【驚嚇】點解呢個男人會是 500 多個孩子的生父？

要點 41 歲的梅傑 (Jonathan Meijer) 是世界各地500 至 600 名孩子的生父。

該禁令是因一個代表因捐精受孕兒童的利益團體所提出的民事訴訟所引發的。

梅傑每次違規可能被罰款$ 167,167 。

荷蘭一間法院下令一名男子停止捐精，法官指他已經在世界各地作了500 至 600 名兒童的生父。





據荷蘭《電訊報》（de Telegraaf）報道， 該名 41 歲的男子梅傑 (Jonathan Meijer) 被法庭裁定禁止他繼續向診所捐贈其精液。





而他每次違規可能會被罰款 100,000 歐元（約$A167,167）。



法院還下令梅傑除了為已經使用其精液而生下孩子的父母保留其精液外，他需要寫信給國外的診所，要求他們銷毀他所有的精液庫存。





有關決定是在一個代表因捐精受孕兒童和使用梅傑精子而受孕的荷蘭家長利益的基金會所提出的民事訴訟後作出的。





他們指梅傑持續捐精侵犯了因其捐精而出生子女的私生活權利，因為當他們準備談戀愛以致結婚時，都會擔心發生意外亂倫和近親繁殖的問題。





梅傑大規模捐精的情況於 2017 年首次曝光，當時他已經被禁向荷蘭的生育診所捐精，因為當時他已經是 100 多個孩子的生父。





但他仍然繼續向國外捐贈，包括向丹麥的精子銀行Cryos 捐精， 該間公司在國際多個地方都有分公司。





據荷蘭《每日匯報》（Algemeen Dagblad）的報道，梅傑仍繼續在將準父母與精子捐贈者配對的網站上進行捐精，但有時會使用不同的名字。



瀏覽更多最新時事資訊，請登上 SBS 廣東話 Facebook 專頁 MeWe 專頁 Twitter 專頁 Telegram 頻道 。