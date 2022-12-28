今日大事(12月29日)

澳洲將引渡美軍機師回美

聯邦政府已批准美國引渡一名前美軍機師的要求。





曾在中國工作的前美軍機師兼飛行教練達根（Daniel Duggan），今年10月在新州被聯邦警察應美方要求拘捕。





美國政府指其向中國洩漏美軍機密，但他予以否認。





美方已起訴他洗錢和違反武器出口法例，並正式向澳洲提出引渡。律政部長載夫斯已表示同意。



明年將舉行原住民之聲公投

總理艾巴尼斯已正式宣佈，會在明年這個時候舉行原住民國會之聲入憲公投。





他昨日在布里斯本舉行的Woodford Folk Festival音樂節上作出上述承諾，並表示這個應該成為凝聚全體國民的時刻。





艾巴尼斯說，此舉是真正實現全國團結和和解的包容性時刻，他會尊重所有人在公投中表達自己意見的權利，但他建議澳洲人考慮來自原住民慷慨大方的請求。





原住民事務部長貝妮也在音樂節上表示，有信心澳洲人會投下贊成一票，從而在法律上給予原住民更公平的待遇。





原住民之聲將確保當局在制定影響原住民的政策前，包括教育、醫療、住房和司法問題等，諮詢他們的意見。



社交平台 Twitter 400萬用戶數據疑被盜取

一名黑客聲稱盜取了社交平台Twitter超過400萬名用戶的數據，勒索該公司30萬美元，否則會將資訊出售。





在一個黑客論壇上發佈的內容顯示，前澳洲總理莫理遜和前美國總統特朗普都在受害人之列。其中，莫理遜的國會電郵地址、社交平台帳號和電話號碼都被洩露。



澳洲退役軍人在俄烏戰爭間戰死

一名澳洲退役軍人在參與烏克蘭志願軍期間戰死。





外交部證實，維州男子奧唐諾(Sage O'Donnell)在臨近聖誕節時在烏克蘭捐軀，當局已為其家人提供領事援助。





他的母親在社交網站表示，收到消息後感到「崩潰」，但形容兒子的犧牲是「捍衛烏克蘭人民的自由」。





奧唐諾是在俄烏戰爭中死亡的第四名澳洲人。



再有人在聖誕假期期間遇溺亡

在聖誕假期期間溺水身亡的人數增加至11人。





一名40幾歲男子昨日在黃金海岸的滑浪者天堂海灘遇溺，救援人員到場施救回天乏術。





維州中部小鎮Nagambie一名5歲女童，星期二下午在湖水中失蹤，家人之後發現她的遺體。





新州衝浪拯溺協會會長沙利斯表示，這些悲劇向澳洲人傳遞了重要訊息。





沙利斯表示，這些訊息是要告知公眾，任何近水的地方都要確保了解自己在這個環境中可以控制的能力。他警告，如果不確定自己能否掌控這個環境，那就不要進入這個環境。



同一海灘再有兒童被水母螫傷送院

再有一名在海灘遊玩的兒童因為被水母螫傷而送醫。





繼本周二有三姊妹在昆州費沙島（Fraser Island）的Wathumba海灘懷疑被伊魯康吉水母（Irukandji jellyfish）螫傷後，昨日再有一名兒童，在同一個海灘受傷，同樣被飛機送往Hervey基地醫院。





