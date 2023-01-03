印度人口將超越中國：一文看清2023年多個重要日子及里程碑

要點： 中東舉行聯合國氣候變化會議、英王加冕、女子世界盃，全都在今年舉行。

中國作為世界第一人口大國即將讓位。

烏克蘭將進行選舉。

2022 年恐怕是史無前例的動盪一年，期間出現了戰爭、持續的新冠疫情、英女王駕崩，以及備受爭議的世界盃，





然而，由飽受戰爭蹂躪的國家進行選舉，到英國新國王的加冕典禮，可以肯定的是：2023 年亦將絕不平凡。





以下為大家列出今年的重要里程碑和大事。



更多內容 二零二二年澳洲大事回顧

印度將於2023年成為人口最多的國家

印度的人口預計會在 2023 年超越中國，成為世界上人口最多的國家。印度人口目前有 13.9 億，中國有 14.1 億。





印度每日約有 86,000 名嬰兒出生，而中國有 49,000 名。意味著印度的人口即將超越中國，並在 2060 年達到 16.5 億。





中國在 2020 年的生育率為每名婦女生育 1.7 個孩子。自中共政權於 1980 年實施「一孩政策」，直至 2016 年廢除有關政策以來，這數字一直偏低。





印度在 2020 年的出生率為每名婦女生育 2.18 人。





自 1960 年代以來，這數字雖然亦在下降，但跌幅不及中國。





儘管印度的人均國內生產總值在 21 世紀 大幅增長 ，但約有 69% 的家庭是處於財政不穏的狀況。



5 月 6 日：查理斯三世登基大典

5 月 6 日，英國在 21 世紀首次有國王加冕。查理斯三世 (Charles III) 將與妻子卡米拉 (Camilla) 一同加冕為國王和王后。





登基大典將於查理斯母親女王伊利沙伯二世駕崩七個月後，在倫敦西敏寺舉行。



英王查理斯三世及王后卡米拉。 Source: Getty 王后 (Queen Consort) 意指在位國王的妻子 — 這是一個根據婚姻而定義的角色。



卡米拉將會是近百年來首位在西敏寺加冕的王后。上一位是 1937 年隨喬治六世加冕的伊利沙伯王后 (Queen Elizabeth)，即伊利沙伯二世的母親。





登基大典舉行之日，亦是哈里王子和夫人梅根的兒子阿奇 (Archie) 的四歲生日。



5 月 7 日：泰國大選

經過將近三年的全國抗爭運動，泰國將於 5 月舉行大選。





抗爭運動始於 2020 年初，當時有示威針總理巴育政府。後來擴大至要求對泰國君主制度進行改革。





抗爭運動的起因，最初是因批評巴育的未來前進黨 (Future Forward Party) 於 2020 年 2 月下旬解散，以及 2017 年泰國修改憲法。





為泰黨 (Pheu Thai) 目前最有可能在 2023 年大選中勝出。



7 月 20 日至 8 月 20 日：2023 年國際足協女足世界盃

澳洲和新西蘭將於 7 至 8 月合辦 2023 年國際足協女子足球世界盃。





今次女子世界盃將是第九屆，也是首次有超過一個東道主。





首場比賽由新西蘭和挪威對壘，將於 7 月 20 日在奧克蘭的伊甸公園 (Eden Park) 進行。



2022 年 11 月 12 日，墨爾本 AAMI Park舉行國際友誼賽，由澳洲對瑞典。圖為澳洲國家隊的陣容。 Credit: Sports Press Photo/Sipa USA 總決賽將於 8 月 20 日在雪梨的澳洲體育館舉行。





之前兩屆賽事均由美國隊捧杯，今屆會力爭衛冕。





博彩公司將澳洲列為冠軍熱門第七位。



9 月 9 日至 10 日：印度主辦 G20 峰會

第 18 屆二十國集團國家元首和政府首腦峰會將於 2023 年 9 月 9 日至 10 日在印度新德里舉行。





這次峰會將會是二十國的部長、高級官員和民間組織今年舉行的所有進程和會議的高潮。





新德里峰會結束時會通過二十國 領導人宣言 ，闡述各國領袖對工作組會議所商定的地緣政治優先事項的承諾。





俄羅斯作為二十國集團的一份子，總統普京亦獲邀出席峰會，但他此前就缺席了 2022 年在印尼舉行的會議。



9 月 8 日至 10 月 28 日：2023 年欖球世界盃

第十屆欖球世界盃將於 9 至 10 月在法國多個地點舉行。





首場賽事將於9 月 8 日星期五舉行，由東道主法國隊迎戰三連冠新西蘭隊。總決賽將於 10 月 28 日 (星期六) 舉行。





賽事會在九個城市舉行，總決賽將在巴黎聖但尼的法蘭西體育場舉行。



10 月 29 日：烏克蘭立法院選舉

烏克蘭的一院制議會將於 10 月 29 日進行選舉。





選舉沒有單一議員選區，只有一個全國選區的政黨名單，以 5% 的選舉門檻選出代表。



上次選舉在 2019 年舉行，最受歡迎的政黨是親歐的人民公僕黨，獲得了 630 萬票；其次是親俄政黨「為生活」(For Life)，獲得 190 萬票。





烏克蘭下屆總統選舉將於 2024 年舉行。



11 月 30 日至 12 月 12 日：阿聯酋舉辦 COP28

阿拉伯聯合酋長國將於 11 月 30 日至 12 月 12 日在杜拜舉辦第 28 屆聯合國氣候變化會議 (COP28)。





期間適逢 12 月 2 日阿聯酋國慶日。會議將有 80,000 多名代表參加，其中包括 140 位國家元首和政府首腦，以及 5,000 多名媒體人士。





阿聯酋是世界第七大石油生產國，因此是世界溫室氣體排放的一大源頭 — 這是每屆締約方會議的一個重要議程。





全球最大的石油生產國是美國。





澳洲是全世界第四大煤炭生產國，參加會議的代表旨在促使各國逐步停用這種化石燃料。



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