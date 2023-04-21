【錯過日全食？】一文看清：澳洲下次日全食幾時出現

要點： 澳洲下一次日全食將出現在雪梨上空。

未來 15 年內，全澳各地將再發生四次日全食。

在最長的一次，太陽會完全被遮蓋，歷時超過五分鐘。

這些日食的路徑將覆蓋人口較多的地區，意味更多澳洲人將能觀賞。





澳洲天文學會主席拉提素教授 (John Lattanzio) 表示，全澳將在未來 15 年內再發生四次日全食。



日食是非常壯觀的天文現象。因此，澳洲真的是一個幸運的國家。 拉提素教授

澳洲下次日全食將在哪裡可見？ 當月亮完全遮蓋太陽時，就會發生日全食。今次埃克斯茅斯 (Exmouth) 可見的日全食持續了 58 秒。





澳洲對上一次出現日全食是在 2012 年，當時日全食在凱恩斯可見。而當日全食下次再在澳洲可見，其持續時間將更長。





「日全食路徑」(path of totality) 是月球陰影被打在地球表面的路徑。





在 2028 年 7 月 22 日，日全食將可在西澳金伯利 (Kimberley)、北領地部份地區、昆州西南部及新州部份地區 (包括雪梨) 觀賞到。





如果你剛好在西澳合適的地方，你將觀賞到到月亮遮蓋整個太陽表面，歷時超過五分鐘。



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隨著陰影穿過澳洲大陸，東岸可見日全食的時間會較短，但雪梨居民仍將能觀賞接近四分鐘的日全食。





雖然星期四 (4 月 23 日) 日食的路徑較為狹窄，只僅僅掠過西澳的西部，但在 2028 年的日食和隨後發生的三場日食，將分別穿越澳洲陸地和上空的更多地區。





在 2030 年 11 月，南澳的部份地區、新州西北部和昆州部份地區將可見日全食。





而在 2037 年 7 月的另一次日全食中，日食路徑將由澳洲西岸穿過大陸中部，一直伸延至布里斯本。然後在 2038 年 12 月，西澳中部、南澳、昆州南部及新州維州接壤邊界的居民，將得以觀賞日全食。



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