伊魯康吉水母是世界上毒性最強的水母品種之一，而只有大約直徑兩厘米的體型令牠們在水中很難被發現。



西澳車禍中 5童女童救出弟弟

西澳一個5歲女童，在車禍中救了她的弟弟一命。





這個家庭在聖誕節當日駕車返回Kondinin家中期間出車禍，兩夫婦當場身亡，留下三名分別為5歲、2歲和2個月大的子女。





車輛在叢林翻側，他們一度被困。醫生表示，如果不是最大的姐姐將弟弟從車中拉出來，可能已經失救。





三名兒童在野外55個小時後，終於被發現，用直升機送往珀斯兒童醫院後情況穩定。



緊急服務呼籲民眾避免使用非法煙花

維州當局預計，臨近新年會有更多因為玩煙花而導致受傷和火災的個案。





緊急服務部門呼籲民眾避免使用非法煙花，以防出現燒傷、財務燒毀的情況，甚或兩者同時發生。





根據蒙納殊大學對維州人的受傷情況調查，在2021-22年度有17人因為煙花而被送入急症室。





工作安全局提醒，根據危險品法例，煙花屬於爆炸物，除了持牌的煙花技術人員之外，持有或使用煙花在維州都是非法行為，會被罰款和監禁。



西澳原住民在囚期間死亡

西澳一名原住民在囚人員，在體育鍛鍊期間死亡。





司法部門表示，該名在鄉鎮地區監獄服刑的45歲男子，星期二下午在打籃球時突然倒地，懲教人員和醫護人員馬上提供急救，但他當場身亡。





當局一天前剛剛發佈了另一名原住民囚犯，在珀斯附近一個監獄中病發的死訊。



烏克蘭婦產醫院被炸

烏克蘭赫爾松市一家婦產醫院遭到俄羅斯軍隊轟炸。





烏克蘭武裝部隊昨晚表示，俄軍對赫爾松市加強迫擊砲和大砲攻擊，在 24 小時內向平民目標發射了 33 枚火箭彈。





襲擊迫使數百名平民逃離該市，據烏克蘭總統辦公室聲稱，星期二晚赫爾松市一家醫院的婦產科遭到俄軍砲擊，幸好工作人員和病人都已被轉移到避難所，故此沒有人受傷。





俄軍在上月被迫撤出赫爾松市，但就在第聶伯河東岸不停砲轟該市。



前教宗本篤十六世病重

教宗方濟各透露，前教宗本篤十六世病重，呼籲信徒為他祈禱。





教宗是在星期三於聖伯多祿廣場向信徒講話結束前，作出以上的呼籲。





教宗希望大家為本篤十六世祈禱，因為他默默的支持教會。他又請大家記念他病重，求上主安慰和保守他愛教會的見證，直到生命最後一刻。





梵蒂岡教廷其後發表一份聲明，指本篤十六世的健康突然惡化，但有醫護看顧下，目前處於病情受控的階段。





95歲的本篤十六世，在2005年4月就任，到2013年2月宣布退任，是近600年來首位主動退任的教宗。他卸任後一直住在梵蒂岡的修道院。



南韓國防部增加預算抵禦北韓無人機

南韓國防部計劃在未來五年內花費 6億5千1百萬澳元，加強抵禦北韓的無人機。





北韓的無人機自 2017 年以來首次闖入南韓領空後，南韓當局隨即將計劃納入中期防禦藍圖。





國防部表示，這筆經費將用於四個加強反制無人機戰力的項目，包括干擾器及用於摧毀無人機的激光。有關藍圖亦包括在軍中增設一支無人機部隊，部署隱形無人機及增強偵察能力。



香港放寬防疫措施

香港特區政府今日起放寬一系列防疫措施，包括取消疫苗通行證、所有社交距離措施、入境核酸檢測，以及不再界定密切接觸者等，但就繼續保留口罩令。





由今日起，海外、內地、澳門及台灣抵港人士毋須在抵埗當日及第2日接受核酸檢測，亦毋須強制填寫電子健康申報表；不過，港府就建議抵港人士每天進行快速抗原測試至抵港後第五天。





所有前去香港的人士需要在航班預定起飛時間或預定抵港時間前24小時內，進行快速抗原測試、或於48小時內進行核酸檢測，並在取得陰性結果後才可以進入香港。相關人士應在取得檢測結果後，保存載有結果的照片或檢測報告90日，以備政府人員查核檢測結果，他們亦可選擇透過香港衞生署電子健康申報表，自願申報結果。



體育消息

板球系列賽，澳洲同南非昨日進行第三日賽事後，澳洲隊正處於領先位置。雖然昨日的賽事因雨勢提前結束，但澳洲隊就取得 575分 ，較南非領先 386分。





另外，82歲的球王比利在巴西的醫院留醫近一個月，暫時未見好轉跡象。多名家人在醫院陪伴，他其中一名女兒在社交網站表示，與其他家庭成員正經歷悲傷和絕望的時刻。 比利去年9月切除結腸腫瘤，由於癌症惡化，影響到心臟及腎臟，在上月底入院。

