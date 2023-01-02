SBS廣東話節目

畢勒為中港澳入境旅客必須提交陰性檢測結果辯護

SBS廣東話節目

People buy montmorillonite powder, a drug used to treat COVID-19 infection, online in Suqian, Jiangsu Province, China, January 1, 2023.

自上月初中國宣佈取消動態清零政策後，中國人瘋狂購買據說可對抗新冠感染的藥物。預料春節會進一步推高感染率。 Source: AAP / CFOTO/Sipa USA

下載 SBS Radio 應用程式

其他收聽方法

Published 2 January 2023 at 1:09pm, updated an hour ago at 1:12pm
By Aaron Wan
Presented by Aaron Wan, Tracy Lo
Source: SBS

CA 20230102從 2013 年 1 月 5 日 (星期四) 零時 1 分起，任何來自中國、香港和澳門的旅客，在乘搭飛機時，必須能提供之前 48 小時之內所做新冠檢測的陰性結果。

Published 2 January 2023 at 1:09pm, updated an hour ago at 1:12pm
By Aaron Wan
Presented by Aaron Wan, Tracy Lo
Source: SBS
中國政府不久前宣佈，由今年1月8日起，把防控措施降級，並制定《關於對新型冠狀病毒感染實施 「乙類乙管」的總體方案》，其主要內容包括對染疫者不再實施隔離、不再判定密切接觸者；另外「有序恢復出境旅遊」、赴中國持 48 小時內核酸檢測陰性證明即可入境。
Tourists enjoy unusual tranquility at the historic site Ruins of St. Paul’s in Macao on Dec. 28, 2022. Gambling haven Macao’s relaxation of border restrictions after China rolled back its "zero-COVID" strategy is widely expected to boost its tourism
大三巴牌坊是澳門的旅遊勝地，由於新冠疫情關係，前往澳門的旅客大幅減少，但預料來自中國的旅客快將壓境。 Source: AAP / Kanis Leung/AP
自這個《總體方案》宣佈推出後，很多國家都因擔憂中國的新冠疫情會通過獲准出境的旅客散播，而採取了一些相應的措施，主要是要求來自中國的旅客出發前要出示新冠陰性檢測結果。

這些國家包括：法國、印度、日本、馬來西亞、西班牙、韓國、英國和美國。

由於澳洲遲遲還未跟隨以上國家的做法，所以令到國內有些市民擔心。
結果，澳洲聯邦衛生部長畢勒於昨日也公佈了有關的入境要求。


畢勒歡迎中國有序解除解國民出境的政策。他在 7 號台的 Sunrise 節目上表示，很多澳籍華人都盼望和在中國內地的家人團聚。

他又解釋對來自中國、香港和澳門的旅客實施檢測陰性結果的要求，是小心為上，原因是，中國在疫情方面不透明，為了應對中國變化多端的疫情，這是一個不過分兼平衡 (modest and balanced) 的決定。

對於澳洲商會 (the Business Council of Australia ) 警告，澳洲的做法，是「撤回」自由和與病毒共存的做法，但畢勒表示不認同這個講法。
Health Minister Mark Butler
聯邦衛生部長畢勒 Source: AAP / AAP Image/LUKAS COCH
畢勒相信要求旅客出發前出示陰性結果證明，並不會成為窒礙旅客不前來澳洲的主要原因。

根據英國 Airfinity 衛生資料數據公司的估計，中國疫情將於本月底達到頂峰，估計到時每日死亡人數為 2.5 萬人，而未來兩周每天的確診個案會達到 370 萬人。

現在在國際間流行的，是 Omicron 一些亞變種病毒株，其中最主要的有 XBB.1.5 和 BA.5 的亞變種 BQ.1.1。中國取消動態清零政策後，感染率預期會大增，從而增加新冠病毒變種的速度。

畢勒表示，他們正和航空公司和政府部門研究，如何能更有效管理澳洲的疫情。

至於澳洲要求的新冠檢測，究竟是核酸檢測 (PCR) 定抑或快速抗原檢測 (RAT)? 畢勒表示，他們要求的檢測，是可以核實和穩健的 (verifiable and robust)，暫時還未有定案，但短期內會公佈有關的細節，大家也可以在政府
Smart Traveller 的網站
知悉結果。

畢勒也表示，他們正研究以下對應措施的可行性 —— 對飛機上的污水進行檢測、加強全國社區間的污水檢測安排，和鼓勵入境旅客自願檢測。

詳情請收聽溫楚良和盧婉霞這節報道。
更多內容

【強制檢測】中國大陸香港澳門旅客往澳洲 陰性結果才可登機

【終於開關】中國下月初放寬旅客入境要求 確診者毋須隔離

中國感染新冠人數突增會否導致出現新變種新冠病毒？

瀏覽更多最新時事資訊，請登上
廣東話節目 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
廣東話節目 Telegram 頻道


SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。
按此進一步了解 SBS 中文。

分享

Latest podcast episodes

SBS Chinese News

SBS 中文新聞 （1月2日）

Venezuela: Venezuelan oil (PDVSA) Oil Platforms

寰球股市去年大瀉 人民幣交易石油是否可行？

Pets are for life - not just for the holiday.

寵物比人口還多 哪個名字最受歡迎？

c5950144d3b44df6b3438e883d43a781.jpeg

【文化360】唐代文化音樂 從霓裳羽衣曲說起