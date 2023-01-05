男遊客排出六粒Kinder出奇蛋：內藏毒品當場被捕

一名愛爾蘭籍男子涉嫌將120 克可卡因先藏於Kinder 出奇蛋的膠囊中，再把毒品藏於體內走私到墨爾本，於機場被捕。





事發於12 月 28 日（2022），澳洲邊防署人員在機場截查一名從中東飛坻墨爾本的28歲男子，在其行李中發現懷疑有可卡因。





邊防局人員把男子帶到皇家墨爾本醫院接受電腦斷層掃描（CT Scan），發現他體內有六粒裝有可卡因的Kinder 出奇蛋黃色塑膠囊，男子之後把毒品連同膠囊排泄出來。



Irish national charged for allegedly internally concealing cocaine. Source: Supplied / Australian Federal Police 他被控一項進口可銷售數量的邊境管製藥物，如果罪名成立最高可判監 25。涉案男子於 12 月 30 日（2022）於墨爾本地方法院提堂後還押候審，案件將於 3 月 27 日審理。





澳洲邊防局表示，這宗案件向企圖走私運毒的不法份子證明，不論他們把毒品收藏得何其隱閉，邊防人員都有能力搜出毒品和拘捕犯案者。





澳洲聯邦警察表示，案件顯示一些人為逃避邊境審查而採取極端行為。





「人體運毒是愚蠢的，分分鐘會出事。藥物過量可致命或對內臟器官造成永久性損害。」



