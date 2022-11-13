【墨爾本恐怖車禍】妹妹被指開車謀殺親姊

Key Points 兩姐妹的悲劇發生後，南蘇丹社區領袖支援這個家庭。

Gol Luk 周一在一場車禍中喪生，當時她被一輛行駛中的汽車拖著，並被兩輛車壓住。

她的妹妹被指控當時正在駕駛那輛汽車。

死者Gol Luk(又名 Anong)， 24 歲，她在墨爾本西部的 Sunshine，據稱被一輛行駛中的汽車拖著後死亡，當時她被夾在兩輛車之間。





警方指，死者的妹妹 Asyai在當日下午約3時，正駕駛著這輛汽車行走。



Asyai 被控危險駕駛導致他人死亡，以及不停車和拒伸援手。 Source: Facebook / Asyai Luk 其22歲的妹妹Asyai 被控危險駕駛導致他人死亡，以及不停車和拒伸援手。





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她在周二晚上在墨爾本地方法院獲得有條件保釋。她的保釋條件包括要與她的母親住在一起，她不能開車，也不能聯繫任何證人——包括她的堂兄，據稱他在事發時在車裡。





Asyai和Gol Luk的母親Aleza Gwit表示，當她聽到這場悲劇時，她的心「幾乎停止跳動」。





她周二向9號台表示「我的心都碎了，我處理不到。」





她指總是感覺到Gol Luk在自己身邊看著自己，即使自己在工作時，仍然感覺到Gol Luk說「媽媽，我愛你」。





據兩姊妹的母親表示，兩姊妹關係很好。



Asyai (左) 和Gol (右) 。 Source: Facebook / Anong Luk Gol Luk是一名時裝系學生，但幾年前曾與南蘇丹社區領袖兼律師John Garang Kon會面，看看有沒有可能找到與法律有關的工作。





John Garang Kon向《SBS新聞》表示，他曾見過Gol Luk一次，並跟她談論到她的願望，和她希望在生活中做甚麼，而Gol Luk表示希望可成為一名律師。





John Garang Kon指，這家人「深感震驚」，他們將面對一場大悲劇。





「情況令人難以想像，這件事差不多震驚所有家庭成員和社區。」





他指Gol Luk 一家是「偉大的家庭」，他正在努力支援他們。





John Garang Kon周四在GoFundMe建立 專頁 ，以幫助家人支付與 Gol Luk葬禮相關的費用。





他的目標是籌集10,000元，希望南蘇丹社區和更多的澳洲公眾能夠支持這個傷心的家庭。





他說，該家庭要面對一名女兒的死亡，同時亦面對另一女兒的刑事指控，社區對他們一家表示同情很重要。





「事件涉及同一家庭的成員，所以是一件非常敏感的事情。我們必須向家人提供情感支援，讓他們能夠克服這種情況。」



南蘇丹社區領袖 Nyok Gor 形容事件「非常悲慘」，社區亦很震驚。





「我向該一家人表示哀悼，南蘇丹社區此時正處於悲痛之中。社區正在努力去面對，失去如此多的年輕生命，和要面臨著如此多的不同挑戰。」





根據2021年人口普查，澳洲有逾 8,000名在南蘇丹出生的人，其中超過三分之一居住在維州。



