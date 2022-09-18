今日大事（9月19日）

已故英女王伊利沙伯二世的國葬將在倫敦時間今日早上11時 （即澳洲東岸時間今晚8時）舉行。

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已故英女王伊利沙伯二世的國葬將在倫敦時間今日早上11時舉行。

英女王伊利沙伯二世國葬今舉行 各國領袖將出席

已故英女王伊利沙伯二世的國葬將在倫敦時間今日早上11時 （即澳洲東岸時間今晚8時）舉行，多國領袖包括美國總統拜登等已抵達倫敦，準備出席葬禮。中國國家副主席王岐山將以國家主席習近平特別代表身份出席。

成千上萬的警員、數百名英軍和大批官員正為女王的葬禮做好最後準備工作。

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拜登與夫人一起到西敏廳瞻仰女王靈柩後發表講話，他表示，伊利沙伯女王是值得尊敬，他向王室人員致哀。

拜登指，女王逝世帶來的損失如同一個巨大的洞，有時以為是永遠無法克服，但正如他對查理斯國王說，女王將在他的每一步、每一分鐘、每一刻與他同在。對於所有英格蘭人民、所有英國人民來說，很幸運能夠擁有女王70年。拜登指所有人及世界都因有英女王而變得更好。

預計全球將有數以十億計的人收看女王的葬禮。

總理艾巴尼斯出席英女王葬禮前 出席世界各國領導人招待會

澳洲總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）出席英女王葬禮前，出席了由英王查理斯三世在白金漢宮舉辦的世界各國領導人招待會。

艾巴尼斯與來自其他14個英聯邦國家的元首會見了新國王，然後在倫敦的Australia House與獲邀出席英女王葬禮的澳洲人共晉午餐。

總理艾巴尼斯表示，自己能夠在全世界一同哀悼已故的英女王這個的歷史性時刻，擔任領導人是一種榮幸。

艾巴尼斯在倫敦出席英女王的葬禮前發表講話，他說，談到女王伊利沙伯二世和澳洲之間的關係，16確實是一個數字。在她的70年的統治期間，從孟席斯爵士（Sir Roberts Menzies）開始，她任命了 16 位澳洲總理，另外，16位總督都是在英女王伊利沙伯二世在位時任命的。

有份出席的年度傑出長者登普西（Valmai Dempsey）向SBS表示，她很榮幸能夠向英女王表達敬意。

登普西表示，她認為大家現在有機會一起懷念，大家實際上失去了一位非常有尊嚴的女士，登普西指會一生以英女王為榜樣。女王畢生貢獻國家，她非常榮幸能夠出席女王葬禮。

新西蘭總理希望新西蘭會成共和政體

新西蘭總理阿德恩亦已在倫敦準備出席女王的葬禮，她說，希望新西蘭在她有生之年能夠成為一個共和國。

新西蘭與澳洲及加拿大一樣，稱英國君主為國家元首，但國內已出現是否要改變為共和政體的爭議。

阿德恩說，她預計新西蘭與英國的君主制之間的關係會有所改變，但新西蘭未必很快就會成為共和國。

阿德恩表示，她不是有意煽動轉變的過程。但如果轉變確實出現，就將會需要時間，並且要非常小心地完成。

本星期全國哀悼日前 當局警告駕駛人士要小心雙倍扣分

新州及澳洲首都領地當局在本星期舉行的全國哀悼日前，警告駕駛人士要小心雙倍扣分。

兩個司法管轄區的雙倍扣分措施將由星期三零時至星期日晚上 11 點 59 分實施。

與此同時，總理艾巴尼斯透露於本星期三為女王舉行追悼會的關鍵細節，澳洲偶像明星安東尼卡利亞（ Anthony Callea） 將在坎培拉國會大樓舉行的追悼儀式中演出，電視節目主持人梅麗莎·道爾（ Melissa Doyle） 將出任主持人。

