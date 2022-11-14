今日大事（11月15日)

澳中領䄂將於G20期間會面

總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）今天下午（11月15日）將在會20國集團峰會期間，與中國國家主席習近平舉行正式會談。





今次在峇里舉行的會談備受關注，將標誌著自2016年以來，澳中最高領導人首次面對面對話。艾巴尼斯表示，雙方將進行「建設性」的對話。





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＂我將與中國國家主席習主席舉行雙邊會談……我期待著這次建設性的會談。在星期三，我亦將會與歐洲理事會主席及歐盟委員會主席會面，然後會與法國總統馬克龍、印度總理莫迪，以及新任英國首相辛偉誠舉行雙邊會談。＂



拜登亦將與習近平首次直接會晤

同時，美國總統拜登在峇里島舉行的 20 國集團峰會期間同中國國家主席習近平會談，今次亦是兩人在兩國關係日趨緊張之際的首次面對面會晤。





習近平表示，他希望兩國能夠開闢新的道路，提升兩國關係，而拜登則承諾會同北京合作。





＂雙方作為兩國的領導人，他們是有責任展示中美兩國的分歧是能夠受管控，及防止因競爭而釀成近乎衝突的局面，以及在需要互相合作的緊急全球性問題上共同努力。 相信這些做法對兩國及國際社會是十分重要。＂





而習近平則表示，目前中美關係面臨的局面是不符合兩國及兩國人民的根本利益，也不符合國際社會期待。中美雙方需要探討新時期兩國正確相處之道，找到兩國關係發展的正確方向，推動中美關係重回健康穩定發展軌道。





他亦強調，台灣問題中美關係第一條不可逾越的紅線，希望美方言行一致，恪守一個中國政策和中美三個聯合公報的承諾。



【新州洪災】數以千計居民仍被困

新州部份地區繼續受到嚴重的洪水影響州，數以千計居民仍被困在家中。





隨著洪水繼續減退，緊急服務人員及消防救援人員已經抵達災區，協助進行大規模清理工作。





當局已呼籲受洪水影響的居民撤離受影響地區。





【Medibank資料外洩案】醫療組織籲全民齊助減低勒索風險及歧視

多個澳洲醫療組織表示，針對Medibank的客戶個人資料被盜案，所有人可以出一分力減低有人遭勒索的風險。





澳洲全國愛滋病病毒感染者協會（NAPWHA）其中一個簽署聯合聲明的組織之一，他們呼籲澳洲人不要瀏覽被盜的個人健康紀錄，亦要求Facebook等社交媒體公司，承諾刪除任何包含這些個人資料的帖文。





澳洲全國愛滋病病毒感染者協會行政總裁哈勒姆（Scott Harlum） 表示，有愛滋病病毒感染者擔心自己有被勒索的風險。





＂感染者會在家庭內受到歧視，在工作環境中亦受到歧視。亦有些感染者在醫療機構工作，他們不希望這些個人資料被公開。＂





死因聆訊：Orroral大火疑為直升機組如廁時引發

當局就2020年坎培拉Orroral叢林大火召開死因聆訊後發現，因為軍用直升機機組人員降落到該處如廁時，不小心引發這場火災。





首都領地的死因裁判庭昨天（11月14日）開庭，聽取了直升機指揮官的證供。聆訊亦將集中關注直升機的機組人員，要花45分鐘，才能向首都領地緊急服務部通報火災位置。





聆訊將會持續至週五（11月18日）。



當局正清理出軌Geelong貨運列車

墨爾本西南部Geelong一列貨運列車昨天出軌後，當局正進行清理工作。





事發在昨天早上（11月14日），列車上20多貨櫃在出軌後互相推疊，並散落在路軌旁邊。





維州緊急服務部（SES）表示，事件中沒有人受傷，而列車出軌的原因，正在調查中。



【烏軍重奪赫爾松市】民眾歡迎澤連斯基立刻到訪

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在烏克蘭軍隊從俄羅斯手中奪回赫爾松南部地區後，突然訪問該區， 並且在市中心與烏克蘭軍隊會面。





之後，澤連斯基發表講話，祝賀烏軍重奪該市。赫爾松是在三月時，首個落入俄軍手中的主要城市。當地一名居民表示，今次是一次重要的訪問。





＂總統立即前往當地，突顯烏克蘭並無放棄我們。而澤連斯基有人道精神及關心人民。＂





早前，澤連斯基亦指在俄軍撤退後的地區中發現數以百計俄軍犯下的戰爭罪行。



【伊斯坦堡致命爆炸案】相信由庫爾德武裝分子策動

土耳其內政部長索伊魯（Suleyman Soylu ）指，在伊斯坦堡主要購物街發生的爆炸事件是庫爾德武裝分子所為。 事件中至少有 6 人死亡、81 人受傷。





＂較早前，伊斯坦堡警方經已將疑兇拘捕，同時，亦有約 21 人被拘留。＂





＂據當局收集到的資料發現，相信爆炸案是庫爾德斯坦工人黨及民主聯盟黨恐怖組織所為。據評估，襲擊的指示是來自庫爾德管治的科巴尼地區。負責爆炸的人亦曾經到過由庫爾德管治的阿夫林州。＂





伊斯坦布爾過去一直是庫爾德人、伊斯蘭教徒及左翼激進分子的目標。





庫爾德工人黨（PKK）的一個分支，曾聲稱對2016 年 12 月在伊斯坦布爾足球場外發生的兩次爆炸負責，該次事件造成 38 人死亡，155 人受傷。



美國官員「借緝毒牟取暴利」案正受審

美國司法部正對多名現任及前任美國緝毒局的特工和檢察官展開審問，懷疑他們透過緝毒的工作， 牟取暴利。





一名美國緝毒局前特工伊里扎里 (José Irizarry) 表示，他們的工作只不過一場遊戲。他又表示，他及以前的同事自稱是「美國團隊」， 他們亦知道在緝毒的工作上根本無法取勝， 所以他們表面是做緝毒，但是背後卻在當中牟取暴利，過著杯酒當歌的富裕生活。





伊里扎里於 2020 年 9 月承認 19 項刑事罪名，包括銀行欺詐及轉移數百萬毒品收益。



【體育消息】澳洲隊晉身「女欖世界杯」總決賽

澳洲國家女子欖球隊 Jillaroos 以82比0的大比數擊敗了巴布亞新幾內亞隊，成功打入女子欖球世界杯總決賽。





雖然在英國約克市舉行的準決賽賽事是於寒冷及大霧迷濛中進行，但並無阻礙 Jillaroos 隊的鬥志。



