【警告！】一種在澳洲極受歡迎維他命丸要緊急回收

澳洲醫藥用品管理局 (TGA) 因該款產品沒有在標籤上寫上健康警告而下令需要緊急回收。





被回收的JSHealth 維他命排毒 + 去腫維他命丸（JSHealth Vitamins detox + debloat vitamins）內含有茴香籽提煉物質（fennel seed extract）對孕婦或兒童可能並不安全， 但藥瓶上卻沒有適當列出有關標籤而警告這些人士不要食用。





該回收令是於星期一（28／11）晚公布，醫藥用品管理局在公布中，敦促所有孕婦、準備懷孕的婦女和餵哺母乳的婦女立即停止使用有關維他命丸，因為藥丸內含有的茴香籽提取物可能對服用藥丸的婦女不安全。





公布又指該產品也不適合 12 歲以下的兒童服用。





受影響而需要回收的維他命丸包括過去兩年即由2020 年 11 月至 2022 年 10 月出售的批次產品。





批號包括：B23434、B23441、B23462、B23463、B23485、B211091、B211111、B211161、B211231和B211341。





任何購買了這些維他命丸的人士要盡快檢查自己是否購買了以上批號的維他命丸。





受影響的消費者應將維他命丸帶回到購買地點獲取退款，或在星期一至五上午 9:30 至下午 4:30期間，聯絡 JSHealth Vitamins 客戶服務部，電話 0405-802-877處理回收和退款事宜。





根據澳洲法例，任何含有茴香籽提取物的藥物都必須包含三項警告，敦促以上群體避免使用有關產品。





而JSHealth 則發表聲明， 表示回收該產品只是因為標籤問題。





該公司在聲明中表示：『這只是基於在一些舊有庫存產品的標籤問題，與產品本身並無任何關係。』





聲明又指藥丸內的成分和該公司的其他產品亦不受事件影響，同時，該產品的配方亦維持不變。



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