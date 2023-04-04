維州邊個地區房屋最搶手？

雖然利率飆升，但大家有沒有仍然考慮買屋？





據地產數據公司PropTrack的最新報告顯示，維州購買房屋需求最大的地區是位於墨爾本商業區東北 26 公里的 Kangaroo Ground ，每一間在當地出售的房屋中，有高達 484 名買家爭奪。







同樣在東北部地區的Gruyere， 每一間在當地出售的房屋中，亦有超過370名（376 ）買家表示有興趣，而 Belgrave South 則以 363 名買家排名第三。





同時，一些地區的出售的住宅單位亦會同時吸引超過 100 名買家，其中排第一位的是 Croydon South (184)、其次是Seaholme (177) 和 Albert Park (168)。





PropTrack 經濟學家弗萊厄蒂 (Anne Flaherty) 表示，對於出售的獨立屋而言，有最多潛在買家數量的地區均有一些共同點，便是那些地區通常是位於一些綠樹成蔭的外圍地區或在莫寧頓半島沿線地區。









另外，根據統計局於星期一（3／4）公佈的最新數據顯示，雖然 2 月份獲批興建的獨立住宅數量暴跌至近十年低點， 只有 2857 間，但平均的建築費用卻飆升至 $469,262元。





自 2021 年以來，維州的興建新房屋的價格經已飆升超過 $133,000 元, 到今年年底，平均新建房屋的建造成本可能達到$ 500,000元。





房屋工業協會（HIA） 警告說，隨著儲備銀行加息令成本增加，借貸能力下降和信心下降，將使 2024 年成為十年來新建房屋最緩慢的一年。





維州最受歡迎的地區及有興趣買家人數





1. Kangaroo Ground, 484





2. Gruyere, 376





3. Belgrave South, 363





4. Warrandyte South, 314





5. Sassafras, 296





6. Merricks North, 288





7. Red Hill South, 269





8. Arthurs Seat, 256





9. East Melbourne, 251





10. Red Hill, 250





住宅單位及有興趣買家人數





1. Croydon South, 184





2. Seaholme, 177





3. Albert Park, 168





4. Caulfield East, 150





5. Huntingdale, 146





6. Chelsea Heights, 145





7. Briar Hill, 143





8. Essendon West, 137





9. Aspendale Gardens, 135





10. Gardenvale, 134





*本文內所提供的資訊只可用作參考，個別實際情況需要親自向有關方面查詢為準。





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