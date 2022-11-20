今日大事（11月21日）

聯合國氣候變化大會首同意設基金補償發展中國家

在埃及舉行的聯合國氣候變化大會達成歷史性的協議，首次同意設立基金，補償發展中國家因氣候變化而造成的損失和損害，不過，有代表就批評大會在逐步淘汰化石燃料方面，並無進展。





智利外交部長羅哈絲（ Maisa Rojas） 表示，要將全球氣溫上升幅度控制在1.5度方面，大會所做的工作仍然不足。





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羅哈絲說，她參與大會的責任是要保持邁向1.5度的目標，但她對大會達成的結果，並不感到完全滿意。她認為大家在這個目標方面，並沒有取得足夠的進展，是一次重大的失敗。另一方面，她非常高興大家同意設立損失和損害基金。





中國代表團團長、中國生態環境部副部長趙英民強調，發達國家在向發展中國家提供資金和技術等問題上，態度仍然消極。發達國家之前承諾的每年1000億美元資金仍未兌現，他期望發達國家能夠行動。





另外，中國氣候變化事務特使解振華表示，損失與損害基金的受益方是發展中國家，但由於資金規模有限，應該首先給予最脆弱及最有需要的國家。明年大會將在阿拉伯聯合酋長國舉行。



艾巴尼斯指氣候變化重要性不容忽視

總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）表示，即使全世界繼續感受到俄羅斯入侵烏克蘭的影響，氣候變化的重要性亦不容忽視。





艾巴尼斯在接受 SBS 新聞訪問時表示，政府意識到國際事件，令食品價格和澳洲總體的生活開支帶來壓力。





他正尋求在聖誕節前，對能源價格採取行動來紓緩部分壓力，並透過在本周舉行的國會，就勞資關係立法進行辯論，爭取提高工資。





但他表示，他之前出席的的三場峰會，亦強調了環境問題的迫切性。





艾巴尼斯指，上周峰會的主題之一，是需要針對氣候變化採取一致行動，需要更多的合作，因為大家現在生活在一個全球化的世界，這意味著需要全球響應。



國會將審議國際勞工組織公約成法例 消工作場所暴力

總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）將向全球工會發出號召，共同爭取公平薪酬及消除工作場所的暴力行為。





艾巴尼斯今天將在墨爾本出席國際工會聯合會世界大會，並發表講話。





今次大會一共有來自130個國家的1,000多名工會成員出席，艾巴尼斯將促請工會行動，反對那些他認為有根深蒂固意識形態反對公平薪酬的人士。





他亦將正式宣佈，聯邦政府將就制訂國際勞工組織第190號公約成為法律，提交上國會審議，該公約訂明，工人有權在沒有暴力和騷擾的工作場所下工作。





這將是把有關公約納入為澳洲法律的第一步。





艾巴尼斯表示，他的政府將公約視為對平等、安全和經濟改革的承諾。



新州城鎮Condobolin料明或後天有洪峰

新州中西部偏遠地區城鎮Forbes的洪水正沖向下游，令到另一個城鎮Condobolin的居民，準備面對更嚴重的洪水威脅。





Condobolin已經經歷了有紀錄以來最嚴重的洪水，目前預計洪峰將在星期二及星期三之間到達該鎮。





附近的城鎮Euabalong的逃生路線已被中斷，新州緊急服務部促請居民，要尋找更安全的地方暫避。





新州緊急服務部駐Condobolin的服務員貝內特（Susan Bennett）表示，許多居民沒有意識到洪水有多可怕。





貝內特指，這場洪水是非常漫長及緩慢，令人痛苦，「有太多的洪水沖向我們這個城鎮，我不肯定大家是否意識得到，直到他們在天空俯瞰，才意識到洪水有對我們地區的影響有多麼嚴重。」





此外，新州當局警告州內居民要為今日的惡劣天氣做好準備，而受洪水侵襲的城鎮居民亦收到當局發出的疏散令。





新州緊急服務部警告州內西南部 Deniliquin 的居民，要在星期三前撤離家園。





預計今天新州大部分地區會面對高達每小時 90 公里的強風。



雪梨今起有免費火車服務一周

新州政府試圖阻止工會發起更大型的工業行動，從今天起（11 月21日）為雪梨的乘客開始提供免費火車服務一星期，乘客無需拍卡。





新州鐵路、電車及巴士工會（RTBU）曾經威脅，如果政府不提供免費服務予乘客，便會發起工業行動，將服務削減至只得30%的運載能力。



自由黨候選人不當言論被洩露 黨領袖指道歉已足夠

維州反對黨領袖馬仲佳（Matthew Guy）表示，他不會因為候選人不當言論被洩露的事件，而不支持他繼續參選維州政府選舉。





維州自由黨候選人德拉甘（Timothy Dragan）將在周六（11月 26日）舉行的州政府選舉中，爭取 Narre Warren North的席位。





在洩露的錄音中，聽到德拉甘譴責與原住民擬議的條約，他並對墮胎和應對氣候變化的行動，發表貶低性言論。





馬仲佳說他譴責有關評論，但認為德拉甘只需對這些評論致歉便足夠。





馬仲佳指，如果大家以尊重和明智的方式去表達不同的觀點，這是他們的選擇，「但如果這是不尊重的言論，我會要求他道歉，德拉甘的言論是不尊重的，我已經要求他道歉，並得到他答應。」



