【最「型」社區排行榜】澳洲榜首排全球第27 不敵香港灣仔

在 1968 年於英國倫敦創立的 Time Out 出版公司，是一個國際媒體及款待業企業，致力啟發民眾探索及享受全球各地不同城市的特色。





公司於星期二（10 月 11 日）公布年度全球最「有型」社區 排行榜 ，選出墨西哥瓜達拉哈拉（Guadalajara）的 Colonia Americana 為全球最「有型」社區。



1. 墨西哥 Colonia Americana

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公司介紹指，Colonia Americana 是「裝飾藝術及新古典主義豪宅的前衛融合...... 當中亦包含一些市內最優秀的音樂娛樂場所」。





這個社區是瓜達拉哈拉地下娛樂場所的集中地，被墨西哥人普遍視為全國文化「首都」，不過對於遊客而言則鮮為人知。



位於墨西哥 Colonia Americana 社區的 Bar Americas。 Source: Supplied / Time Out

2. 葡萄牙 Cais do Sodré

排名第二的則是葡萄牙里斯本的 Cais do Sodré。當地著名的「粉紅街」（Rua Nova do Carvalho）之上掛滿不同顏色的雨傘，是里斯本新晉出色廚師開設新餐廳的著名街道。





Time Out 介紹：「當地小企業正蓬勃發展，而很多廣受歡迎的酒吧及夜店亦正從過去數年的新冠疫情中復甦過來。」



位於葡萄牙里斯本的「粉紅街」。 Source: Flickr / Pedro Ribeiro Simões (CC BY 2.0)

3. 柬埔寨 Wat Bo Village

第三位則是位於柬埔寨暹粒市（Siem Reap）的 Wat Bo Village，又名「寺廟鎮」，是排行榜中排名榜首的亞洲社區。





當地在 1990 年代旅遊業開始興旺時開始大力發展，其後在 2021 年進一步「全市改造」後就更為廣受遊客注目。該社區擁有廣受遊客歡迎的酒吧、風景優美的高棉餐廳及設計優雅的酒店。



22. 香港灣仔

香港灣仔，是全中國唯一一個上榜的社區。





昔日的「紅燈區」，香港的灣仔區已蛻變為一個繁華的街區，其古樸的街道充滿著多元化的餐飲場所、藝術中心、新潮咖啡店及時尚精品店，而這些都散佈在區內不同的當地建築、歷史地標及繁華都市之中。





Time Out 介紹：「即使在飽受挑戰的時代，這個社區依然繼續蓬勃發展，新餐廳及酒吧不斷湧現。」



香港灣仔。 Source: Flickr / John Lam (CC BY-NC-ND 2.0) 至於澳洲方面，在 51 個獲選社區榜上有名的只有墨爾本 Fitzroy、雪梨 Marrickville 及布里斯本 Fortitude Valley，分別排名 27、33 及 47。



27. 澳洲墨爾本 Fitzroy

排名澳洲榜首的墨爾本 Fitzroy，位於墨爾本內城區。當地最具標誌性的特色是露台房屋、佈滿街頭藝術的狹窄街道，以及由歷史建築及維多利亞時代建築改建而成的現代酒吧。





Time Out 形容，Fitzroy 是墨爾本洋溢藝術氣息的心臟地帶。



澳洲墨爾本 Fitzroy。 Source: Flickr / Marcus Bichel Lindegaard (CC BY 2.0)

2022 年全球最「有型」社區排行榜

1. Colonia Americana, Guadalajara (Mexico)



2. Cais do Sodré, Lisbon (Portugal)



3. Wat Bo Village, Siem Reap (Cambodia)



4. Ridgewood, New York (USA)



5. Mile End, Montreal (Canada)



6. Barrio Logan, San Diego (USA)



7. Shimokitazawa, Tokyo (Japan)



8. Cliftonville, Margate (UK)



9. Barrio Yungay, Santiago (Chile)



10. Cours Julien, Marseille (France)



11. Shawlands, Glasgow (UK)



12. Dundas West, Toronto (Canada)



13. Vila Madalena, São Paulo (Brazil)



14. San Isidro, Havana (Cuba)



15. Neukölln, Berlin (Germany)



16. Avondale, Chicago (USA)



17. Walthamstow, London (UK)



18. Sants, Barcelona (Spain)



19. Little India, Singapore



20. Riona Sanità, Naples (Italy)



21. Silver Lake, Los Angeles (USA)



22. Wan Chai, Hong Kong



23. Barrio de Las Letras, Madrid (Spain)



24. Vesterbro, Copenhagen (Denmark)



25. West End, Vancouver (Canada)



26. Levinsky, Tel Aviv (Israel)



27. Fitzroy, Melbourne (Australia)



28. Kilimani, Nairobi (Kenya)



29. Coconut Grove, Miami (USA)



30. Northern Quarter, Manchester (UK)



31. Letná, Prague (Czech Republic)



32. Noord, Amsterdam (Netherlands)



33. Marrickville, Sydney (Australia)



34. Chacarita, Buenos Aires (Argentina)



35. Kelham Island, Sheffield (UK)



36. Dogpatch, San Francisco (USA)



37. Ximending, Taipei (Taiwan)



38. Sea Point, Cape Town (South Africa)



39. Pagrati, Athens (Greece)



40. Santurce, San Juan (Puerto Rico)



41. Barrio Escalante, San José (Costa Rica)



42. Central Ubud, Bali (Indonesia)



43. Kingsland, Auckland (New Zealand)



44. Haut-Marais, Paris (France)



45. Bandra West, Mumbai (India)



46. Thonglor, Bangkok (Thailand)



47. Fortitude Valley, Brisbane (Australia)



48. Moda, Istanbul (Turkey)



49. Stoneybatter, Dublin (Ireland)



50. FESTAC Town, Lagos (Nigeria)



51. Versalles, Puerto Vallarta (Mexico)





