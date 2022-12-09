全澳腦膜炎球菌病例飆升！誰最高危？

要點：
- 5 歲以下的幼兒及 15 至 25 歲的青少年最易感染腦膜炎球菌。
- 該款疾病一般經由密切或長期接觸傳播。
- 及早診治將可大大降低殘疾或死亡風險。
在最近幾周，有青少年在參與音樂會和學校活動後感染腦膜炎球菌。當局正提醒家長和青少年，注意腦膜炎球菌的病徵。
一名新州 18 歲少女在參加坎培拉 Spilt Milk 音樂節後一星期，不幸死於腦膜炎球菌。此外，一名在昆州 Maroochydore 的 18 歲學生，在參加完學校慶祝活動後回家時亦感染該病。維州當局隨後發出了公共衞生警報。
本年至今，這種罕見但足以致命疾病的確診數字，已比去年全國總數高出 74 宗，原因何在？
腦膜炎球菌是如何傳播？誰最高危？
任何人都可能感染腦膜炎球菌，然而， 5 歲以下的幼兒和 15 至 25 歲的青少年卻是最高風險族群。
傳染病兒科醫生布伊（Robert Booy）教授指出，此疾病是由腦膜炎奈瑟菌的菌株引起，再經由人與人之間的密切或長期接觸傳播。
他舉例指：「咳嗽、呼叫吶喊、歌唱和接吻等各種活動，都可傳播此病毒，尤其當青少年親吻多於一人，就更加容易被互相感染。」
他補充：「病毒不一定經親吻傳播，然而近距離、親密的口腔接觸，卻肯定會增加其傳播風險，散播菌株。」
加上在社交距離措施日漸放寬下，一些音樂會和學校慶典等活動，成為了傳播病毒的超級溫床。
Professor Robert Booy is an infectious diseases paediatrician. Credit: LinkedIn/Robert Booy
就此，維州副首席衞生官弗里德曼（Deborah Friedman）亦表示，「青少年在學校活動中的密切接觸，有機會增加感染此病毒的風險。」
布伊教授亦提醒，兒童感染此疾病的風險，將較其他人高五倍。
此外， 正受流感等病毒感染、經常與吸煙者接觸或欠缺脾臟功能的人士， 感染腦膜炎球菌的風險均更高。
有何病徵？
布伊教授指出， 腦膜炎球菌的徵狀包括：
- 發燒
- 紅紫色皮疹（在玻璃按壓下亦不褪色）
- 劇烈頭痛
- 腹部或四肢疼痛
- 對光敏感
- 頸椎僵硬或落枕
- 噁心和嘔吐
- 手腳冰涼
- 皮膚呈斑塊狀的顏色變化
他特別提醒，可能是腦膜炎球菌最廣為人知的徵狀 — 皮疹 — 或可能在感染後長達 12 小時才會浮現，因此大眾應更注意其他病徵。
至於幼兒方面，則可能出現其他徵狀，包括：
- 煩躁
- 睏倦難醒
- 高聲啼哭
- 拒絕進食
布伊教授補充：「嬰幼兒無法表達頭痛的感覺，因此家長需留意，如發現頭部有凸起的囟門，即是頭頂有小軟點突出，或意味頭部壓力增加，即有可能是腦膜炎的徵兆。」
此疾病能快速惡化，因此及早發現求醫，將是治療的關鍵。
布伊教授說：「病發初期有一段黃金時期，在此時期內，腦膜炎是可治理和痊癒的；然而一旦黃金時期過去，將難以根治病情。在感染的12至36小時之間，病情可迅速惡化，使病人由健康正常的狀態轉變為嚴重不適。」
新州健康保護局（Health Protection NSW）執行董事麥克阿努蒂（Jeremy McAnulty）博士表示，一旦發現任何病徵，迅速的求醫將有助於預防死亡或殘疾。
他說：「我呼籲各位不要輕視任何徵狀，或者以為認為這只是輕微感染。如懷疑感染了腦膜炎球菌，請務必馬上求醫，切勿等到皮疹出現。」
是否有疫苗預防？
作為國家免疫計劃的一部份，澳洲的兒童均已接種針對腦膜炎球菌的 ACWY 疫苗，該疫苗涵蓋四種細菌菌株。
然而布伊教授表示，這些疫苗無法為今年澳洲的最常見的B型病毒株提供免疫力。
他說：「由於過往澳洲每年只錄得少於 100 宗病例，B 型腦膜炎球菌疫苗雖然安全有效，但卻非通常獲建議接種。」
「南澳是澳洲唯一一個定期為嬰兒和青少年接種 B 型疫苗的州份。」
目前，原住民及托勒斯海峽島民兩歲以下的兒童，以及患有某些疾病的人士可以免費接種 B 型腦膜炎球菌疫苗，然而民眾一般需要支付每劑 110 至 150 元的疫苗費用。
腦膜炎球菌的死亡率則介乎 5% 到 10% 之間。
此外，布伊教授說，有大約 20% 的病人會出現併發症，嚴重者甚至需要截肢、或導致耳聾以及注意力和記憶力受損。
弗里德曼副教授也強調：「接種疫苗仍然是保護您自己、身邊人和社區免受腦膜炎球菌影響的最佳方式。」
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