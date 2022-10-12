全澳逾兩成人在家工作 人口普查數據你要知的十件事

澳洲統計局星期三（10 月 12 日）公布 2021 年人口普查中有關就業的數據，顯示全國於普查當日（2021 年 8 月 10 日）的 1,200 萬受僱人口中，有 250 萬人在家工作，佔總受僱人口超過 20%。





居住澳洲東部州份的在職人士較其他地區的在職人士，較多在家工作。



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數據顯示，新州受僱人口中有 110 萬人在家工作，佔整體 31%；維州有 81.4 萬人在家工作，佔總受僱人口 26%。相反，在北領地，在家工作的人數僅佔受僱人口 4%（4,545 人）。





同時，居住首府城市的人士亦較偏遠地區居民較多在家工作。在首府城市的受僱人口，有 25% 人在家工作，反之偏遠地區的比率則只有 12.5%。





最多人在家工作的行業為互聯網出版及廣播業，業內有 72% 受僱人口在普查日當天在家工作；相反，在醫院獲聘的就業人口在家工作的比率則不足 5%。



澳洲統計學家格林博士表示，人口普查數據呈現了澳洲人在新冠病毒疫情肆虐期間工作模式的有趣現象。 Source: Getty / Getty Images 澳洲統計學家格林（David Gruen）博士說：「今天公布的 2021 年人口普查數據，呈現了澳洲人在新冠病毒疫情肆虐期間工作模式的有趣現象。」





他補充，新公布的人口普查數據，揭示新冠病毒疫情如何改變澳洲人的生活，為研究人員及政策制定者提供了極具價值的數據。





統計局亦列出多項人口普查就業數據的有趣數字：



在 2021 年人口普查日前一星期， 有 17% 從事導遊的人士在家工作 。

最多人從事的職位為 銷售助理 、 註冊護士 及 普通文員 ，與過去兩次（2011 及 2016）人口普查相同。同時， 醫療保健 、 零售 、 建築 及 教育 四個行業，聘用全國勞動力四成人口。

農業、林業及漁業有接近 30% 受僱人士為 60 歲或以上；相反， 住宿及食品業則有 45% 受聘人士年齡不足 25 歲 。快餐店廚師年齡中位數為 18 歲，咖啡店店員年齡中位數為 21 歲。

烈酒製造業的受僱人數較五年前急增了 240% ，啤酒製造業的就業人口亦增加了 50%。

全國 學前教育老師有 98% 為女性 ；小學教師當中有 85% 為女性；中學教師中亦有 62% 為女性。

建築行業的女性比例亦正陸續增加。 擔任建築經理職位的受聘人口中有 10% 為女性，較上一次人口普查的 7% 有所增加。同時，擁有樓宇建築管理資格的女性人數，亦較五年前增加一倍，至接近 2,000 人。

軟件及應用程式編寫員 首次列入全國 20 大職位的清單。同時， 保安科學 亦是越來越受歡迎的修讀學科。

最多人修讀的學科，包括 商業 、 教師 、 護理 及 建築 。

全國有超過 1,100 萬名澳洲人擁有職業訓練或高等教育學位，佔 15 歲或以上人口超過一半 ，同時比率亦較上一次人口普查增加 20%。

在海外出生的人士有 63% 人擁有中學以上的學歷 （即高等教育或職業訓練學位），相較在澳洲出生的人口（56%）略高。在印度及孟加拉出生的人口當中，均分別有 82% 擁有中學以上學歷。



