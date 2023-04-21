【錯過日全食？】一文看清：澳洲下次日全食幾時出現

錯過今次日全食？澳洲各地未來 15 年仍將發生四次日全食，預料持續時間將較今次更長，而且可以在更多人口較稠密的地區觀賞得到。

要點：
  • 澳洲下一次日全食將出現在雪梨上空。
  • 未來 15 年內，全澳各地將再發生四次日全食。
  • 在最長的一次，太陽會完全被遮蓋，歷時超過五分鐘。
如果你錯過了
剛在西澳西北部埃克斯茅斯 (Exmouth) 可觀賞到的日全食
，不必失望，皆因在未來數年、將有多次機會在全澳其他州份觀賞另一次日全食。

這些日食的路徑將覆蓋人口較多的地區，意味更多澳洲人將能觀賞。

澳洲天文學會主席拉提素教授 (John Lattanzio) 表示，全澳將在未來 15 年內再發生四次日全食。
日食是非常壯觀的天文現象。因此，澳洲真的是一個幸運的國家。
拉提素教授
Where will the next solar eclipses be in Australia?
澳洲下次日全食將在哪裡可見？
當月亮完全遮蓋太陽時，就會發生日全食。今次埃克斯茅斯 (Exmouth) 可見的日全食持續了 58 秒。

澳洲對上一次出現日全食是在 2012 年，當時日全食在凱恩斯可見。而當日全食下次再在澳洲可見，其持續時間將更長。

「日全食路徑」(path of totality) 是月球陰影被打在地球表面的路徑。

在 2028 年 7 月 22 日，日全食將可在西澳金伯利 (Kimberley)、北領地部份地區、昆州西南部及新州部份地區 (包括雪梨) 觀賞到。

如果你剛好在西澳合適的地方，你將觀賞到到月亮遮蓋整個太陽表面，歷時超過五分鐘。
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隨著陰影穿過澳洲大陸，東岸可見日全食的時間會較短，但雪梨居民仍將能觀賞接近四分鐘的日全食。

雖然星期四 (4 月 23 日) 日食的路徑較為狹窄，只僅僅掠過西澳的西部，但在 2028 年的日食和隨後發生的三場日食，將分別穿越澳洲陸地和上空的更多地區。

在 2030 年 11 月，南澳的部份地區、新州西北部和昆州部份地區將可見日全食。

而在 2037 年 7 月的另一次日全食中，日食路徑將由澳洲西岸穿過大陸中部，一直伸延至布里斯本。然後在 2038 年 12 月，西澳中部、南澳、昆州南部及新州維州接壤邊界的居民，將得以觀賞日全食。
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Published 21 April 2023 2:03pm
By Aleisha Orr
Source: SBS
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