聯邦政府擬全面改革Afterpay服務

聯邦政府尋求全面改革「先買後付」Afterpay服務。據估計，目前有 700 萬名國民有使用該服務，以無息分期支付商品。





財政部一份文件指出，政府有需要保護客戶免於負債，並建議至少要對用戶進行信用檢查。



有指英尋求與歐盟建立類似瑞士關係 英政府平息猜測

有報道指英國政府正尋求與歐盟建立類似與瑞士的關係，政府現正平息有關猜測。





倫敦《星期日泰晤士報》的報道指，政府未來十年的目標是要建立類似的關係，以消除與歐盟之間的貿易障礙。





瑞士基於一系列的雙邊協議，得以同歐盟建立密切的經濟關係，令瑞士能夠直接進入歐洲共同市場，國民亦可以在歐盟國家自由流動。





雖然報道指英國和歐盟建立的關係，並不會包括國民自由流動的條款，但報道就已激怒支持脫歐的政府後排議員。





衛生大臣柏建熙強調，政府仍然支持脫歐精神。





柏建熙表示，財政大臣提出的是政府決心在脫歐後盡力發展高增長領域，包括在綠色產業、生命科學及金融服務領域。首相本人支持英國脫歐，他自己及脫歐大臣亦一樣，並且非常努力地工作，全力控制法律制度、邊界和財政。



美國科羅拉多州同性戀者酒吧發生槍擊案 5人死

美國科羅拉多州一間同性戀者酒吧發生槍擊案，造成5人死亡、18人受傷。





警方拘捕一名22歲疑兇，並在現場發現兩枝槍，暫時仍在調查疑兇的動機。





當地警察局長瓦斯奎茲（Adrian Vasquez）說，兩名顧客與疑兇糾纏，阻止他繼續開槍。





瓦斯奎茲指，初步證據和問話表明，疑犯進入Q俱樂部後，立即向裡面的人開槍，俱樂部內至少有兩名英勇人士和他對峙，並成功阻止他繼續殺害其他人。警方非常感謝他們。



聯合國譴責針對烏克蘭核電站連串砲轟事件

聯合國國際原子能總署譴責針對烏克蘭核電站的連串砲轟事件。





烏克蘭聲稱，俄羅斯軍隊向核電站開火達十多次。俄羅斯否認有作出砲轟行動，並指俄軍已控制核電站，烏克蘭應對砲轟事件負責。





國際原子能總署總幹事格羅西（Rafael Grossi）指責襲擊者「玩火」，呼籲要採取緊急措施來防止出現核事故。



北京新冠疫情升溫 截至昨日再逾500人感染

北京新冠疫情升溫，前日有621人染疫，一名87歲男患者死亡，昨日截至下午為止，再多516人受感染，當中朝陽區最多。





北京市疾控中心副主任劉曉峰指，疫情上升勢頭明顯，加上輸入及冬季流感等其他呼吸道傳染病傳播風險，疫情防控壓力進一步增加。 市政府發言人徐和建指，首都疫情防控形勢嚴峻，要果斷採取有效措施，確保城市平穩安全運行。朝陽區政府指，全區域存在傳播風險，鼓勵居民減少流動，非必要不要離開區內。



體育消息

卡塔爾世界盃決賽周揭幕，澳洲東岸時間今早凌晨3時上演揭幕戰，結果厄瓜多爾以2比0擊敗東道主卡塔爾。





早前在開幕儀式上，除了包括中東傳統劍舞，亦有荷里活影星摩根費曼與卡塔爾的代表上演對話，及南韓男子團體防彈少年其中一名成員JK與卡塔爾歌手共同演唱今屆世界盃主題曲等。





今屆世界盃是首次在中東國家舉行，亦是決賽周首次在11至12月比賽。多間傳媒、社交網站及數據分析公司普遍認為，目前世界排名第一的巴西、上屆世界盃盟主法國及阿根廷，都被視為最有奪冠希望的3支球隊。 而阿根廷球王美斯及葡萄牙球星C朗拿度，將會最後一次出戰世界盃，令今屆決賽周備受矚目。





而澳洲國家隊Socceroos 將在東岸時間星期三早上6點與法國對壘，邊鋒博伊爾將因傷不會出賽，由Melbourne City隊的蒂利奧接替他的位置。

