阿德恩國會失言被要求道歉 竟成籌款行善良機？

新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）上周在國會與反對黨右翼自由派新西蘭行動黨（ACT New Zealand）領袖西摩（David Seymour）針鋒相對激烈辯論後，情緒被挑動的她坐下時暗罵對方是「傲慢的混蛋」（arrogant prick），沒想到咪高峰還未關好，令她又尷尬又要道歉收場。諷刺的是，她的這次「失禮」卻成了做善事的機會。





因為西摩當時馬上要求議長，讓阿德恩道歉。西摩身為在野黨領袖，跟阿德恩對政策意見相左是家常便飯，被罵也不以為意，他決定用正面的方式解決這場辱人風波，提議兩人把阿德恩失言的那一頁議會紀錄簽字裱框，送去拍賣，把善款捐給攝護腺癌防治基金會。鏡框是西摩買的，他上周說，這是新西蘭人化解惱人紛爭的方式。



其後西摩靈機一觸，想出了這個行善的點子，拍賣結果為新西蘭攝護腺癌症基金會籌得了100,100新西蘭幣（逾93,000澳元）。知悉拍賣結果後，西摩表示，這個拍賣價比他原本想像的高出許多倍，沒想到公眾的興趣會這般大！



新西蘭總理阿德恩感謝每位競標的人，並讚揚西摩很有風度。西摩也稱讚阿德恩：「我跟她提這個想法時，她馬上就答應。」阿德恩在社群媒體上發文談及自己在國會失言被麥克風放送的風波，替新西蘭攝護腺癌症基金會募到這麼高的善款金額時，也不忘幽默一番，自嘲當初很有創意。





新西蘭拍賣網站發言人透露，這份議會紀錄是該網站今年內瀏覽次數最多的一項拍賣品。得標的民眾索頓 (Julian Shorten) 接受新西蘭媒體訪問時表示，買到這頁紀錄他實在很高興，因為這代表新西蘭政治史上的重要一刻，不過他可能得需要貸款才能付出10萬紐幣！





