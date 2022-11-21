今日大事（11月12日）

國會或快將通過成立聯邦廉政公署

聯邦政府今天將就立法成立聯邦層面的廉政公署進行辯論，工黨希望有關法案能在未來兩天內，在反對派的支持下通過。





成立聯邦廉政公署的目的，是要實施一個獨立運作的反貪污工作組，而該工作組有權調查整個公共部門的嚴重或系統性貪污行為。





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有關計劃在未來四年將耗資 2.62 億元。





自由黨副黨魁利蘇珊（Sussan Ley）早前曾表示，兩黨聯盟將支持成立廉政公署。



「澳英印自貿協議」今日交參議院投票

澳洲與英國和印度的自由貿易立法，已獲得國會眾議院的通過。法案將於今天上午（11月22日）提交參議院，為降低本地農民的關稅支出鋪路。





拫據有關法案，澳洲與英國之間的協議，將取消絕大部份出口到英國的澳洲產品，包括肉類、乳製品、糖和葡萄酒的徵稅。同時，澳洲出口到印度的90%商品的徵稅亦將取消，包括肉類、羊毛、棉花、海鮮、堅果和牛油果。





貿易部長費雷爾（Don Farrell）表示，政府已努力確保澳洲能夠在聖誕節前實施這兩項協議。



倡議組織籲銀行改革阻止「伴侣財務脅迫」

婦女經濟安全中心今天（11 月 22 日）公佈的最新報告，呼籲銀行重新設計產品，以防止伴侶間的財務脅迫。





中心行政總裁格倫 (Rebecca Glen) 表示，報告為銀行提出了一系列建議，使伴侶關係的某一方、更難利用財務上的管制，作為高壓控制對方的手段。





格倫說，目前銀行的產品，是以所有關係均是健康和平等的假設下設計，但有關假設並不正確。她呼籲銀行重新設計相關產品，讓設立聯名戶口的夫婦或伴侶中任何一方，從一開始就得到保護。





其中一項重要建議是，呼籲銀行為每個聯名戶口設置獨立的密碼，這樣在雙方關係結束或其中一方受到虐待時，兩人的財務分配就變得更容易處理及更安全。





社會服務部長利絲和（Amanda Rishworth）表示，經濟脅迫和虐待，是婦女和兒童離開有暴力傾向伴侶的眾多障礙之一，她又強調，金融機構必須審視其產品、有助結束基於性別的暴力威脅。



【新州洪水】Lachlan河下游洪災威脅未減

新州當局繼續在中西部展開防洪工作，因為洪水不斷上漲，可能令那些城鎮的交通中斷。





新州緊急服務部將重點關注Lachlan River下游的社區，當地其中一個城鎮Deniliquin的居民，被通知要在明天（11 月 23 日）之前撤離。





而在Euabalong，洪水有機會在星期四（11月24日）達到8米高峰，打破1952年以來的最高紀錄。





由於洪水亦正流向南澳，南澳政府已宣佈進入緊急狀態。





南澳政府內閣將於今天（11 月 22 日）前往 Riverland 地區，並向當地居民宣佈一項救濟方案。



印尼5.6級地震增至逾160人死亡

西爪哇省發生5.6級地震，死亡人數增至超過160人，另有300多人受傷，搜救人員繼續在瓦礫中搜尋生還者，預計死傷數字仍會上升。





地震是在當地時間星期一下午發生，震央位於首都雅加達東南約 75 公里，震源深度10公里，之後發生幾十次餘震。首都雅加達也感到強烈震動。地震又造成數以千計房屋倒塌、以及導至道路受阻而妨礙救援工作。當局正在現場試圖搜尋至少 25 名被困人士。



新西蘭擬降法定投票年齡至 16 歲

新西蘭最高法院裁定目前的法定投票年齡為18 歲具歧視性後，當地政府正考慮立法、將法定投票年齡降至 16 歲。





新西蘭政府宣布，內閣已經考慮了法庭的有關決定，將會草擬將投票的最低年齡調低的法案。





不過，總理總理阿德恩 (Jacinda Ardern) 表示，有關的改變、需要獲得國會支持。





"我支持降低投票年齡，但這並非只關乎我個人或政府的問題。因為就有關選舉法作任何改變，都需要獲得國會75%議員的支持。"





"政府認為最好將問題交給國會處理，讓每個人都可以發表意見。"





