂觀自滿。



IMF料中國經濟受疫情衝擊達歷史新低

國際貨幣基金組織認為，中國經濟將受到疫情衝擊。





該組織的總裁格奧爾基耶娃預計，中國在2022年的經濟增長可能只達到全球平均甚至低於全球平均增長，是40年以來首次。





她憶述上月訪華期間，處於閉環氣泡城市，但一旦開放民眾出行，病毒清零就難以持續。





她又預測全球經濟衰退會對債務較高的國家的政府帶來極大影響，因其受到加息首當其衝。



克羅地亞正式加入神根及歐元區

克羅地亞從2023年1月1日開始，正式加入神根公約地區和歐元區。





克羅地亞成為第22個神根公約免簽證旅行區以及第20個使用歐元的國家。





歐盟委員會主席馮德萊恩，在克羅地亞總理普蘭科維奇（Andrej Plenković）陪同下在元旦來到一個邊境小鎮。當地的護照檢查站已被「自由通行」的告示牌取代。





她形容這個對克羅地亞人而言是個新的開始。



雪梨音樂節過百人涉及毒品被控

雪梨一個元旦音樂節，過百人被查出涉毒。





新州警方表示，警員在有2.3萬人參與的Field Day音樂節上，拘捕並起訴3人販毒，其中一名21歲男子藏有15粒搖頭丸。有97人被控藏有非法藥物，包括搖頭丸和安非他命。





另有84名參加者需要接受治療，3人要送院。



昆州直升機相撞死傷枕籍

黃金海岸兩架直升機發生相撞，造成人員傷亡。





事發今日下午約2點，在Main Beach的水上世界主題公園附近，兩架直升機相撞，其中一架成功著陸，可以見到機身有水上世界的標誌；另一架墜毀沙灘上，可以見到殘骸。





當局證實有人死亡，但未知具體人數，另有13人在現場救治。



新州休班警救落水兒童後遇溺身亡

新州一名休班警員在救起落水兒童後犧牲。





事發元旦當日，在南岸Narooma一個海灘，一名14歲兒童在水中遇溺後，45歲的警員奮勇救人，但自己遇溺。





警方表示，救生員其後將他救起並實施急救，但回天乏術。





體育消息

澳職球會墨爾本城，在第9圈比賽以3比1擊敗威靈頓鳳凰，在少賽一場的情況下領先積分榜排第二的西雪梨流浪者4分，穩居榜首。





國家隊的雙子星歷基和麥卡倫包辦3個進球，後者今季已攻入12球。他連續9場破門也創造澳職記錄。





墨爾本城的主力門將早前在 球迷暴力騷亂事件 中受傷。