新州運輸工會今與政府舉行閉門調解會議

新州運輸工會今天將與新州政府舉行閉門調解會議。

早前，工會宣佈，將撤回關閉車資收費系統作為工業行動的一部分。

有關工業行動原定於 9 月 21 日開始，工會成員將無限期關閉售票系統。

工會表示，在新州政府宣佈，將對任何關閉車資收費系統的員工提出起訴、罰款、甚至解僱後，決定取消這項工業行動。

澳洲部份防疫保護措施延長

聯邦政府誓言，要在未來更好地保護弱勢及有風險的澳洲人，免受新冠病毒的侵害，並宣佈延長一些新冠措施。

一些保護措施原定於9月底到期，但為了減輕澳洲醫療系統壓力，有關措施已延長至12月。

政府計劃斥資14億元，擴大由家庭醫生主導的呼吸診所，並為一些設施提供更多的快速抗原測試的供應，包括護老院。

聯邦國會就國會議員及工作人員制訂行為守則 今召聽證會

為解決國會內的性別不平等和騷擾問題，聯邦國會為國會議員及工作人員制訂的行為守則，召開聽證會。

國會部門負責人、人權關注團體和法律專家，將會在首次公開聽證會上作證。

早前，聯邦性別歧視專員詹金斯（Kate Jenkins）審視過往國會工作場所文化後提出建議，而總理艾巴尼斯亦承諾，會根據這些建議制訂行為守則。

團體促聯邦政府讓40 名難民學生得永居 以接受高等教育

有教師要求聯邦政府保證大約40名準備參加12年級考試的學生，獲得永久居留權，以便他們能夠接受高等教育。

一項影響尋求庇護的「救生艇」政策，涉及19,000名難民，而這些學生是受影響其中一員，他們一直持有臨時簽證。

在有關政策未改變之前，他們無法獲得政府資助，來繼續接受高等教育。

移民部長吉爾斯（Andrew Giles）已承諾，政府將信守承諾，為持有臨時保護簽證的人提供永久保護，但尚未說明何時實現這一目標。

協助難民的組織「Teachers for Refugees」成員古德坎普（Mark Goudkamp）表示，聯邦政府兌現他們的承諾十分重要。

古德坎普指，這班學生將在幾周內完12 年級考試。這對任何學生來說壓力都很大。但對於那些不確定自己未來的學生，由於他們已經獲得政府承諾以永久居民身份可以申請報讀大學或 TAFE課程，但是大學招生中心指，在政策改變之前，不能改變他們的身份。

所以古德坎指，給工黨的信息是，加快讓這些孩子成為永久居民，這樣他們就可以稍微減輕幾周後參加考試的壓力。
收聽SBS中文新聞（9月19日）
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SBS Chinese

19/09/202212:40

強颱風南瑪都吹襲日本九州 逾27萬戶停電

吹襲日本九州的「南瑪都」今早凌晨由強颱風減弱為颱風，預料會向東北偏北移動，時速約22公里，橫過九州 。

南瑪都在當地時間約昨晚7時在鹿兒島南部登陸,，導致超過27萬戶停電。日本傳媒報道，至少有33人在風暴中受傷。

南瑪都在短短24小時內，已帶來500多毫米雨量。

飛機航班及新幹線服務暫停，宮崎、熊本、鹿兒島、廣島、高知等縣都有房屋受損及樹木倒塌。

早前氣象廳發出數十年來罕見的「特別警告」，敦促700多萬人要躲在堅固的建築物內躲避颱風。首相岸田文雄昨日亦召開應對南瑪都的內閣會議，呼籲民眾留意氣象及避難信息。

氣象廳預測，南瑪都登陸九州後將繼續北上，會席捲整個日本，造成大範圍影響。

預料今日東部及西部會有大雨，過去 24 小時內，南瑪都已帶來 500多毫米雨量。當局呼籲居民提防水浸及山泥傾瀉。

台東連續兩日發生逾6級地震 最少1死79傷

台灣台東縣連續兩日發生6級以上強烈地震，截至昨晚7時，已最少造成1死79傷。

台灣台東縣繼星期六晚發生6.4級地震後，昨日下午再發生地震。美國地質勘探局公布，地震達黎克特制6.9級，震央位於台東縣池上鄉，震源深度10公里。

據悉，全台都有震感，兩次地震期間發生超過70次餘震。

花蓮多處出現災情，有一間水泥廠倒塌，1名工人送院搶救不治；赤科山發生山崩，約400名遊客被困，鄰近又有一列台鐵列車脫軌，乘客要從車廂爬出來。

總統蔡英文表示，中央災防中心正掌握各地最新災情，進行即時救援，並提醒民眾有可能再發生餘震，呼籲民眾保持警覺。

地震測報中心指，今次地震是今年以來台灣規模第2大地震，台灣今年已發生6次6級以上地震，以次數來看，已進入地震活躍期。

加勒比海熱帶風暴「菲奧娜」登陸波多黎各

與此同時，加勒比海的熱帶風暴「菲奧娜」增強為一級颶風，並已登陸美國海外屬地波多黎各，停電影響多達330萬人，部份醫院要靠後備發電機供電。

美國國家颶風中心指，「菲奧娜」最高持續風速達到每小時140公里，預料將繼續為波多黎各帶來暴雨，並可能引發洪水。美國總統拜登批准聯邦政府向當地提供援助。

烏克蘭東部亂葬崗再掘出數百具屍體

烏克蘭當局在東部近日發現的亂葬崗內，再掘出更多屍體。

官員上周表示，在伊久姆附近的森林中發現了 440 具屍體，據稱大多數都是死因不明的平民。

當局相信需要兩星期時間，才能掘出所有屍體，據指其中許多屍體都有受過酷刑的痕跡。

居民科列斯尼克（Volodymyr Kolesnyk）和其他人一樣，一直在現場尋找死去的親人。

科列斯尼克表示，當地的殯儀公司給了他一張名單，當時他們將屍體放在袋裡、沒有用棺材將這些人埋葬。 起初他是不准進入這裡，因為俄軍說這裡有很多地雷， 而且樹林裡有很多軍人，所以他來這裡也感到很驚慌。

克里姆林宮沒有對發現亂葬崗的事件，作出任何評論。

體育消息

澳式足球聯賽， Carlton隊的克里普斯 （Patrick Cripps ）昨晚以29 票，贏得今年最佳球員的布朗洛獎。

今次是自 2019 年以來在墨爾本首次再度舉辦該獎項的正式頒獎典禮。

克里普斯是以些微票數擊敗布里斯本的尼爾 （Lachie Neale），而尼爾已在2020年曾贏該獎項。
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Published 19 September 2022 at 9:01am
By Elsa Tsang, Timothy Wu, Hiu Ching Lam
Source: SBS