該法案將於明年初遞交國會討論，法例如獲通過，將在明年大選後生效。





新西蘭最高法院的裁決、是在維權組織 Make it 16 發起為期三年的運動後所作出。



美國太空船飛抵月球開始「逆向環繞飛行」

美國太空總署的無人試驗飛行計劃的太空船「月亮女神1號」已經飛抵月球，並繞過月球背面，並在月球軌道進行逆向環繞的破紀錄軌道飛行。





獵戶座太空船的相機，亦已將一張地球的照片發回太空總署，顯示地球被一團黑色的氣體包圍。





今次是自美國太空總署在 50 年前「阿波羅計劃」後，再有太空船首次前往月球，達41 億美元的太空計劃中的太空船，已於上星期三發射，代表著美國太空計劃的一個新里程碑。





該太空船將會於月球軌道上停留近一個星期，然後計劃於 12 月 11 日在太平洋降落返回地球。



英國警方就「中國領館毆打案」蒐集證據

一批居英港人上月到中國駐當地總領事館外抗議，期間有示威者被拖入領事館毆打事件，英國曼徹斯特市警方表示， 他們正蒐集證據，包括手機拍攝的片段及向目擊者問話，以確定整個事發過程。





案發至今未有人被捕，但警方就確定有人已觸犯法例，包括襲擊及擾亂公共秩序、以及潛在疑犯及受害人。





中國駐曼徹斯特總領事鄭曦原早前接受傳媒訪問時否認有打人，指是有示威者威脅總領館人員的性命，他希望阻隔雙方控制場面，強調他沒有打人，亦無容許領事館人員打人。





遭拖入總領館的一名姓陳港人，事後曾召開記者會，指有人從背後拉扯他的頭髮，被打後，眼、頭部、頸部及背部都有瘀傷，但不能 100%確定是鄭曦原打他。





英國外相祈湛明曾回應事件，指在英國土地上，絕對不接受這類行為。





而中國外交部就指事件是不法分子的惡意騷擾，向英方提出交涉。



皇家委員會獲悉原住民在長者護理系統內曾受嚴重忽視

調查殘障人士受虐問題的皇家委員會獲悉，一名原住民婦女，在西澳接受監護時，曾遭到嚴重忽視。





委員會正進行公開聽證會，審視澳洲的監護和行政法律，對殘障人士的影響。





當殘障人士受到監護法的約束時，他們會被分配到獨立監護人或機構，來為他們的日常生活做決策。





一名原住民男子安東尼，向委員會分享他的母親患有認知障礙和癲癇症的經歷。





他向資深律師助理表示，他的母親於2015年獲得監護令，並在一間機構生活了7年，他形容這是一段可怕的經歷。





＂每次我到那個機構探望母親時，都會留意到院內出現很多忽視長者的行為。例如有一次，我陪我母親去看牙醫，發現她的全部牙齒均已變黑，令我相當激動。＂





＂另外有一次，她一天要拔掉八隻牙齒，在第二天又癒合後，又要再拔多七隻牙齒，她現在要戴假牙了。＂



調查獲悉昆州警隊「性別及種族歧視」情況嚴重

對昆州警隊進行的調查發現，性別歧視、種族歧視和不敢舉報不當行為的情況嚴重。





調查由昆州政府發起，昨日發表的結果顯示，多名女性警員投訴曾經遭受同袍的性騷擾、非禮和欺凌。





州長帕拉謝伊表示，報告是對警隊的重大挑戰，而政府原則上會接受全部78項改善建議。她說警隊內部數十年的不良文化應被指出和改正。





昆州卡警察局長羅爾（Katarina Carroll）表示，報告顯示昆州警隊需要認真改革。





＂我們沒有將這些問題隱藏，亦知道問題存在。知道我們警隊內的人，曾經說過並做過可怕的事情，令我坐立不安。當我聽到出現這些事情時，亦痛心得不想再聽下去。警隊亦是社區的縮影，但我們必須持守更高的行事標準。＂



【體育消息】世界盃英格蘭大敗伊朗、球員禁戴「One Love臂章」惹爭議

世界盃賽事，英格蘭隊以 6 比 2 大比數擊敗伊朗隊。





同時，伊朗球員拒絕唱國歌，被視是為了支持現時針對伊朗政府的抗議活動。





在第二天的賽事中，荷蘭以2比0力壓塞內加爾，威爾斯隊則賽和美國隊。





同時，國際足聯在最後一刻決定禁止多個國家及地區參與世界盃的足球員戴上支持 LGBTIQ+ 社群的臂章、引起爭議。





國際足聯威脅要對參與球員進行制裁、包括球隊的隊長可能會受到黃牌警告或被迫離場後，英格蘭、威爾士、比利時、丹麥、德國、荷蘭和瑞士的球員、都放棄了戴上有關的「One Love臂章」。





一份來自該七個國家的聯合聲明中，荷蘭足協表示，他們被迫放棄有關計劃，因為他們不希望任何隊長在比賽開始時已被黃牌警告。



