【放暑假都繼續】維州政府為弱勢學生送6000份免費食物

州政府學校早餐俱樂部計劃（ School Breakfast Clubs program）向弱勢學生提供免費和健康早餐，而作為計劃一部分，即使在暑假期間，約有6000 份食品包向多個家庭分發，計劃亦同時向1000所維州的學校的學生提供了約2800萬份免費健康膳食。





這項耗資 7100 萬元的計劃於2016年首次啟動，與 Foodbank Victoria合作，以向弱勢學生提供免費和健康的食物，提升學生的教育成果。





根據計劃，所有學生都可以享用健康早餐，午餐和家庭食品供應，包括在假期期間，為需要額外支援的學生提供食品。





維州教育廳長哈欽斯（Natalie Hutchins）表示，學生在需要時獲得支持很重要。





她指，對那些需要額外支援才能每天早上吃到營養美味飯菜的學生來說，計劃已經產生了巨大的影響，她表示，很開心可以全年支援有關計劃。





根據計劃的網頁上表示，研究表明，如果孩子肚餓，他們在課堂上的注意力集中、自我調節和學習的能力會受到負面影響。





而根據各種報導，生活成本的上升使得低收入家庭和生活貧困的家庭越來越難以每周為全家人提供足夠的健康食品。





自2016年計劃成立以來，工黨政府已經在項目上投入了5800萬元。





計劃還向需要額外支持的學生提供午餐和家庭食品，並提供側重於備餐和營養的烹飪課程，用以支援100個條件困難的學校社區。





來自學校的反饋指，計劃不僅僅是讓學生更快樂，更健康，還使學生和學校社區建立聯繫，提高了學生的參與度和注意力，加強了師生關係，增強了社交技能，取得更好的學習成績。

