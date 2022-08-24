港人因愛 被「賣豬仔」 受害者愈揭愈多

Highlights Dozens of people have gone missing with several of them detained and some held for ransom

不少人港、台灣和中國大陸的居民紛紛因為網上求職騙局及愛情詐騙陷阱被騙，

數十人失踪，其中一些人被拘留，一些人被勒索贖金

年僅 28 歲的曾姓男子，為愛由香港飛往泰國的飛機，準備與在網上認識的女友在泰國「奔現」，殊不知等待他的是令他畢生難忘的「痛苦經歷」。





在抵達曼谷後，就被偷渡到緬甸並被拘留。





這位 28 歲的香港男生向港媒《頭條日報》分享他被「賣豬仔 」的經歷，他的家人為救他，被迫支付一大筆贖金，但在他仍然遭受了一個月的毆打和折磨。





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曾是數十名在東南亞失踪人士的其中一員。





中國外交部發言人汪文斌表示，中國當局正在積極尋找失踪公民。





中國政府高度重視領事保護工作，全力維護包括港台同胞在內的海外中國公民的安全和合法權益。





他指，中國駐有關國家使領館正與所在國政府保持密切溝通，積極搜救人員。





「同時，我們再次提醒中國公民警惕網絡虛假招聘信息，嚴格依法保障人身安全，及時舉報詐騙、賭博相關信息。 」





香港入境事務處表示，自今年1月以來，已接獲17宗與這些騙局有關的失踪人員求助請求。





當局表示，據稱有十二名香港居民被強行拘留，其中至少兩人被勒索贖金。





此前有報道稱，據稱有幾名台灣人在柬埔寨和緬甸等國被迫從事勞動剝削。





雪梨科技大學高級法律講師 Ramona Vijeyarasa 博士將這些故事描述為「令人難以置信的悲慘」。





她向SBS 新聞表示，她只聽說過通過愛情進行的網絡詐騙，其中大多涉及金錢交易，但沒有人被此軟禁，勒索。她認為受害者說他們被網絡騙局而被誘騙到當地的例子， 十分罕見。



她表示，事實上，因為工作，人們需要不斷四處奔走，這意味著有更大機會通過這些情況讓他們進行虐待。





Vijeyarasa 博士說，但不需要只關注走私、販運或勞工剝削的極端例子。





她認為，有時，這些極端案件迫使這些受害者講述誇大其詞的故事，以得到移民當局的關注，以確保移民當局做出回應並尋求補救。





「因此，雖然讓這些真正極端的虐待例子曝光很重要，但提醒自己注意他們的經歷也十分重要。」



據港媒報道，有關跨境工作陷阱，香港警方逮捕主嫌3男2女，集團嫌疑主腦之一是名23歲男子，這名年輕男子是大專生，修讀專門照顧病人的護理知識，馬姓（30歲）無業漢及姓黃（51歲）男子，其餘兩女分別姓胡（17歲）髮型師及姓岑（27歲）。



