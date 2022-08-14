為何青少年較易感染腦膜炎？

衛生專家指出，腦膜炎的症狀與流感相似，大家要提高警惕，切勿掉以輕心，因為在少數情況下，腦膜炎是可以致命的。





他們呼籲民眾要讓兒童及青少年接種疫苗，並且一旦出現感染腦膜炎的症狀時，便要聯絡醫療人員。





早前，至少有 3 人在出席 Splendor in the Grass 音樂節後，發現感染了腦膜炎，最新感染的還是一名小童。





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阿德雷德大學的馬歇爾教授（Professor Helen Marshall) 表示，腦膜炎雙球菌可以導致兩種不同的情況出現。





「腦膜炎的是發病原因，是因爲病者感染了腦膜炎雙球菌，感染後可導致兩種不同的情況出現——腦膜炎或是敗血症，敗血症是因為細菌進入血液而致血液中毒。」





馬歇爾教授說，最常見的感染病例一般是在年輕人當中，尤其是一些青少年有多個熱吻的對象，而這些腦膜炎雙球菌就是藏在喉嚨後面的位置。





她又指出，感染腦膜炎雙球菌的人會出現像流感一樣的症狀，但大家要小心不要混淆，因為在極少數情況下，感染者是會死亡。





「雖然患上腦膜炎的情況是很不常見，但是特別對於兒童或嬰兒來說，如果出現發燒和嘔吐、或是身體不適的，就要考慮及他是否會患上腦膜炎，這一點是非常之重要。值得關注的腦膜炎症狀是頭痛，嘔吐及頸部僵硬等，假如有以上任何症狀，都要考慮孩子是否有感染的可能性。」





與新州北部音樂節有關的三宗病例，其中一宗是涉及一名 40 多歲男子，他已於上個月病逝，另外一名 感染腦膜炎的30 多歲男子亦在皇家達爾文醫院死亡。





西澳大學副教授卡勒 (Charlene Kahler) 說，任何參加了Splendour in the Grass 音樂節的人，如果出現不明原因的發燒症狀，都應該立即去看醫生。





基本上大約 有5% 到 10% 的人，當中主要是青少年，他們在鼻子和喉嚨後面的位置是帶有腦膜炎雙球 菌，但只有十萬分之一的人會發病，大約一成 的病者會死亡。





卡勒促請家長同意讓子女或嬰兒接種疫苗，因為這是對抗這種疾病的最有效方法。





