【令人髮指】孕婦手推兩幼孩 光天化日被按地、拖行「狂搶」

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周一，一名37歲，懷有5個月身孕的孕婦在白天外出，在西澳珀斯的Ashfield 東北部被一名15 歲的少女搶劫。





事發大約在下午12時37分，從案發地點的閉路電視拍攝所示，一名騎著滑板車的青年突然從一名手推兩名幼童的孕婦身後跳高向孕婦撲去，然後猛力扯著孕婦頭髮狂拉，把孕婦扯倒在地。而過程中，載有兩名幼童的手推車亦因而倒地該名孕婦不斷掙扎，但少女仍然未有放棄，仍繼續拖拉該名孕婦，要搶去她的手袋。





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事後，該名少年在附近的一個地址被捕，並被控搶劫。





在警方發布的視頻中，見大批警員出動，把少女拘捕，影片中亦聽到明顯的哭泣聲。



西澳警長布蘭奇（Col Blanch）形容「在光天化日之下，頭髮被拖著遭到襲擊」讓他「絕對震驚」，但他同時亦稱讚了這位母親。





他指她緊緊抓住那輛嬰兒車真正讓他產生共鳴，縱使遇到突如其來的危險，亦緊緊地抓著那輛雙人嬰兒車。





因法律原因無法透露姓名的被告少年的一位近親透露，這名來自「弱勢背景」的女孩已從班克西亞山少年拘留中心獲得保釋。





這名家庭成員向《西澳大利亞人報》表示，這名 15 歲的女孩「急需金錢」，但在所謂的襲擊發生前幾個小時，她已經給了她和另一個女孩現金去商店。





該名少女將於 9 月 13 日在杰拉爾頓（Geraldton）地方法院出庭應訊。





警方正在呼籲任何目擊者提供信息。

