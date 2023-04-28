【點解?】 Medibank 拒絕透露網絡攻擊事件審查結果

出於對安全的擔憂，Medibank 不會透露對備受矚目的網絡攻擊的外部審查結果。





在2022年10月發生網絡黑客攻擊後，約1000萬 Medibank 客戶的私人信息被洩露到暗網。





這家健康保險巨頭聘請諮詢公司 Deloitte 調查事件，並就對Medibank 的科技流程和系統的可行改進提出建議。





Medibank在周五向澳交所(ASX)發表的一份聲明中，表示已收到審查結果，並計劃實施所有建議。公司沒有概述建議的細節。





公司的一位女發言人向澳聯網 AAP表示，審查結果不會公開，因為報告包括有關網絡安全措施的機密和敏感信息。





「我們認為公開發布調查結果不符合我們的客戶或更廣泛的澳洲社區的利益，因為這不僅會給 Medibank 帶來安全風險，還會給其他澳洲企業帶來風險。」



黑客竊取的數據包括姓名、電話號碼、醫療保險號碼和敏感的健康信息。





Medibank 主席 偉景斯(Mike Wilkins)表示，公司專注於確保客戶獲得期望和應得的安全。





他說，董事會將繼續監督建議的實施情況，建議會進一步加強系統和流程。





Medibank 股東和客戶在黑客入侵事件後，發起了集體訴訟。



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