【警告】澳洲全國面對抗生素短缺

醫藥用品管理局（Therapeutic Goods Administration）於上月公布一份消息，指該局知道一些如知道阿莫西林、賜福力欣和甲硝唑等抗生素藥物出現短缺， 並表示將允許替代阿莫西林口服處方藥物。。 而該局亦表示，這些抗生素是廣泛使用於治療多種不同的細菌感染疾病 。







醫藥用品管理局又表示，由於一間主要的海外藥品供應商製造上出現問題，以及未能確保下一次船期，加上本地需求增加，以致供應短缺。





有關抗生素主要可以用於治療一些像肺炎和鏈球菌性咽喉炎等的疾病。





澳洲醫學會認為，情況應該提醒政府要著意在澳洲國內生產有關藥物。





而一些小童液體抗生素亦特別短缺。藥劑師提醒市民，如果無法獲得抗生素，他們應該與他們的家庭醫生商討是否有其他替代藥物。



瀏覽更多最新時事資訊，請登上 廣東話節目 Facebook 專頁 MeWe 專頁 Twitter 專頁 廣東話節目 Telegram 頻道 。