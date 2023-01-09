今日大事（1月10日）

各國讉責反政府示威者衝擊巴西首都政府大樓

巴西安全部隊逮捕了日前衝進首都巴西利亞政府大樓的1,500人。





「在巴西發生的騷亂，比美國國會山莊的騷亂更為嚴重，因為在美國只是入侵立法部門。但在巴西，卻是入侵所有政府的重要分支。但由於昨天（政府）的反應迅速，現時經已令三個建築物恢復秩序及正常運作。」





屬於極右翼的 前總統博爾索納羅的數千名支持者 拒絕接受早前舉行的大選後、盧拉勝出的結果， 並衝進總統府、國會及最高法院進行搗亂。





巴西最高法院更加以首都的安全問題全為由，罷免巴西利亞州長的職務 90日。





同時，總統盧拉亦與最高法院院長及國會參眾兩院議長會面，並發表聯合聲明，譴責示威者，強調國家權力機構將團結一致，依法採取措施，又呼籲巴西社會要保持平靜，捍衛國家和平與民主。與此同時，世界各國的領袖紛紛譴責巴西示威者的行為。





美國總統拜登將該次襲擊形容為對巴西的民主及和平移交權力的衝擊。





澳洲總理艾巴尼斯就表示，澳洲政府在這個非常困難的時期會支持巴西的民主、亦譴責這少數人的行為。



印尼沿海 7.5 級地震達爾文亦有震感

歐洲地中海地震中心表示，地震於今日凌晨在海底發生，震源深度為 97 公里。





澳洲大陸、附近島嶼或領土並無發出海嘯的威脅。



西澳州長承諾支援洪水社區災民

總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）昨天與麥高文一同視察西澳北部的Kimberley地區，慰問災民。雖然麥高文警告指復甦之路十分漫長，但他承諾正在向災民提供一切支援。





「很多人的房屋遭到破壞，當局正確保受洪水破壞的房屋進行評估，令這些房屋日後能夠讓災民重新入住，當局亦會支持災民，讓他們獲得新的家具及電器用品等等。」



南澳洪災區一名老翁失蹤

一名老翁在南澳Riverland受洪災影響地區失蹤，當局今天仍在繼續進行大規模搜索。警方獲悉涉事老翁週一在Berri南部近 Loxton North的Murray River，懷疑被洪水沖走。南澳緊急服務部人員，正協助警方動用跨州資源一起進行搜索。





河水上漲，亦有機會令Tailem Bend的渡輪在日內或需要停駛，大批居民正擔心出入交通成問題。





昆州消防員徹夜撲滅Darling Downs大火

昆州的消防員正徹夜撲救Darling Downs的叢林大火，試圖控制威脅到該地區房屋的火勢。





受影響的地區包括 Milmerran Woods、Cyprus Gardens 和 The Pines等地，當局已發發出火災警告。





昆州鄉郊消防及救援服務（QFES）的消防員沃爾蒂斯布爾（Wayne Waltisbuhl）表示，當局正在竭盡全力控制火勢。





「我們現正嘗試完全控制火勢，消防處派機，於昨日整個下午投擲水彈支援在地面上救火的消防員，亦明顯已減慢火勢蔓延，我們已經能夠阻截部份順風火頭，目前正開始設置一些防火帶。」



肖千今日將向記者闡述中澳關係

中國駐澳洲大使肖千將於今天在坎培拉見記者，闡述中澳關係。





一周前有報道指，中國將在三年內，首次恢復進口澳洲煤炭。





雙邊關係過去幾年一直面臨壓力，中國對澳洲出口商品實施價值 200 億元的貿易制裁，包括大麥、牛肉、棉花和葡萄酒。



美國戰略預測：中國若對台動武將不會成功

美國戰略與國際研究中心，對假設中國解放軍在2026年攻打台灣進行24次的戰略推演後表示，認為中國對台的軍事行動將不會成功，並會為中美台日帶來慘痛的代價。









報告認為，一旦開戰，中國在三星期內，海軍將潰不成軍，兩棲部隊的核心戰力亦會瓦解，亦會有數以萬計的解放軍士兵成為戰俘，約1萬名士兵陣亡，損失戰機超過150架及艦艇達138艘。









至於美國亦會損失數十艘軍艦、數百架戰機，陣亡人數約有3200人，相當於阿富汗及伊拉克戰爭的一半陣亡人數，戰事的結果亦會重創美國全球地位多年。









報告又指，台灣軍力亦會嚴重削弱，約3500名兵員傷亡，全部26艘驅逐艦及巡防艦會被擊沉。 研究中心強調，他們不希望報告被解讀為極有可能發生台海戰爭，因他們相信，中國領導層好大機會仍然會對台採取「外交孤立」的策略。





伊朗漠視國際批評再判三名反政府示威者死刑

伊朗司法部在裁決中指責示威者在示威期間殺害保安部隊成員，並「向真主開戰。」









新州將審視有子女囚犯的服刑安排

新州議會將審視量刑和保釋指南，以回應去年一份於在囚人士子女的調查，發現父母被監禁會對兒童產生了深遠的負面影響。





該調查發現，在制定公共政策、或獲得政府服務時，在囚人士的子女經常被忽略。





報告建議應盡可能為有子女的人士提供監禁以外的其他選擇。



今年再有7,000戶退出「可負擔房屋計劃」

有倡議團體警告，如果政府不採取行動，租樓人士面對的住屋負擔能力危機將繼續惡化。





與此同時，聯邦政府的數據顯示，今年將失去近 7,000間「廉租屋」，而到 2026 年計劃結束時，將有超過 36,000 個同類房屋退出「租金可負擔房屋計劃」。





倡議組織Everybody's Home指，政府需要做更多的工作去解決租金難負擔的問題。





財長：今年預算案或推更多舒民困措施

聯邦財長查默斯（Jim Chalmers）表示，如果能力許可，政府將在2023 年的預算案中，提供更多措施去減輕市民的經濟負擔。





查默斯表示，全球經濟放緩和利率上升，將減慢澳洲經濟增長。雖然預計澳洲不會出現經濟衰退，但預計全球三分之一的經濟體，將經歷長時間的經濟收縮。



政府專家組：澳洲碳信用額計劃合理但「有改進空間」

聯邦政府一個由四名專家組成的小組，經過六個月的調查後表示，他們原則上接受了「澳洲碳信用市場」獨立調查的16項建議。包括支持區域和原住民社區更多參與，以及取消對數據共享的一些限制。





調查亦發現，目前的澳洲碳信用額計劃安排「基本合理，但仍有改進空間。」





氣候變化及能源部長鮑文（Chris Bowen）表示，會提高該計劃的透明度、公開資料，以及提高大眾獲取有關的信息。





按目前計劃，公司可獲過購買碳信用額來抵消溫室氣體排放。而鮑文表示，新改變將確保有關計劃是實際有助於實現澳洲的碳減排目標。



體育消息

26 歲的澳洲網球好手科基納基斯（Thanasi Kokkinakis ）在阿德雷德舉行的聯合盃賽事中，以 6比0、6比7及7比5的成績，擊敗另一名澳洲球手波佩林（Alexei Popyrin）。





科基納基斯在主場表演勇猛、一直保持領先優勢，但第二局被對方追回一局後，他再奮勇重振旗鼓後得勝。 科基納基斯將會面對俄羅斯頭號種子球員魯布列夫。



