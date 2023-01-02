畢勒為中港澳入境旅客必須提交陰性檢測結果辯護

中國政府不久前宣佈，由今年1月8日起，把防控措施降級，並制定《關於對新型冠狀病毒感染實施 「乙類乙管」的總體方案》，其主要內容包括對染疫者不再實施隔離、不再判定密切接觸者；另外「有序恢復出境旅遊」、赴中國持 48 小時內核酸檢測陰性證明即可入境。



大三巴牌坊是澳門的旅遊勝地，由於新冠疫情關係，前往澳門的旅客大幅減少，但預料來自中國的旅客快將壓境。 Source: AAP / Kanis Leung/AP 自這個《總體方案》宣佈推出後，很多國家都因擔憂中國的新冠疫情會通過獲准出境的旅客散播，而採取了一些相應的措施，主要是要求來自中國的旅客出發前要出示新冠陰性檢測結果。





這些國家包括：法國、印度、日本、馬來西亞、西班牙、韓國、英國和美國。





畢勒歡迎中國有序解除解國民出境的政策。他在 7 號台的 Sunrise 節目上表示，很多澳籍華人都盼望和在中國內地的家人團聚。





他又解釋對來自中國、香港和澳門的旅客實施檢測陰性結果的要求，是小心為上，原因是，中國在疫情方面不透明，為了應對中國變化多端的疫情，這是一個不過分兼平衡 (modest and balanced) 的決定。





對於澳洲商會 (the Business Council of Australia ) 警告，澳洲的做法，是「撤回」自由和與病毒共存的做法，但畢勒表示不認同這個講法。



聯邦衛生部長畢勒 Source: AAP / AAP Image/LUKAS COCH 畢勒相信要求旅客出發前出示陰性結果證明，並不會成為窒礙旅客不前來澳洲的主要原因。





根據英國 Airfinity 衛生資料數據公司的估計，中國疫情將於本月底達到頂峰，估計到時每日死亡人數為 2.5 萬人，而未來兩周每天的確診個案會達到 370 萬人。





現在在國際間流行的，是 Omicron 一些亞變種病毒株，其中最主要的有 XBB.1.5 和 BA.5 的亞變種 BQ.1.1。中國取消動態清零政策後，感染率預期會大增，從而增加新冠病毒變種的速度。





畢勒表示，他們正和航空公司和政府部門研究，如何能更有效管理澳洲的疫情。





至於澳洲要求的新冠檢測，究竟是核酸檢測 (PCR) 定抑或快速抗原檢測 (RAT)? 畢勒表示，他們要求的檢測，是可以核實和穩健的 (verifiable and robust)，暫時還未有定案，但短期內會公佈有關的細節，大家也可以在政府 Smart Traveller 的網站 知悉結果。





畢勒也表示，他們正研究以下對應措施的可行性 —— 對飛機上的污水進行檢測、加強全國社區間的污水檢測安排，和鼓勵入境旅客自願檢測。





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