2026人口普查 統計局擬加入全新問題

澳洲統計局（ABS）表示，他們正在考慮在2026年人口普查中包含關於性別和性別認同的問題。





由於之前從未問及這些身份的特定問題，ABS目前沒有澳洲LGBTIQ+的人數。





這些數據不僅對這些身份給予有意義的認同，還有助政府在健康等領域，針對這些人的回應和政策提供資訊。





2021年人口普查曾考慮納入有關性別和性別認同的問題，但其設計者承認在2021年詢問有關非二元性別身份的問題未能獲得有意義的數據，並承諾在下次人口普查中改進。





雖然最近的人口普查是澳洲首次容許回答者選擇性別不是男性或女性，而提供「非二元性別」作為第三個選項，但並未詢問人們如何認同自己的性別。





這引起該群體中許多人的批評，ABS在2022年9月承認「回答顯示非二元性別的概念並未得到一致理解，且被不同的人以不同的方式看待」。





ABS在周四表示，如果在2026年人口普查中問及出生時的性別，「這兩個主題的組合將有機會提供跨性別和性別多樣社群的數據統計」。





「這還可能提高與人的性別相關的數據的質量和準確性」。





他們還將考慮關於改變性別特徵的問題，這將表明澳洲有多少跨性別人口。





性別認同問題「在2021年人口普查之前進行廣泛測試，包括參與者中身份為女同性戀者、男同性戀者、雙性戀者或使用其他字眼的人」。





ABS表示，測試確定「敏感性問題，包括在其他家庭成員在場時，回答這個問題的隱私疑慮」。





「回應指出，有研究顯示跨性別和性別多樣的人群在身心健康結果上較差，住房安全性較低，令貧困、歧視和暴力風險增加。」





ABS表示，他們收到提交意見稱，這些數據將有助於制訂政策和計劃，資源分配和監測計劃，以改善這一群體組別的生活。





接下來，他們將繼續與持份者進行交流，評估是否有可能納入關於性別和性別認同以及性別特徵等問題。



ABS還考慮對人口普查就以下問題進行更改或增加：





• 澳洲原住民及托勒斯海峽島民文化身份



• 額外殘疾指標



• 住宅佔用狀況



• 民族身份



• 家庭能源使用



• 自然災害影響



• 上學的嘔程（上學的交通方式和教育機構的名稱和地址）



• 過去12個月搬家的主要原因



• 共同照顧兒童





同時，他們還將考慮刪除關於生育情況、僱員數量（由僱主經理僱用）、汽車數量和無薪家務工作的問題。





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