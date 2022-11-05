誰會取代英女王成為澳洲 5元紙幣新頭像？

其實現時有關方面經已選出多個人物的頭像，並已經正式提交國會考慮，不過，最終的決定權卻會落在儲備銀行身上，而儲備銀行亦宣布會在今個星期開始與聯邦政府協商。





雖然一些支持君主立憲制的人士一直要求使用查理斯三世國王取代英女王的頭像，但對於許多人來說，都不希望錯過了爭取在5元鈔票上放置一些本地著名原住民人物頭像的這個機會。





就在英女王逝世後數天亦過世的一位原住民長老、亦是一名演員和活躍份子查爾斯（Uncle Jack Charles)是其中一位呼聲極高的代表人物。





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另外，澳洲另一名著名原住民演員及一直為原住民爭取平等的倡導者，也是巴西柔術世界冠軍及 2019 年全國原住民和島民日（ NAIDOC）獎的得獎人古皮利爾（David Gulpilil）亦是另一名候選人。





出生於阿納姆地（ArnhemLand）的古皮利爾是在約格努（Yolgnu ）族的習俗和傳統中長大，在過去五十年來，他一直是澳洲原住民在電影界中的一個表表者。





電影觀眾在 1971 年的電影 Walkabout 中首次看到古皮利爾初試啼聲，當時他還是個無名小卒。之後，他拍攝了一系列經典的澳洲電影，包括他自己「最喜歡的」風暴男孩（Storm Boy，1976 年）、鱷魚先生（Crocodile Dundee1986 年）和末路小狂花（Rabbit-Proof Fence，2002 年）。





鑑於原住民在各行各業所取得的成就，所以入選的候選名單亦相當多。其他還包括著名奧運田徑好手弗里曼（Cathy Freeman）、原住民女權運動者吉布斯（Aunty Pearl Gibbs）、原住民作曲及音樂家羅奇 （Uncle Archie Roach）、首位被封爵的原住民尼科爾斯爵士（Sir Doug Nicholls） 和爭取原住民土地權益的馬寶（Eddie Mabo）等。





上個月由《雪梨晨鋒報》進行的一項民意調查顯示，大多數人更喜歡以本地的著名人士代替查理斯三世成為5元鈔票的頭像。





參議員索普（Lidia Thorpe） 在 Twitter 上發文指，是時候不再使用以英國為中心的頭像了。





她寫道：『我們現在有機會在澳洲以另一種方式行事。』





『通過在我們的 5元紙幣上放上本國的人士，我們是可以向前而不是向後走。』





『作為一個國家，是時候要成熟了。』





助理財政部長利治（Andrew Leigh）表示，在紙幣上使用君主的頭像並非一個傳統，而他的這個講法亦為本土英雄打開了一條直路。





他說：『澳洲採用英女王作為5元紙幣上的頭像是因為她個人的關係，而不是因為她是君主的身份。』





目前在澳洲流通的5元紙幣有 2 億張，所以，相信要讓英女王的頭像完全消失相信仍需要一段時間。不過，距離在這張粉紅色的紙幣上印上一張屬於澳洲原住民的頭像的時間相信也不會太過遙遠了。



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