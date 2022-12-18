秘魯示威交通切斷 有澳洲人為坐車徒步8小時

重點 秘魯發生示威活動，有超過 170 名澳洲人聯絡澳洲駐利馬（Lima）大使館尋求幫助。

示威者封鎖了主要道路，機場亦關閉。

聯邦外交和貿易部 (DFAT) 表示，目前仍未知道有沒有澳洲人受傷。

秘魯當地示威者封鎖道路、火車軌道，並在城鎮外設置路障。





抗議活動至今為止已導致17 名秘魯人死亡，秘魯正處於緊急狀態。秘魯前總統卡斯蒂略（Pedro Castillo）遭罷黜並被逮捕後，該國上周爆發抗議活動。





根據聯邦外交和貿易部 (DFAT) 給《SBS新聞》的一份聲明中指，已有逾170名澳洲人聯繫澳洲駐利馬大使館尋求幫助，其中許多人身處在庫斯科（Cusco）和馬丘比丘（Machu Picchu），這兩個地方交通選擇並不多。



一班澳洲遊客描述他們如何被困在秘魯的各個城市。





澳洲歷史老師 Michael Cocks參加了一個為期15天的旅行團，最後一站為旅遊熱點馬丘比丘。





但由於示威者封鎖道路，並在城外設置路障，其旅行團被建議建議留在原地，但後來旅行團被困在奧揚泰坦博（Ollantaytambo）4天。



澳洲歷史老師 Michael Cocks。 Source: Twitter / HistorySkills 他向《SBS新聞》表示，他們不斷收到消息指，有人試圖開車出城，但遇到路障，示威者襲擊車輛，有些情況下，示威者更試過把輪胎割破或從車輛上拆下，然後把人們送回城裡。





「進出城鎮的通道真的被切斷了，食物和水的運輸亦被限制，我們被困四天了。」





而最後他們想離開的過程相當「危險」，因為他們遇到示威者和篝火，被迫走回原路前往庫斯科。





Michael Cocks直言，對澳洲政府至今為止的回應感到「失望」。





他指他們聯繫了領事館並詢問他們有什麼選擇，而領事館基本上所能做的，就是建議他們留在原地，不要移動。





「雖然我們知道他們在這裡的權力非常有限，但我們確實感到有點焦慮。」



秘魯示威持續。 Source: EFE / Bienvenido Velasco/EPA 另一名澳洲人Emily O'Beirne指，她在馬丘比丘開始40公里的悲慘旅程，因示威者封鎖離開馬丘比丘的唯一鐵路路軌，她被困在那裡。





她向《SBS新聞》表示「我在凌晨4 點離開小鎮，步行8小時到達路障，之後我們很幸運，有一個男人載我們，車程2.5小時到達庫斯科。」





她描述，在從奧揚泰坦博到庫斯科的路上，到處都是巨石、被砍掉的樹、燒焦的輪胎等。



在從奧揚泰坦博到庫斯科的路上，到處都是巨石、被砍掉的樹、燒焦的輪胎等。 Credit: Emily O'Beirne Emily O'Beirne指，庫斯科機場很混亂，有「成千上萬」的遊客試圖離開，但未有成功預訂航班，庫斯科機場不容許任何沒有登機證的人進入機場。





澳洲駐秘魯大使館在周日宣布，秘魯政府正在恢復從馬丘比丘出發的有限度鐵路服務。



聯邦外交和貿易部發言人向《SBS新聞》表示，不知道有沒有澳洲人受傷。





當局在一份聲明中補充「建議澳洲人聽從當地政府的指示。」





澳洲聯邦政府Smartraveller網站為民眾提供多個海外國家的外遊建議，聲明中指「 Smartraveller對秘魯旅行建議已經更新，並會不斷審視中」。

